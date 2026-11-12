सबा पटौदी: 50 की उम्र में भी कुंवारी, प्यार-शादी के लिए ओपन, पार्टनर को लेकर कह दी बड़ी बात!

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शर्मिला टैगोर की बेटी सबा पटौदी ग्लैमर की दुनिया से अक्सर दूर ही रहती हैं. वो जूलरी डिजाइनर, टैरो रीडर और स्पिरिचुअल हीलर हैं. सबा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है. 50 साल की उम्र में भी सबा पटौदी कुंवारी हैं और उन्होंने बताया कि उन्हें आज तक वो शख्स मिला ही नहीं जिसके साथ वो शादी के बंधन में बंध सकें.

सबा ने साफ़ किया कि न उन्होंने किसी का दिल तोड़ा है और न ही कोई उनका दिल तोड़कर गया है. उन्होंने बताया कि उनका प्यार में कभी दिल नहीं टूटा है. बल्कि उन्होंने तो ये भी बताया कि उनका कभी कोई पहला बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं! सोचो ज़रा!

सबा ने सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 18-19 साल की थीं, तब उन्हें शादी के लिए कई लोगों से मिलवाया गया था. लेकिन अफ़सोस, बात कहीं नहीं बनी. उनकी तलाश हमेशा से एक ऐसे शख्स की रही है जो उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी जैसा हो. उनके लिए पार्टनर में अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंस, जिम्मेदारी सिखाने की काबिलियत और सबसे बढ़कर, इज्जत करने वाला होना बहुत ज़रूरी है. उनका कहना है कि जब आपकी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई हो, तो आप अपने लिए ऐसा ही साथी तो ढूंढेंगे ही!

क्या इतनी उम्र में उन्हें अकेलापन नहीं खलता? इस पर सबा ने दिल खोलकर बात की. उन्होंने माना कि हां, कभी-कभी उन्हें अकेलापन जरूर महसूस होता है और वो कंपैनियनशिप और एक पार्टनर के बारे में सोचती हैं. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो अमीर और हैंडसम लड़का ढूंढ रही हैं. सबा का मानना है कि ये सारी ऊपरी चीजें एक वक्त के बाद मायने ही नहीं रखतीं. सच्ची बात तो यही है ना?

दिलचस्प बात ये है कि 50 साल की उम्र में भी सबा ने हार नहीं मानी है. वो आज भी शादी और प्यार के लिए पूरी तरह ओपन हैं. उन्हें पूरा यकीन है कि सही पार्टनर उन्हें इस उम्र में भी मिल सकता है. ये जज़्बा कमाल का है, है ना?

इसके अलावा, सबा ने अपनी जिंदगी के सबसे दुखद पल को भी याद किया. उन्होंने बताया कि उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी का निधन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था. वो अपने दुख से भाग रही थीं और सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं. कोरोना लॉकडाउन के दौरान ही वो इस गहरे सच को अपना पाईं और आज भी अपने पिता के साथ बिताए पलों को बहुत मिस करती हैं.

तो क्या कहते हो, सबा पटौदी की ये बातें सुनकर लगता है कि सही पार्टनर मिलना किसी मैराथन दौड़ से कम नहीं, क्या कहते हो?