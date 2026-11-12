स्वरा भास्कर का बेबाक अंदाज़: 'रियलिटी शो के लोगों से लेक्चर नहीं चाहिए!'

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अपनी बेबाक राय और किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात करने के लिए मशहूर स्वरा भास्कर इन दिनों 'राइज एंड फॉल 2' में नज़र आ रही हैं। इस शो को वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं, और यहाँ भी स्वरा अपने अंदाज़ में किसी से पीछे नहीं हट रही हैं। हाल ही में उन्होंने रियलिटी शो के कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जिसकी वजह से ये बात अब खूब वायरल हो रही है।

शो में जब श्रेया कालरा ने स्वरा को सलाह दी कि उन्हें कम डिप्लोमैटिक होना चाहिए और अपने खेल के लिए अपनी राजनीतिक राय बदलनी चाहिए, तो स्वरा का जवाब सीधा और कड़क था। स्वरा ने साफ कह दिया कि वो जैसी हैं, वैसी ही रहेंगी। उनकी दुनिया रियलिटी शो की दुनिया नहीं है, और उन्हें ऐसे शोज़ के ज़रिए अपना करियर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने दो-टूक कहा कि वो अपने सिद्धांतों से समझौता करके न तो करियर बनाना चाहती हैं और न ही किसी के कहने पर अपना गेम बदलने वाली हैं।

बेबाकी की कीमत?

श्रेया को उनकी राय के लिए शुक्रिया कहने के बाद, स्वरा ने बातचीत आगे नहीं बढ़ाई। लेकिन श्रेया के वहाँ से जाने के बाद, स्वरा का गुस्सा बाहर आ गया। उन्होंने नाराजगी जताई कि रियलिटी शो के लोग उन्हें ज़िंदगी और करियर के बारे में सलाह दे रहे हैं। स्वरा ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा उन मुद्दों पर आवाज़ उठाई है जो उनके लिए मायने रखते हैं।

एक्ट्रेस ने दिल खोलकर कहा, "मैंने उन मुद्दों पर स्टैंड लेकर अपना करियर खराब किया, जो मेरे लिए ज़रूरी थे। मैंने पैसे देने वाले हर किसी का प्रमोशन नहीं किया। इसलिए प्लीज़, मुझे कंटेंट क्रिएटर्स या रियलिटी शो स्टार्स से लेक्चर सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है।" ज़ाहिर है, स्वरा को अपनी बेबाकी की कीमत तो चुकानी पड़ी है, लेकिन वो शायद इसे अपने वसूलों से ऊपर नहीं मानतीं।

'पद्मावत' विवाद की फिर चर्चा

स्वरा भास्कर और विवादों का नाता कोई नया नहीं है। वो अक्सर सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों पर कुछ ऐसा बोल जाती हैं जिससे बवाल हो जाता है। उनके 'पद्मावत' फिल्म में जौहर के सीन को लेकर दिया गया बयान भी ऐसा ही था, जिसके लिए उन्हें काफी विवाद झेलना पड़ा था। अब 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में उनके बयानों के बाद, यह पुराना विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है।

इस पर बात करते हुए स्वरा ने अपनी हैरानी जताई, उनके मुताबिक उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह विवाद दोबारा क्यों उठाया जा रहा है। वे कहती हैं कि 2018 में उनका ओपन लेटर सामने आने पर भी उन्हें इसी बात के लिए गालियाँ दी गई थीं, और अब वे सिर्फ यह बता रही हैं कि वह ओपन लेटर किस बारे में था।

स्वरा का कहना है कि पहले उन्हें लगा कि शायद लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने अपनी बात हिंदी में रखी। उन्होंने साफ़ किया कि उनकी बात अपने बारे में थी, न कि जौहर करने वाली महिलाओं के बारे में। उनके मुताबिक बड़े मीडिया चैनलों ने भी उनकी बात को गलत तरीके से दिखाया। स्वरा का मानना है कि इस विवाद को जानबूझकर ज़िंदा रखा गया और इसके पीछे एक सोची-समझी रणनीति थी।

खैर, स्वरा का बेबाक अंदाज़ कभी बदलता नहीं, चाहे जो हो जाए। आपका क्या ख़्याल है, क्या सेलेब्स को अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना चाहिए या 'गेम' के हिसाब से थोड़ा बदल जाना चाहिए?