राघव जुयाल का 'रामायण 2' में मेघनाद का रोल होगा खतरनाक, डायरेक्टर नितेश तिवारी ने दिया खास प्लान!

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फिल्म 'रामायण' के पहले पार्ट की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अब दूसरे पार्ट को लेकर मार्केट में भयंकर बज़ बन गया है. और क्यों न बने, इस बार कहानी में एंट्री होने वाली है एक ऐसे योद्धा की, जिसके नाम से बड़े-बड़े महारथी थर-थर कांपते थे! जी हां, हमारे अपने राघव जुयाल अब रणभूमि में रावण के सबसे शक्तिशाली बेटों में से एक, मेघनाद के रोल में उतरने वाले हैं. सोचिए, स्लो मोशन किंग अब खतरनाक युद्ध करेगा, मज़ा ही आ जाएगा!

राघव की इस धमाकेदार एंट्री की झलक हमें पहले पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही मिल गई थी, लेकिन असली तांडव तो 'रामायण 2' में ही देखने को मिलेगा. रामायण की कहानी में मेघनाद का किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लक्ष्मण के साथ उसकी टक्कर को देखने के लिए दर्शक अभी से एक्साइटेड हैं. क्या ज़बरदस्त फाइट होगी, बस इंतज़ार नहीं हो रहा!

हाल ही में राघव जुयाल ने वरायटी इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अपने इस खतरनाक रोल की तैयारी को लेकर कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं. उन्होंने बताया कि डायरेक्टर नितेश तिवारी ने उन्हें खास तौर पर कहा है कि मेघनाद की शक्तियों को सिर्फ एक्शन से नहीं, बल्कि चेहरे के हाव-भाव और ख़ासकर आँखों से दिखाना है. मतलब, अब राघव की आँखों में डांस नहीं, खौफ दिखेगा!

मेघनाद के रोल के लिए राघव का सीक्रेट प्लान

राघव के लिए मेघनाद का किरदार बहुत खास है. उन्होंने बताया कि वह इस रोल को किस तरह से समझ रहे हैं और इसे कैसे पर्दे पर उतारेंगे, ये सब अभी वह अपने और नितेश तिवारी के बीच ही रखना चाहते हैं. अरे भैया, बात भी सही है, फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही सारा सस्पेंस ख़त्म कर दिया तो मज़ा कैसे आएगा? राघव ने ये भी साफ़ किया कि उनकी तैयारी पूरी तरह से पर्सनल है, ताकि जब दर्शक फिल्म देखें तो मेघनाद का असली दम और अंदाज़ सीधा उन्हें बड़े पर्दे पर महसूस हो. यानी इस बार राघव अपनी कॉमेडी और डांस से नहीं, बल्कि एक खतरनाक योद्धा के रूप में सबको हैरान करने वाले हैं. उनके फैंस के लिए ये तो डबल धमाका है!

नितेश तिवारी ने राघव को मेघनाद के किरदार के लिए कुछ ख़ास निर्देश भी दिए हैं. डायरेक्टर ने समझाया कि मेघनाद कोई आम योद्धा नहीं था, बल्कि उसकी ताकतें असाधारण थीं. वो अपने पिता रावण जितना ही पावरफुल और युद्ध में माहिर था. इसलिए उसके व्यक्तित्व में रौब, रहस्य और खौफ तीनों का मिक्सचर दिखना चाहिए. सोचिए, जिसने लक्ष्मण जैसे वीर को भी मूर्छित कर दिया था, वो किरदार कितना ज़बरदस्त होगा! अब देखना ये है कि राघव इस ऐतिहासिक और मायावी युद्ध को कितने दमदार अंदाज़ में पेश करते हैं. हमें तो लगता है, इस बार राघव अपने किरदार से आग लगा देंगे, आपका क्या खयाल है?