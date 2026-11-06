अनीत पड्डा की बर्थडे पार्टी में दिखी बचपन की तस्वीरें, अहान पांडे के साथ क्यूट तस्वीरें वायरल!

मनोरंजन

बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना रही टैलेंटेड एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने हाल ही में अपना जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया. अब उन्होंने इस धमाकेदार बर्थडे बैश की कुछ अनदेखी, लेकिन सुपर-क्यूट तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की तो लॉटरी लग गई है! ये तस्वीरें अब इंटरनेट पर धमाल मचा रही हैं और हर कोई उनकी इन झलकियों को देख कर खुश हो रहा है.

इन सेलिब्रेशन वाली तस्वीरों में अनीत के साथ एक्टर अहान पांडे भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें अनीत का रूमर्ड बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है. फैंस इनकी जोड़ी को पहले ही 'सैयारा' फिल्म में पसंद कर चुके हैं, और अब इन नई तस्वीरों ने तो उनकी क्यूटनेस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है.

अनीत पड्डा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारी फोटोज़ का बंच शेयर किया है. इन फोटोज़ में वह पेस्टल पीच कलर की एक खूबसूरत और ट्रेंडी ड्रेस में गजब ढा रही हैं. उनका ये बर्थडे लुक सच में कमाल का था और वह इसमें किसी परी से कम नहीं लग रही थीं. इन तस्वीरों में सिर्फ अहान ही नहीं, बल्कि एक और नाम ने सबका ध्यान खींचा – आलिया भट्ट का! जी हाँ, फोटोज़ में आलिया भट्ट का नाम भी दिखा, और एक्ट्रेस ने अपने बचपन की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो पुरानी मीठी यादों को ताज़ा कर रही हैं.

अनीत ने इन प्यारी तस्वीरों के साथ एक बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है, जो हर किसी को अपनी पुरानी यादों में ले जाएगा. उन्होंने बताया कि जन्मदिन उनके लिए सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि बहुत भावुक पल होता है. अनीत ने लिखा, “जन्मदिन की बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे रोना आ जाता है. जैसे-जैसे घड़ी 12 के करीब पहुँचती है, मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और मेरे दिमाग में पुरानी यादों की एक फ़िल्म चलने लगती है.” उन्होंने अपने ज़िंदगी के वो सारे पल याद किए जिन्हें वह मिस करती हैं, कुछ पछतावे, वो सारे 'आई लव यू' जो उन्होंने कहे या जो वह और ज़्यादा कह सकती थीं, वो फोन कॉल जो वह कभी नहीं कर पाईं, छोटी-छोटी जीतें जिन्हें मनाना वह भूल गईं, वो लोग जिनसे वह ज़्यादा मिल नहीं पातीं, और वो सारी योजनाएँ जो कभी पूरी नहीं हो पाईं.

उनका दर्द तब और गहरा हो जाता है जब वह अपने दादू को याद करती हैं. अनीत ने लिखा, “मैं सोचती हूँ कि अब आगे के सारे जन्मदिन मुझे दादू के बिना बिताने होंगे; यह कितनी अजीब बात है कि उनके बिना भी ज़िंदगी चलती रहती है.” उन्होंने जूली के खर्राटों को भी याद किया, जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें उनकी याद आएगी. उनका यह कैप्शन वाकई बहुत ही पर्सनल और इमोशनल है, जो दिखाता है कि कैसे जन्मदिन हमें बीते हुए कल और उन खास लोगों की याद दिलाता है जो अब हमारे साथ नहीं हैं. कितनी गहरी बात कह दी यार!

आपको याद दिला दें कि अनीत पड्डा को बॉलीवुड में 2025 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सैयारा' से पहली बड़ी पहचान मिली थी. मोहित सूरी के दमदार डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया था और बड़ी सफल रही थी. फिल्म में अनीत और अहान की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने सिर-आँखों पर बिठाया था. अब देखना ये है कि क्या ये ऑफ़-स्क्रीन दोस्ती और भी रंग लाती है, या सिर्फ तस्वीरें ही कहानी सुनाएंगी? क्या कहते हो दोस्तों, इस 'रूमर्ड कपल' का क्या फ्यूचर है?