अमिताभ की 'सूर्यवंशम' फ्लॉप क्यों हुई? जब सलमान की फिल्म ने बिगाड़ा खेल और बिग बी का डबल रोल भी नहीं चला!

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बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का करियर ग्राफ हमेशा उतार-चढ़ावों से भरा रहा है। 90 के दशक के आखिरी कुछ साल उनके लिए बेहद मुश्किल भरे थे, जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पा रही थीं जिसकी उम्मीद की जाती थी। ऐसे ही समय में उनकी एक फिल्म आई थी, जो आज एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है, लेकिन रिलीज के वक्त वो फ्लॉप हो गई थी। हम बात कर रहे हैं 'सूर्यवंशम' की, जो अपने जबरदस्त डायलॉग्स, दिल को छू लेने वाले म्यूजिक और बाप-बेटे के रिश्ते की मार्मिक कहानी के लिए जानी जाती है। अमिताभ बच्चन ने इसमें डबल रोल में जान डाली थी, लेकिन फिर भी ये दर्शकों को थिएटर तक खींचने में नाकाम रही। तो आखिर क्या थे वो कारण, जिन्होंने इस फिल्म को उस वक्त फ्लॉप बना दिया था, जबकि आज इसे इतना प्यार मिलता है?

साउथ रीमेक का हिंदी अवतार, कुछ ज्यादा ही 'कॉपी-पेस्ट'

ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि 'सूर्यवंशम' कोई ओरिजिनल हिंदी फिल्म नहीं थी। दरअसल, ये 1997 की एक सफल तमिल फिल्म 'सूर्या वंसम' का हिंदी रीमेक थी, जिसे विक्रमण ने डायरेक्ट किया था। तमिल में ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, और इसका 1998 में आया तेलुगू वर्जन 'सूर्यवंशम' भी हिट रहा। लेकिन जब इस हिट फॉर्मूले को हिंदी में आजमाया गया, तो नतीजा कुछ खास नहीं निकला। डायरेक्टर EVV सत्यानारयाना ने हिंदी रीमेक को हूबहू कॉपी कर दिया था। आलम ये था कि कुछ हद तक डायलॉग्स और उन्हें बोलने का अंदाज़ भी कॉपी था। हद तो तब हो गई जब फिल्म की शूटिंग भी हैदराबाद की उन्हीं लोकेशन्स पर हुई, जहां साउथ की फिल्में बनी थीं। ऐसे में दर्शकों को कुछ नया देखने को नहीं मिला, और शायद यही वजह थी कि पहले से देखी हुई कहानी को हिंदी में उतनी तवज्जो नहीं मिली। आखिर जब सब कुछ इतना कॉपी-पेस्ट हो, तो नयापन कहां से आएगा और दर्शक क्यों उत्साहित होंगे?

'बीवी नंबर 1' ने बिगाड़ा खेल और अमिताभ का बिजनेस!

किसी भी फिल्म की किस्मत उसकी रिलीज टाइमिंग पर भी बहुत निर्भर करती है, और 'सूर्यवंशम' के मामले में तो ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। 21 मई 1999 को रिलीज हुई इस फिल्म को उस दौर में दर्शकों तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता था। लेकिन अगले ही हफ्ते, यानी 28 मई 1999 को, बॉलीवुड पर सलमान खान और करिश्मा कपूर की धमाकेदार फिल्म 'बीवी नंबर 1' ने दस्तक दे दी। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी इस मसाला एंटरटेनर ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। दर्शक 'सूर्यवंशम' से ज्यादा 'बीवी नंबर 1' की तरफ खिंचे चले गए, और देखते ही देखते 'सूर्यवंशम' के थिएटर में दर्शकों की संख्या तेजी से घटने लगी। सोचिए, एक फिल्म के बाद दूसरी, वो भी इतनी बड़ी स्टारकास्ट और एंटरटेनमेंट के साथ, तो पहली वाली का बिजनेस तो बिगड़ना ही था। मजेदार बात ये है कि 'बीवी नंबर 1' में अमिताभ बच्चन का एक कैमियो भी था। "मुझे माफ करना ओम साईं राम" गाने से ठीक पहले वो स्टेज पर नजर आए थे। मतलब, अपनी ही फिल्म की कमाई पर अपनी ही दूसरी फिल्म का वार! क्या किस्मत थी!

बिग बी का मुश्किल दौर: जब डूब रही थी नैया

90 का दशक अमिताभ बच्चन के करियर के लिए एक बुरा दौर साबित हो रहा था, खासकर इसके आखिरी कुछ साल। ये वो समय था जब उनकी प्रोडक्शन कंपनी डूब गई थी, और एक्टर खुद कर्ज में डूबे हुए थे। ऐसे में उनकी जो फिल्में आ रही थीं, जैसे 'मृत्युदाता' और 'लाल बादशाह', वो भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर रही थीं। इसी दौरान अमिताभ बच्चन हीरो के रोल से हटकर सपोर्टिंग और बड़े लोगों के किरदारों में नजर आने लगे थे। 'सूर्यवंशम' इसी मुश्किल दौर में आई थी, और शायद इस नेगेटिव माहौल का असर भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ा। जब एक सुपरस्टार खुद मुश्किल में हो, तो उसकी फिल्म से उम्मीदें भी कम ही हो जाती हैं और दर्शक भी उतने उत्साह से नहीं जुड़ पाते।

डबल रोल, पर उम्र का तकाजा!

'सूर्यवंशम' में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया था – पिता ठाकुर भानुप्रताप सिंह और उनके बेटे हीरा ठाकुर का। ठाकुर भानुप्रताप के रोल में तो उन्होंने अपने अभिनय का जादू बिखेर दिया था, लेकिन जब बात बेटे हीरा ठाकुर की आई, तो वो दर्शकों पर उतनी छाप नहीं छोड़ पाए। दरअसल, फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ की उम्र 57 साल थी। इस उम्र में, जब उनके चेहरे पर उम्र साफ झलक रही थी, उन्हें तीन बेटों में सबसे छोटा मानना दर्शकों के लिए थोड़ा मुश्किल था। पर्दे पर एक युवा बेटे के रूप में उन्हें स्वीकार करना, खासकर तब जब उनके पिता का किरदार भी वो खुद ही निभा रहे थे, दर्शकों के लिए विश्वास करना कठिन था। ये बात तब और अजीब लगती थी, जब उनकी मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जयसुधा उनसे 17 साल छोटी थीं। मतलब, ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और फैमिली डायनामिक्स में उम्र का ये अंतर साफ दिख रहा था, और शायद यही वजह थी कि दर्शक हीरा ठाकुर के किरदार से खुद को जोड़ नहीं पाए। उस वक्त ऑडियंस के लिए ये बात डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था कि एक ही एक्टर इतनी अलग-अलग उम्र के किरदारों को निभाए, ।

केमिस्ट्री में कमी: जब जोड़ी फीकी लगी

हीरा ठाकुर और राधा की जोड़ी आज टीवी पर 'सूर्यवंशम' देखने वालों को खूब पसंद आती है। लेकिन जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी, तब इस जोड़ी की केमिस्ट्री फीकी पड़ गई थी। दोनों एक्टर्स की उम्र का फर्क उनकी ऑन-स्क्रीन रोमांटिक केमिस्ट्री में साफ नजर आ रहा था, और वे एक रोमांटिक जोड़ी के तौर पर एक-दूसरे के साथ फिट नहीं बैठ रहे थे। थिएटर में दर्शकों ने इसे उतना कनेक्ट नहीं किया, जितना आज टीवी पर करते हैं। सोचिए, एक फिल्म, जिसे आज कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला है, उसकी सबसे अहम जोड़ी को तब दर्शक स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हालांकि, सालों बाद जब ये फिल्म बार-बार टीवी पर टेलीकास्ट हुई, तो धीरे-धीरे लोगों ने इस कहानी को, इसके किरदारों को और इस जोड़ी को पसंद करना शुरू कर दिया। तो क्या आपको भी लगता है कि 'सूर्यवंशम' आज सिर्फ टीवी पर ही इतनी पॉपुलर है, या असल में ये हमेशा से एक बेहतरीन फिल्म थी, बस अपने समय से आगे थी?