यार! 8.2 रेटिंग वाली इस साउथ फिल्म को मिस मत करना, सोशल मीडिया पर फिर हो रही है ट्रेंड!

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यार, आजकल सोशल मीडिया पर एक फिल्म फिर से ट्रेंड कर रही है, और वो भी 2017 में आई साउथ की एक्शन थ्रिलर ‘थीरन अधिगारम ओंड्रू’! सोशल मीडिया पर लोग इसे रीकमंड कर रहे हैं, और 8.2 की धांसू रेटिंग ऐसे ही नहीं मिली होगी! अगर आप भी उन बोरिंग फिल्मों से पक गए हैं जहां पुलिस पलक झपकते ही सारे केस सॉल्व कर देती है और कुछ स्लो-मोशन सीन्स में बड़ा से बड़ा मामला निपटा देती है, तो सच कहूँ तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है!

क्या है ‘थीरन अधिगारम ओंड्रू’ की कहानी?

एच. विनोद के धांसू डायरेक्शन में बनी ‘थीरन अधिगारम ओंड्रू’ की कहानी डीएसपी धीरन थिरुमारन के इर्द-गिर्द घूमती है। भाई साहब, इन्हें तमिलनाडु में हाईवे के आसपास होने वाली उन खौफनाक डकैतियों के मामलों की जांच सौंपी जाती है, । सोचो, अपराधी इतने बेरहम कि रात के अंधेरे में सुनसान घरों में घुसते हैं, घर वालों की बेरहमी से हत्या करते हैं और लूटपाट करने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे हवा में घुल गए हों। पीछे रह जाते हैं सिर्फ खून से सने घर और ऐसे सवाल, जिनका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता!

शुरुआत में तो पुलिस को लगता है कि इन वारदातों के पीछे कोई लोकल गिरोह होगा, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला और उलझता जाता है, और ये पहेली और भी गहरी होती चली जाती है। अपराधियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिलता, और पुलिस के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और कहां से आते हैं। फिर धीरे-धीरे धीरन को पता चलता है कि ये कोई साधारण गिरोह नहीं है, और यहीं से फिल्म की असली कहानी और रोमांच शुरू होता है। पुलिस को इन खूंखार अपराधियों तक पहुंचने के लिए न सिर्फ कई साल पुराने मामलों को खंगालना पड़ता है, बल्कि अनजान जगहों, अलग-अलग भाषाओं और मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। मतलब, एकदम पसीना छुड़ा देने वाली इन्वेस्टिगेशन और एडवेंचर का मिक्सचर!

जब पुलिस बनी सुपरहीरो नहीं, बल्कि असली जासूस!

इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी और जान यही है कि यहां पुलिस को किसी सुपरहीरो की तरह नहीं दिखाया गया है। यहां न कोई चमत्कार होता है और न ही पुलिस को सारे जवाब आसानी से मिल जाते हैं। यहां अपराध सुलझाने के लिए वाकई में लंबी, थका देने वाली और जान जोखिम में डालने वाली जांच करनी पड़ती है। पुलिस अधिकारी पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं, फिंगरप्रिंट्स मिलाते हैं, गवाहों से घंटों पूछताछ करते हैं, और छोटी-छोटी जानकारियों को जोड़कर एक बड़ी पहेली सुलझाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो एक छोटे से सुराग मिलने में ही महीनों निकल जाते हैं! कभी प्रशासनिक दिक्कतें सामने आती हैं, तो कभी भाषा का बैरियर या दूरियां जांच को और मुश्किल बना देती हैं। ये देखकर आपको लगेगा कि अरे, असली पुलिसिंग तो ऐसे ही होती होगी, नो ड्रामा, ओनली हार्ड वर्क!

एक्टिंग से लेकर म्यूजिक तक, सब है टॉप-नॉच!

कार्थी ने डीएसपी धीरन का किरदार ऐसे निभाया है कि आप उनके फैन हो जाओगे। वो एक ऐसे पुलिस अधिकारी का रोल करते हैं जो अपने काम को लेकर एकदम सीरियस है और अपराधियों को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कार्थी सिर्फ एक्शन सीन में ही नहीं चमकते, बल्कि जांच के दौरान होने वाली मानसिक थकान, तनाव और जिम्मेदारी को भी बड़े परदे पर बखूबी दिखाते हैं। उनका अभिनय कहीं से भी ओवर-द-टॉप या जरूरत से ज्यादा फिल्मी नहीं लगता, एकदम वास्तविक पुलिस अधिकारी वाला वाइब आता है।

और विलेन ओमा का किरदार निभाने वाले अभिमन्यु सिंह? भाई साहब, उन्हें देखकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे! अभिमन्यु ने अपराधी गिरोह के सरगना ओमा का किरदार बेहद क्रूर और डरावने अंदाज में निभाया है। उन्हें खतरनाक दिखाने के लिए बड़े-बड़े डायलॉग्स या बेवजह के ड्रामा की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनकी बस मौजूदगी ही दर्शकों के मन में डर पैदा करने के लिए काफी है। फिल्म में जब-जब उनका सामना पुलिस से होता है, स्क्रीन पर तनाव अपने आप बढ़ जाता है। ये किरदार आपको लंबे समय तक याद रहेगा, गारंटी है!

फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी कमाल का है! कई सीन्स में तो बिना किसी डायलॉग के भी बैकग्राउंड स्कोर से ही पूरा माहौल बन जाता है और तनाव महसूस होता है। खासकर जब पुलिस अपराधियों के करीब पहुँचती है, तब तो बैकग्राउंड स्कोर कहानी का रोमांच डबल कर देता है।

बस एक छोटी सी बात, फिल्म की शुरुआत के 20-30 मिनट थोड़े स्लो लग सकते हैं क्योंकि उस वक्त थोड़ा रोमांस दिखाया गया है। लेकिन जैसे ही मुख्य जांच शुरू होती है, फिल्म रॉकेट की स्पीड से भागती है और आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देती। इसके बाद कहानी में लगातार ट्विस्ट आते हैं और अपराधियों तक पहुंचने की पुलिस की कोशिशें आपको आखिर तक बांधे रखती हैं।

तो अगर आपको भी बेवजह के ड्रामा के बिना, दिमागी कसरत वाली और रियल एक्शन थ्रिलर पसंद हैं, जिनमें हर सुराग की अपनी वैल्यू होती है, तो ‘थीरन अधिगारम ओंड्रू’ को Amazon Prime Video पर मिस मत करना! ये उन फिल्मों में से है जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, पक्का! क्या आप भी इस फिल्म को देखने की सोच रहे हैं?