न्यूयॉर्क में इस दिवाली, अनंत और राधिका अंबानी की भजन संध्या ने मचाई धूम!

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अक्सर अपने बड़े-बड़े इवेंट्स के लिए सुर्खियों में रहने वाले अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने इस दिवाली न्यूयॉर्क में अपने घर पर एक बेहद खास और यादगार तरीके से रोशनी का त्योहार मनाया. इस बार उनकी दिवाली कोई चकाचौंध वाली पार्टी नहीं, बल्कि एक भव्य भजन संध्या थी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

भक्ति और श्रद्धा में डूबे अनंत और राधिका पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन दिखाई दिए. भजन संध्या का माहौल इतना आध्यात्मिक हो गया था कि मानो न्यूयॉर्क की धरती पर भारतीय संस्कृति और देसी वाइब्स उतर आई हों! 'तूने मुझे बुलाया शेरावालिए', 'शिव शंभू-शिव शंभू' और 'ओम नम शिवाय' जैसे लोकप्रिय भजनों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. फैंस को यह नजारा बहुत पसंद आ रहा है.

इस खूबसूरत नज़ारे को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और फैंस इसे हाथों-हाथ ले रहे हैं. विदेशी धरती पर भारतीय संगीत और भजन-कीर्तन का यह संगम वाकई दिल छू लेने वाला था, जो दिखा रहा है कि परंपराएं दूरियों से नहीं बंधतीं. पारंपरिक संगीत, मंत्रोच्चार और भक्ति भाव से सराबोर इस माहौल ने सबकी खूब वाहवाही बटोरी

इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान राधिका का पारंपरिक लुक भी काफी चर्चा में रहा. उन्होंने एक आइवरी एथनिक सूट पहना था, जिस पर सिल्क की हेवी एम्ब्रायडरी हुई थी. सूट पर फूलों और बेलों के सुंदर डिजाइन बने थे, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे. इस सेट में एक स्कर्ट, टॉप और बस्टियर शामिल थे, जिन्हें बेहतरीन एप्लिक वर्क, रेशम की कढ़ाई और हल्के सीक्वेंस के काम से सजाया गया था. राधिका ने सादगी और एलिगेंस के साथ भारतीय परंपरा को बखूबी पेश किया, जो दिखा रहा था कि आप देसी स्टाइल को किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर कैसे कैरी कर सकते हैं.

अनंत अंबानी भी कुछ कम नहीं दिखे, बल्कि अपने लुक से उन्होंने भी सबका दिल जीत लिया. उन्होंने गहरे लाल और कोरल रंग का एक बांधनी कुर्ता पहना, जिस पर सफेद रंग के छोटे-छोटे ज्यामितीय डॉट पैटर्न बने थे. ये पैटर्न पारंपरिक भारतीय टाई-डाई कला की खूबसूरती को दर्शाते हैं. कौन कहता है कि विदेश में सिर्फ वेस्टर्न कपड़े ही चलते हैं? अंबानी परिवार की दिवाली तो एकदम 'देसी स्वैग' वाली थी!

एक बात तो माननी पड़ेगी, अंबानी परिवार जानता है कि कैसे हर मौके पर लाइमलाइट चुराई जाए, चाहे वो कोई ग्रैंड फंक्शन हो या फिर एक शांत भजन संध्या. उन्होंने साबित कर दिया कि अपने रूट्स से जुड़कर रहना कितना ज़रूरी है. लेकिन ये वाली न्यूयॉर्क वाली देसी दिवाली तो सबकी फेवरेट लिस्ट में टॉप पर आ गई होगी, है ना?