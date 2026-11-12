हुमा कुरैशी के 'महारानी 5' वाले गंजे लुक पर हो रहा बज़! एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई

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बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस हुमा कुरैशी एक बार फिर अपनी दमदार अदाकारी से सबको चौंकाने के लिए तैयार हैं! उनकी चर्चित वेब सीरीज 'महारानी' का पांचवां सीजन बस आने ही वाला है, और ये खबर सुनते ही फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है। इस बार तो हुमा रानी भारती बनकर ऐसे अवतार में आने वाली हैं, जिसे देखकर फैंस ही नहीं, हम भी दंग रह गए हैं! सोचिए, हुमा अगर किसी लुक में आएंगी तो हंगामा तो होना ही था, लेकिन ये वाला लुक तो नेक्स्ट लेवल है बॉस!

जैसे ही सीरीज का पहला लुक सामने आया है, सोशल मीडिया से लेकर हर गपशप अड्डा तक, बस हुमा और उनके इस लुक की ही चर्चा हो रही है। और इस चर्चा की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? उनका एकदम नया और चौंका देने वाला गंजा लुक! जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हुमा कुरैशी बिना बालों के नजर आ रही हैं, और यकीन मानिए, इसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।

दरअसल, 'महारानी 5' के फर्स्ट लुक प्रोमो में हुमा कुरैशी जब बिना बालों के दिखीं, तो हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था — आखिर रानी भारती को इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ा? कहीं ये कोई पर्सनल वजह तो नहीं? लेकिन नहीं जनाब, इसके पीछे कोई निजी वजह नहीं, बल्कि उनके किरदार की मांग है। हुमा ने खुद इस राज से पर्दा उठाया है कि इस बार कहानी और किरदार को नए मुकाम तक ले जाने के लिए उन्हें यह बड़ा बदलाव करना पड़ा। मतलब, किरदार के लिए कोई भी कुर्बानी!

जब हुमा भी हुईं थीं नर्वस

हुमा कुरैशी ने अपने इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बताया कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। साफ है, ये फैसला उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। लेकिन एक कलाकार के तौर पर वो कुछ नया करने को लेकर काफी एक्साइटेड भी थीं। हुमा के मुताबिक, इस बार रानी भारती का किरदार उनसे कुछ ऐसा करवाना चाहता था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। ये तो कमाल है! एक्ट्रेस ने बताया कि गंजा लुक अपनाने के दौरान वो थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन साथ ही उन्हें इस बदलाव को एक्सप्लोर करने का उत्साह भी था। उनका मानना है कि इस लुक ने उन्हें रानी भारती के किरदार को और गहराई से समझने में मदद की। मतलब, हुमा सिर्फ रानी का रोल नहीं निभा रही हैं, बल्कि वो किरदार की दुनिया में पूरी तरह उतरने की कोशिश कर रही हैं। और ईमानदारी से कहें तो, ऐसी डेडीकेशन देखकर मजा ही आ जाता है!

क्यों है रानी भारती का किरदार इतना खास?

हुमा कुरैशी का कहना है कि रानी भारती ऐसा किरदार है, जिसे अच्छे या बुरे जैसे सीधे खांचों में नहीं बांधा जा सकता। वो लगातार समाज की बनी-बनाई सोच को चुनौती देती है और अपने दम पर आगे बढ़ने का रास्ता बनाती है। यही बात इस किरदार को खास बनाती है और शायद इसीलिए ये रोल फैंस को इतना पसंद आता है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें हमेशा से ऐसे किरदार पसंद रहे हैं, जिनमें कई परतें हों और जिनके फैसलों को सिर्फ सही या गलत कहकर नहीं समझा जा सके।

रानी भारती ने हर सीजन में उन्हें एक कलाकार के तौर पर चुनौती दी है। यही वजह है कि हर नए सीजन में इस किरदार को निभाने का उनका उत्साह और बढ़ जाता है। हुमा ने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि मेकर्स ने उनके इस नए अवतार पर भरोसा जताया। अब भला इतने बड़े बदलाव के लिए तो मेकर्स का भरोसा चाहिए ही होता है, है ना?

'महारानी 5' में मिलेंगे जबरदस्त ट्विस्ट!

'महारानी' के पिछले सीजनों में दर्शकों ने रानी भारती का सियासी सफर देखा है। राजनीति की दुनिया में कदम रखने से लेकर सत्ता की लड़ाई और तमाम मुश्किलों का सामना करने तक, रानी ने हर बार अपने अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा है। हुमा के लिए रानी भारती का सफर किसी रोलरकोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। अब पांचवें सीजन में उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है।

हुमा कुरैशी ने भी इशारा किया है कि इस बार कहानी में कई ऐसे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे, जिनकी दर्शकों ने उम्मीद नहीं की होगी। अरे भाई, इस बार तो सस्पेंस और एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और होने वाला है! उनके मुताबिक, इस सीजन की कहानी शुरू से ही बेहद दिलचस्प रही और इसमें होने वाले बदलावों ने उन्हें भी बांधे रखा। एक्ट्रेस को पूरा भरोसा है कि रानी भारती का यह नया सफर दर्शकों को खूब चौंकाने वाला है।

'महारानी' के जरिए हुमा कुरैशी ने रानी भारती के किरदार को एक अलग पहचान दिलाई है। हर सीजन में उनके किरदार के सामने नई चुनौतियां आईं और उन्होंने अपने तरीके से उनका सामना किया। अब पांचवें सीजन में उनका गंजा लुक कहानी को लेकर उत्सुकता और बढ़ा रहा है। फिलहाल, 'महारानी 5' के पहले प्रोमो ने दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। हुमा का यह ट्रांसफॉर्मेशन देखकर इतना तो साफ है कि इस बार रानी भारती कुछ अलग और दमदार अंदाज में धमाकेदार वापसी की तैयारी में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका यह नया अवतार सियासत की दुनिया में कौन-सा तूफान लेकर आता है। ये तूफ़ान तो देखने लायक होगा!