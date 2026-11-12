अनिरुद्ध और काव्या के प्री-वेडिंग मोमेंट्स: दो खास तस्वीरें आईं सामने

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मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन आख़िरकार 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में शादी के बंधन में बंध गए हैं! परिवार की मौजूदगी में सात जन्मों के साथ निभाने की कसमें खाते ही, ये दोनों ऑफिशियली अब पति-पत्नी बन चुके हैं। उनकी शादी की तस्वीरों ने तो पहले ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी थी, पर अब उनके प्री-वेडिंग फंक्शंस की दो और खास तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है। सच कहें तो, इस कपल को देखकर हमें भी ‘नज़र न लगे’ वाला फील आ रहा है!

इन तस्वीरों में काव्या और अनिरुद्ध का अंदाज़ किसी फिल्मी रोमांटिक जोड़ी से कम नहीं लग रहा। दोनों प्यार में इस कदर डूबे हुए दिखाई दिए कि इन पर से नज़रें हटाना मुश्किल है।

काव्या मारन ने अपनी प्री-वेडिंग सेरेमनी के लिए एक बैकलैस टॉप के साथ स्कर्ट चुनी। उनकी स्कर्ट पर फ्रिंज थे, जो इस आउटफिट की एक खासियत थी। उन्होंने खुले बाल और चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना लुक पूरा किया। काव्या ने ज्वेलरी को मिनिमल रखा, सिर्फ हाथों में ब्रेसलेट पहने थे। उनका पूरा अंदाज़ ऐसा था जिसमें बिना ज़्यादा तामझाम के भी ग्लैमर साफ़ नज़र आ रहा था।

वहीं, अनिरुद्ध रविचंदर भी स्टाइल के मामले में पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक कुर्ता और ट्राउजर पहना, जिसके ऊपर एक जैकेट थी। उन्होंने अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगाए थे, और दाढ़ी भी रखी थी। उनका कॉन्फिडेंट अंदाज़ उनके लुक को ट्रेडिशनल के साथ-साथ एक इंटरनेशनल टच भी दे रहा था।

लेकिन, दूसरी तस्वीर ने तो इस जोड़ी की पूरी कहानी को ही रोमांटिक बना दिया! इस तस्वीर में अनिरुद्ध पीछे से काव्या को देखते हैं, जबकि काव्या पलटकर उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही हैं। इसमें कोई बनावटी पोज़ नहीं, न ही दिखावे की ज़रूरत है, बस एक खूबसूरत और नैचुरल पल कैद हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी सच्ची मोहब्बत को फ्रेम में उतार लिया हो।

काव्या और अनिरुद्ध की ये प्री-वेडिंग तस्वीरें उनके वेडिंग सेलिब्रेशन का एक अलग ही रंग दिखाती हैं। जहां शादी की तस्वीरों में उनका ब्राइडल अंदाज़ चर्चा का विषय रहा, वहीं इन नई तस्वीरों में उनका ग्लैमरस और रोमांटिक साइड देखने को मिल रहा है।