क्रिस्टल डिसूजा का कमाल! 'शरारत' से मिली पहचान, फिर 'द ट्रेटर्स 2' की ट्रॉफी, बोलीं- 'पूरी जिंदगी बदल गई'

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टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने तो इस बार कमाल ही कर दिया है! उनका पिछला एक साल किसी सपने से कम नहीं रहा, जहां उनके करियर को एक नई ही पहचान मिल गई. दिसंबर 2025 में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' से जो लाइमलाइट मिली, वो तो बस शुरुआत थी. उसके बाद अगस्त 2026 में करण जौहर के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 की ट्रॉफी भी उन्होंने अपने नाम कर ली. एक साल में इतनी सारी सक्सेस? कोई और हो तो फूले न समाए!

क्रिस्टल ने हाल ही में एचटी सिटी के शो 'शोस्टॉपर्स' के लिए एक शूट के दौरान अपनी जिंदगी में आए इन शानदार बदलावों पर बात की. उन्होंने बताया कि बीता एक साल उनके लिए एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा, लेकिन इसमें सिर्फ अच्छी चीजें ही हुईं. उन्होंने कहा, "पिछले एक साल में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है. इस दौरान मेरे साथ सिर्फ अच्छी और पहले से भी बड़ी चीजें हुई हैं." एक्ट्रेस ने आगे बताया कि 'शरारत' गाना जब आया, तो उन्हें लगा था कि ये बहुत बड़ी बात है, "मैंने सोचा कि इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है." पर मैडम, आप तो गलत निकलीं! क्योंकि इसके बाद तो 'द ट्रेटर्स' हो गया और उन्होंने ट्रॉफी ही जीत ली!

क्रिस्टल मानती हैं कि जब आपको लगता है कि आप जिंदगी के सबसे बुरे दौर में हैं, तो वहां से आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है ऊपर की ओर जाना. उनके करियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है.

सिर्फ करियर ही नहीं, क्रिस्टल दिवाली को लेकर भी काफी उत्साहित हैं. उन्हें त्योहारों पर तैयार होना, दोस्तों से मिलना और अच्छा खाना बहुत पसंद है. वो कहती हैं, "त्योहारों की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अच्छे से तैयार होते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं और अच्छा खाना खाते हैं." क्रिस्टल को दिवाली का वो मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आता है जब सब अच्छे से तैयार होकर मिलते हैं और एक-दूसरे की तारीफ करते हैं.

एक्ट्रेस दिवाली पर दीये जलाने का भी इंतजार करती हैं. उन्हें रोशनी से भरा पूरा घर और चारों तरफ लाइट्स वाला त्योहार का माहौल बहुत पसंद है.

अपने करियर की शुरुआत क्रिस्टल ने छोटे पर्दे से की थी, जहां 'एक हजारों में मेरी बहना है' में जीविका के किरदार से उन्हें घर-घर में पहचान मिली. इसके बाद वो 'एक नई पहचान', 'ब्रह्मराक्षस' और 'बेलन वाली बहू' जैसे कई टीवी शोज में भी नजर आईं. अब तो मैडम फिल्मों और वेब सीरीज में भी जलवा दिखा चुकी हैं और जल्द ही फिल्म 'जागीर' में नजर आने वाली हैं, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है.