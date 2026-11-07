गलतफहमी दूर कर दूंगा: अभिजीत पर दलेर मेहंदी के बेटे गुरदीप का सीधा निशाना

मनोरंजन

सिंगिंग की दुनिया में इन दिनों 'लिप-सिंक' पर बहस छिड़ी हुई है और अब इस मामले में गायक दलेर मेहंदी के बेटे गुरदीप मेहंदी अपने पिता के बचाव में उतर आए हैं. दरअसल, सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने लाइव परफॉरमेंस के दौरान लिप-सिंक करने को लेकर कुछ टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद गुरदीप ने मुंबई में अपनी एक परफॉरमेंस के दौरान अभिजीत पर पलटवार किया है. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

अपनी हालिया परफॉरमेंस में गुरदीप ने अभिजीत को सीधा ताना मारते हुए कहा कि मेहंदी परिवार कभी लिप-सिंक नहीं करता. गुरदीप ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में दर्शकों से कहा, "कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो कुछ व्यूज पाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अभिजीत ने हाल ही में जिस तरह से बात की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा कुछ कहेंगे। और वह भी एक इतने बड़े (लेजेंडरी) गायक के लिए! भाई, मैं आपको उस दिन की फुटेज भेज दूंगा। वे जो गा रहे थे, लाइव ही गा रहे थे, लिप-सिंक नहीं कर रहे थे।" बात यहीं खत्म नहीं हुई!

गुरदीप ने आगे कहा कि बुरा समय या अच्छा समय किसी पर भी आ सकता है, इसलिए विनम्र रहना चाहिए, और वे फुटेज देकर अभिजीत की गलतफहमी जल्द ही दूर कर देंगे. अब ये तो खुलेआम चुनौती है! ऐसा लग रहा है कि गुरु गुरदीप ने तो सीधे-सीधे 'गलतफहमी दूर करने' का बीड़ा उठा लिया है. हमारी मानें तो ये 'फुटेज' वाला ड्रामा काफी दिलचस्प होने वाला है!

ये सारी बातें तब शुरू हुईं जब उत्तराखंड में दलेर मेहंदी की एक परफॉरमेंस को लेकर विवाद खड़ा हुआ था. इसी बीच अभिजीत भट्टाचार्य ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का समर्थन करते हुए बयान दिया था. छत्तीसगढ़ में अपने एक लाइव प्रदर्शन के दौरान, अभिजीत ने दर्शकों से कहा था कि लाइव के नाम पर बिना लाइव माइक के गाने की अनुमति कभी न दें. उन्होंने मंत्री से जुड़ी हालिया घटना का भी जिक्र किया था.

दलेर मेहंदी और सुबोध उनियाल के बीच का विवाद तब और बढ़ गया था, जब उत्तराखंड के मंत्री ने कथित तौर पर कहा कि वे गायक से माफ़ी मांगने के बजाय इस्तीफा देना पसंद करेंगे. यह बयान मीका सिंह की माफ़ी की मांग के बाद आया था, जिन्होंने एक म्यूजिकल इवेंट में मंत्री के कथित व्यवहार पर सवाल उठाया था. दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले मीका की टीम ने दावा किया था कि उनियाल ने फोन पर दलेर मेहंदी से माफ़ी मांग ली थी, जिसने इस पूरे मामले में एक और नया ट्विस्ट ला दिया था.

एक तरफ लाइव सिंगिंग की शुद्धि का मुद्दा, दूसरी तरफ 'लेजेंडरी' गायक का बचाव, और बीच में ये 'फुटेज' वाला प्रॉमिस! ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के संगीतकार एक-दूसरे को 'अंडरस्टैंडिंग' देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. अब देखना ये है कि गुरदीप कब वो 'फुटेज' जारी करते हैं और क्या उससे सच में अभिजीत की 'गलतफहमी' दूर होती है या फिर ये मामला और गरमाएगा. आपको क्या लगता है, कौन सही है?