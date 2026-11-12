'ओम शांति ओम 2' का आइडिया, लेखक मयूर पुरी बोले 300 करोड़ की ओपनिंग तो पक्की, पर...

मनोरंजन

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ओम शांति ओम' को रिलीज़ हुए पूरे 19 साल हो चुके हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ये फिल्म साल 2007 में आई थी और आज भी लोगों के दिलों में बसी है। अब इसकी सालगिरह पर एक बार फिर 'ओम शांति ओम 2' को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। डायरेक्टर फराह खान ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन फिल्म के लेखक मयूर पुरी ने तो इस पर दिल खोलकर बात कर दी है!

हाल ही में एक इंटरव्यू में मयूर पुरी ने 'ओम शांति ओम 2' को एक 'बेहद फायदेमंद प्रोजेक्ट' बताया है। वो कहते हैं कि कमाई के लिहाज़ से देखें तो शाहरुख खान और फराह खान के लिए ये एक शानदार फैसला हो सकता है। मयूर पुरी का दावा है कि अगर ये सीक्वल बन जाए, तो बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगा। सोचो ज़रा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फिल्म आराम से 300 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकती है! अब ऐसा कॉन्फिडेंस तो वाकई काबिले-तारीफ है, बॉस!

सीक्वल बनाने का डर!

पर, इतनी सारी कमाई की संभावनाओं के बावजूद, मयूर पुरी को इसे बनाने से डर भी लग रहा है। उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए 'पंजीरी' का उदाहरण दिया, जो दादी या नानी के हाथों से बनती है। उनका कहना है कि कुछ चीजें इतनी स्वाभाविक और ऑर्गेनिक तरीके से बनती हैं कि उन्हें किसी रेसिपी या फॉर्मूले से दोबारा वैसा का वैसा नहीं बनाया जा सकता। ठीक वैसे ही, जैसे कोई फाइव-स्टार होटल का शेफ भी वैसी पंजीरी नहीं बना सकता, 'ओम शांति ओम' का जादू दोहराना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बात तो सही है, कुछ चीजें तो बस एक ही बार मैजिक करती हैं!

मयूर पुरी ने तो दर्शकों से भी एक ख़ास रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा कि अगर फ्यूचर में कभी इसका सीक्वल बन भी जाए, तो उसे ओरिजिनल फिल्म से कम्पेयर मत करना। उनके हिसाब से, सीक्वल सिर्फ 'ओम शांति ओम' की दुनिया का एक एक्सटेंशन हो सकता है। उन्होंने 'शोले' का उदाहरण भी दिया और कहा कि इतिहास गवाह है कि कुछ क्लासिक फिल्मों को दोबारा वैसा नहीं बनाया जा सकता। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगर फिल्ममेकर्स इसे बनाएंगे, तो एक धमाकेदार एंटरटेनिंग फिल्म ही लेकर आएंगे। अब बताओ, मयूर पुरी की ये 'डर भरी कमाई' वाली बात पर आपका क्या कहना है?