'रामायण' में विवेक ओबरॉय का 'विद्युत्जिव्हा' लुक: मिट्टी से शाही कवच तक की कहानी

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फिल्म 'रामायण', जो 5 नवंबर को दिवाली से पहले रिलीज़ हुई थी, आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही है. यह फिल्म अपनी बॉक्स ऑफिस कमाई के साथ-साथ शानदार विजुअल इफेक्ट्स, दमदार कलाकारों के अभिनय और भव्य कॉस्ट्यूम्स के लिए भी सराही जा रही है. हर किरदार को एक खास पहचान और गहरा लुक देने के लिए मेकर्स ने बहुत बारीकी से काम किया है.

इसी कड़ी में, शूर्पणखा के पति 'विद्युत्जिव्हा' का किरदार निभा रहे एक्टर विवेक ओबरॉय के शाही लुक को तैयार करने की पर्दे के पीछे की कहानी अब सामने आई है. अक्सर बड़े पर्दे पर जब कोई एक्टर किसी राजा या योद्धा के रूप में उतरता है, तो उसकी भव्यता और शान देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं. लेकिन इस चमक के पीछे कितनी मेहनत और बारीक कारीगरी छिपी होती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है. विवेक ओबरॉय का 'विद्युत्जिव्हा' अवतार भी कोई साधारण कॉस्ट्यूम नहीं है; यह कारीगरों की महीनों की तपस्या का नतीजा है.

मिट्टी से हुई शाही कवच की शुरुआत

'रामायण' के कॉस्ट्यूम डिजाइनर अजय कुमार ने इस पूरे प्रोसेस का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 'विद्युत्जिव्हा' को फिल्म में एक बेहद ताकतवर और खतरनाक योद्धा के तौर पर पेश किया गया है. इसी वजह से उनके कपड़ों के साथ-साथ उनके कवच को भी खास तरीके से डिज़ाइन किया गया. अजय कुमार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, कवच की शुरुआत एक डमी पर मिट्टी लगाकर हुई थी. सबसे पहले डमी पर मिट्टी का लेप लगाकर कवच का पूरा आकार दिया गया. इसके बाद, कुशल कारीगरों ने अपने हाथों से इस मिट्टी के सांचे पर बेहद बारीक और जटिल डिज़ाइन उकेरे.

इस कवच में पंखों, हड्डियों और रीढ़ की हड्डी जैसी आकृतियाँ बनाई गईं, जो इसे आम योद्धाओं के कवच से बिल्कुल अलग और अनोखा लुक देती हैं. हर एक छोटे से छोटे हिस्से को बहुत ध्यान से तैयार किया गया, ताकि विवेक ओबरॉय का किरदार स्क्रीन पर और भी ज़्यादा दमदार, शक्तिशाली और खौफनाक दिखे. यह मिट्टी का शुरुआती ढांचा ही असल कवच की नींव बना, .

सोने-सी चमक और बारीक कारीगरी

मिट्टी से कवच का शुरुआती डिज़ाइन तैयार होने के बाद उसे असली रूप देने का काम शुरू हुआ, जिसमें महीनों की कड़ी मेहनत लगी. इस कवच को एक चमकदार सुनहरा और तांबे जैसा फिनिश दिया गया है, . कवच के ठीक बीच में एक गहरे काले रंग का खास रत्न जड़ा गया है, जो इसकी भव्यता में चार चाँद लगा देता है और इसे एक शाही पहचान देता है. यह रत्न कवच को एक रहस्यमयी और शक्तिशाली आभा प्रदान करता है.

इसके अलावा, कमर के हिस्से के पास शेर जैसी मजबूत आकृति बनाई गई है, जिससे 'विद्युत्जिव्हा' का लुक और भी ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली नज़र आता है. इस पूरे आउटफिट को बनाने में कारीगरों ने एक-एक डिटेल पर बहुत ध्यान दिया. कपड़ों की कटिंग से लेकर गोंद और अन्य सामग्री की मदद से कवच के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने तक, हर चरण में परफेक्शन का ख्याल रखा गया. गहरा मरून रंग और सुनहरी चमक वाला यह भारी शाही चोगा (robe) कवच के साथ मिलकर विवेक ओबरॉय के 'विद्युत्जिव्हा' किरदार को एक ऐसे ताकतवर और शाही योद्धा का रूप देता है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो.

मुकुट से कड़ों तक, हर शाही डिटेल पर नज़र

विवेक ओबरॉय के इस दमदार लुक को पूरा करने के लिए सिर्फ कवच ही नहीं, बल्कि अन्य एक्सेसरीज़ पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है. उनके सिर के लिए एक विशाल और शाही मुकुट तैयार किया गया है, जो उनके किरदार की शक्ति और पदवी को दर्शाता है. यह मुकुट उनके पूरे पहनावे को एक राजसी गौरव प्रदान करता है. इसके अलावा, हाथों और पैरों में पहनने के लिए भी खास कड़े बनाए गए हैं, जिनका रंग और डिज़ाइन कवच से पूरी तरह मेल खाता है. यह सुनिश्चित किया गया कि मुकुट से लेकर हाथों के कड़ों तक, हर एक चीज़ उनके पूरे शाही पहनावे के साथ मेल खाए और एक अखंड, प्रभावशाली लुक दे.

मरून रंग के कपड़े, उन पर की गई सुनहरी डिज़ाइन, भारी-भरकम मुकुट और खास गहने मिलकर 'विद्युत्जिव्हा' के किरदार को एक अलग ही पहचान और ज़बरदस्त प्रभावशाली लुक देते हैं. मेकर्स ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि विवेक ओबरॉय का यह पहनावा सिर्फ देखने में शानदार न लगे, बल्कि उनके किरदार 'विद्युत्जिव्हा' की अंतर्निहित शक्ति और शाही अंदाज़ को भी पूरी तरह से दर्शाए. ऐसे भव्य कॉस्ट्यूम ही तो फिल्मों को और भी यादगार बना देते हैं, क्या कहते हो?