इंजीनियर से कॉमेडियन बने समय रैना: कॉलेज के दिनों में ही पहचान ली थी अपनी असली राह!

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जम्मू में जन्म, हैदराबाद में बीता बचपन:

समय रैना का जन्म 26 अक्टूबर 1997 को जम्मू में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था. उनके बचपन के शुरुआती दिन हैदराबाद में बीते, जहाँ उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. आज वह देश के पॉपुलर स्टैंडअप कॉमेडियन्स में गिने जाते हैं, और उनके इस सफ़र की शुरुआत इन शहरों से हुई थी.

पुणे से की प्रिंटिंग इंजीनियरिंग:

स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद समय रैना ने महाराष्ट्र के पुणे शहर का रुख़ किया. उन्होंने पुणे में स्थित PVG कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. कॉलेज के इन्हीं दिनों में, समय का ध्यान धीरे-धीरे कॉमेडी की ओर खिंचने लगा, जो उनके भविष्य की सही दिशा तय करने वाला था. इंजीनियरिंग की डिग्री के बावजूद, उनका मन कुछ और ही करना चाहता था.

कॉलेज में ही शुरू हुई स्टैंड-अप कॉमेडी:

इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही समय रैना को स्टैंड-अप कॉमेडी में ख़ास दिलचस्पी होने लगी थी. उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही ओपन माइक इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, . धीरे-धीरे उन्हें यह समझ आने लगा कि कॉमेडी ही वह क्षेत्र है जिसमें उनकी सच्ची रुचि है और यही वह रास्ता है जिस पर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए. इस तरह, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने कॉमेडी के अपने जुनून को भी परवान चढ़ाया.

2017 में दिया पहला ओपन माइक परफॉर्मेंस:

समय रैना ने 27 अगस्त 2017 को अपनी ज़िंदगी का पहला ओपन माइक परफॉर्मेंस दिया. यह उनके कॉमेडी करियर की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी. इस पहली परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने पुणे में आयोजित होने वाले कई कॉमेडी इवेंट्स में लगातार हिस्सा लिया. शुरुआती दौर में, उन्हें छोटे मंचों पर प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन अपनी बेबाक कॉमेडी और मज़ेदार अंदाज़ से समय धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाने लगे और कॉमेडी की दुनिया में एक उभरते हुए सितारे के तौर पर सामने आए.

2019 में 'कॉमिकस्तान सीजन 2' से मिली बड़ी पहचान:

समय रैना के कॉमेडी करियर को असली और बड़ी पहचान साल 2019 में मिली, जब उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर शो 'कॉमिकस्तान सीजन 2' में हिस्सा लिया. इस शो में वे आकाश गुप्ता के साथ जॉइंट विनर बने. 'कॉमिकस्तान' की इस जीत के बाद, उनकी कॉमेडी को बड़ी संख्या में लोग जानने और पसंद करने लगे, .

चैस की दुनिया में भी बनाई अलग पहचान:

कोरोना महामारी के दौरान जब लाइव कॉमेडी शो पूरी तरह से बंद हो गए, तब समय रैना ने अपनी रचनात्मकता का एक नया पहलू दिखाया. उन्होंने यूट्यूब पर शतरंज की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की, जहाँ उनके साथ कई मशहूर चैस खिलाड़ी भी जुड़े. इस अनोखे कॉन्सेप्ट ने उन्हें कॉमेडी के अलावा चैस की दुनिया में भी एक अलग और अनूठी पहचान दिलाई. उन्होंने साबित किया कि वे सिर्फ़ एक कॉमेडियन ही नहीं, बल्कि एक मल्टी-टैलेंटेड डिजिटल क्रिएटर भी हैं.

2024 में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' से बढ़े पॉपुलरिटी:

साल 2024 में समय रैना ने अपना खुद का यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शुरू किया. इस शो का कॉन्सेप्ट बेहद अनोखा था: इसमें आम लोग अपनी अलग-अलग छिपी हुई प्रतिभाएँ दिखाने आते थे. शो के फ़ॉर्मेट और समय के मज़ेदार अंदाज़ ने इसे तुरंत ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना दिया. 'इंडियाज गॉट लेटेंट' ने समय रैना की पॉपुलैरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और वे युवाओं के बीच एक सुपरस्‍टार के तौर पर अपनी जगह मज़बूत कर ली.

'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर हुआ विवाद:

हालांकि, साल 2025 में समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' एक बड़े विवाद में घिर गया. शो के एक एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के एक आपत्तिजनक सवाल ने सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी पैदा कर दी. इस मामले को लेकर समय रैना और शो से जुड़े दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ शिकायतें भी दर्ज हुईं. बढ़ते विवाद के बीच, समय ने अपने यूट्यूब चैनल से शो के सभी एपिसोड हटा दिए और बाद में इस मामले में पुलिस के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया.

समय रैना का यह सफ़र उन सभी जेन-जी युवाओं के लिए एक ज़बरदस्त उदाहरण है, जो अपने जुनून को फॉलो करने की हिम्मत रखते हैं – क्या आप भी अपने दिल की सुन रहे हैं?