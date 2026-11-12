रणबीर कपूर की 'रामायण' ने यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, बना नंबर वन!

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रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और अब इसने यूके व आयरलैंड में भी धमाल मचा दिया है! फिल्म ने वहां के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करते हुए इतिहास रच दिया है, और तो और, कमाई के मामले में ये फिल्म नंबर वन पर आ गई है. वैरायटी के मुताबिक, 'रामायण' ने $2.8 मिलियन की शानदार कमाई की है, जो साफ दिखाता है कि भैया, इस फिल्म का जादू सर चढ़कर बोल रहा है.

सिर्फ नंबर वन ही नहीं, 'रामायण' ने कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों को भी धूल चटा दी है. डिज्नी की 'वाइल्ड हॉर्स नाइन' $1.9 मिलियन की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर रही, वहीं साई-फाई फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' तीसरे पायदान पर खिसक गई, जिसने $1.8 मिलियन कमाए. अब आप सोचिए, जहां एक तरफ हमारी भारतीय माइथोलॉजिकल ड्रामा इतने तगड़े कंपटीशन में टॉप कर रही है, तो वहीं 'गॉडजिला' जैसी इंटरनेशनल फिल्म तीसरे नंबर पर है! ये कोई छोटी बात नहीं, बॉस!

बाकी की टॉप टेन फिल्मों की बात करें तो, पीरियड कॉमेडी 'विकर' जो पहले नंबर वन पर थी, अब $1.5 मिलियन की कमाई के साथ चौथे नंबर पर आ गई है. 'जॉर्ज माइकल: द फेथ टूर' $1.3 मिलियन कमाकर पांचवें स्थान पर रही. 'प्राइमटाइम' अपने दूसरे वीकेंड पर $1.1 मिलियन की कमाई के साथ छठे नंबर पर टिकी है. हॉरर कॉमेडी 'घोस्ट्स: द पजेशन ऑफ बटन हाउस' तीसरे हफ्ते में $997,064 के साथ सातवें नंबर पर, वहीं हॉरर थ्रिलर 'क्लेफेस' $911,261 के साथ आठवें नंबर पर है. 'आई प्ले रॉकी' ने $810,781 कमाकर नौवां स्थान हासिल किया, और 'रन इट' लाइव व्यूइंग' $793,559 के साथ दसवें नंबर पर रही.

'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और इसे नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में हैं, जिनके साथ साई पल्लवी, रवि दुबे, यश और अरुण गोविल जैसे सितारे भी नजर आ रहे हैं. फिल्म को 5 नवंबर को रिलीज किया गया था और इसे शानदार रिव्यूज मिले हैं और फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. 'गॉडजिला माइनस जीरो' की बात करें तो ये एक साई-फाई फिल्म है जिसे जापान में 3 नवंबर को रिलीज किया गया था. इसका निर्देशन ताकाशी यामाज़ाकी ने किया है और इसकी अवधि 2 घंटे 15 मिनट है.

तो बताओ, क्या 'रामायण' का डंका अब पूरी दुनिया में बजने वाला है?