यार! 'बार बार देखो' में 'टाली हो' का असली मतलब जानकर उड़ जाएंगे होश!

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मोहम्मद रफी के सदाबहार गीत 'बार बार देखो हजार बार देखो' को तो आप सब ने सुना होगा, और शायद गुनगुनाया भी होगा! पार्टियों में तो ये गाना आज भी धूम मचाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें शम्मी कपूर जो 'टाली हो' बोलते हैं, उसका असली मतलब क्या है? अगर आप भी उन 99% लोगों में से हैं जो इसे गलत गाते हैं, तो तैयार हो जाइए एक शॉक के लिए!

यह गाना साल 1962 में आई फिल्म 'चाइना टाउन' का है, जिसमें शम्मी कपूर और शकीला पर इसे फिल्माया गया था। शक्ति सामंत ने इसका निर्देशन किया था। मोहम्मद रफी की दमदार आवाज, रवि का जोशीला संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के नटखट बोल, सबने मिलकर इस गाने को एक क्लासिक बना दिया। यह गाना आज भी पार्टियों, रियलिटी शोज और विज्ञापनों में खूब सुना जाता है। गर्लफ्रेंड को डेडिकेट करने के लिए तो ये आज भी टॉप पर है!

मगर इसकी सबसे मजेदार बात है इसका एक शब्द, जिसने सालों से हम सबको कन्फ्यूज कर रखा है। गाने में 'बार बार देखो हजार बार देखो' के बाद एक कोरस लाइन में शम्मी कपूर 'टाली हो, टाली हो' कहते हैं। ज्यादातर लोग इसे 'ताली हो' समझ बैठते हैं, मानो वो दर्शकों से ताली बजाने के लिए कह रहे हों। कुछ तो 'काली हो', 'डाली हो' या 'ताले हो' जैसे अजीब-अजीब तरीकों से भी गाते हैं!

पर असलियत तो कुछ और ही है! ये 'टाली हो' कोई भारतीय शब्द नहीं, बल्कि एक पुराना ब्रिटिश शब्द 'Tally-ho!' है। इसका इस्तेमाल लोमड़ी के शिकार (Fox Hunting) के दौरान होता था। जब शिकारी को अपना शिकार दिख जाता था, तो वो खुशी से चिल्लाता था 'Tally-ho!', जिसका सीधा सा मतलब होता है, 'वो रहा!' या 'मिल गया!'। सोचो, हम इतने साल से एक ऐसे शब्द पर थिरक रहे थे जिसका मतलब लोमड़ी का शिकार था! क्या ही क्रिएटिविटी थी उस ज़माने की!

छह दशक से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी, इस गाने की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। इसकी धूम इतनी है कि साल 2016 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कटरीना कैफ की एक फिल्म का नाम भी इसी से इंस्पायर्ड होकर 'बार बार देखो' रखा गया था। मोहम्मद रफी ने सैड और रोमांटिक ही नहीं, इंडो-वेस्टर्न पॉप स्टाइल में भी कई गाने गाए हैं। तो अब अगली बार जब ये गाना बजेगा, तो क्या आप सही मतलब के साथ गाओगे या फिर वही पुरानी गलती दोहराओगे?