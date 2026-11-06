लता मंगेशकर और रफी का 54 साल पुराना वो गाना, जहां रफी साहब ने बार-बार गाई एक ही लाइन! आज भी है जादू

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क्या आपको पता है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का फिल्म 'पाकीजा' का वो गाना, जो आज से 54 साल पहले आया था, आज भी लोगों के दिलों पर वैसा ही जादू चला रहा है? अरे यार, कुछ गाने ऐसे ही होते हैं, जो कभी पुराने नहीं होते! इस गाने की खास बात ये है कि इसमें रफी साहब ने एक ही लाइन बार-बार गाई थी, जबकि बाकी का पूरा गाना लता दीदी ने संभाला था.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में लता मंगेशकर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. सात दशक से भी लंबे अपने शानदार करियर में उन्होंने 20 से ज़्यादा भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए. मोहम्मद रफी के साथ उनकी जोड़ी ने कई सदाबहार नगमें दिए हैं.

हम बात कर रहे हैं फिल्म 'पाकीजा' के आइकॉनिक गाने 'चलो दिलदार चलो' की. ये गाना राज कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। गुलाम मोहम्मद ने इसे डायरेक्ट किया था और इसके बोल कैफ भोपाली ने लिखे थे. कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसकी मेकिंग भी कम दिलचस्प नहीं थी.

रिकॉर्डिंग के समय संगीतकार गुलाम मोहम्मद के निर्देश पर मोहम्मद रफी एक खास लाइन के सुर को पकड़ने में थोड़ा अटक रहे थे, जिसे बाद में लता दीदी की मदद से आसानी से पूरा किया गया.

ये फिल्म, 'पाकीजा', तो अपने आप में एक लीजेंड है. क्या आपको पता है कि इस फिल्म को बनने में करीब 14 साल लग गए थे? 1972 में रिलीज हुई इस फिल्म में मीना कुमारी और राज कुमार के अलावा अशोक कुमार, नादिरा, डी. के. सपरू और वीना भी नजर आए. लंबे इंतजार के बाद पर्दे पर आई इस फिल्म ने अपनी कहानी, संगीत और कलाकारों के अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई.

इस गाने की शूटिंग के दौरान एक दुखद बात भी हुई थी. एक्ट्रेस मीना कुमारी की तबीयत बहुत खराब थी. पर कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन! उनकी जगह पद्मा खन्ना को बॉडी डबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था. ये सब कुछ दिखाता है कि तब के कलाकार अपने काम को लेकर कितने जुनूनी थे. आज भी इस फिल्म के गाने, खासकर 'चलो दिलदार चलो', संगीत प्रेमियों के बीच उतने ही पॉपुलर हैं. है न कमाल की बात?

ये तो हुई क्लासिक गानों की बात, पर आजकल ऐसा कौन-सा गाना है जो आपके फोन की प्लेलिस्ट से निकलता ही नहीं?