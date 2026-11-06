'ढिंढोरा 2' की डेट पक्की, 5 साल बाद भुवन बाम फिर मचाएंगे धमाल!

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एक्टर और कॉमेडियन भुवन बाम की मच अवेटेड कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'ढिंढोरा' का दूसरा सीजन आखिरकार आ रहा है! 5 साल के लंबे इंतजार के बाद, मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है, और ये सीधे नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि 'ढिंढोरा सीजन 2' 20 नवंबर को अपने दर्शकों से मिलने के लिए बिलकुल तैयार है।

रोहित राज के साथ भुवन बाम ने इस सीरीज को प्रोड्यूस किया है। फर्स्ट सीजन ने भारत में क्रिएटर्स की कहानी-बयानी के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया था, जहाँ भुवन ने एक ही ब्रह्मांड के भीतर कई अलग-अलग किरदारों में जान डाल दी थी। अब इस बार भी, एक भरपूर बॉलीवुड-शैली की कॉमेडी-ड्रामा देखने को मिलेगी, जिसमें हंसी के पल, अजीबोगरीब सिचुएशंस और लगातार मनोरंजन का डोज होगा।

बात करें कहानी की तो, इस बार फोकस है टीटू मामा के परिवार पर। कहानी 11 करोड़ रुपये के नुकसान से निपटने और रिश्तों की नाजुक डोर पर है, जिसमें हमारे प्यारे टीटू मामा पूरी तरह से उलझे हुए हैं। लेकिन क्या करें, जब टीटू मामा खुद ही इनवॉल्व हों, तो परिवार का छोटा-मोटा मसला भी नेशनल ड्रामा बन जाता है!

मेकर्स ने तो एक प्रेस रिलीज के अनुसार बता दिया है कि नया सीजन ससुराल की नोक-झोंक, दर्शकों के पसंदीदा किरदारों की धमाकेदार वापसी और 'बीबी की वाइन्स' वाले खास अंदाज के ह्यूमर से भरा होगा। सोचो, टीटू मामा ससुराल वालों से सुलह करने निकले थे, और अब लगता है खुद ही अपने 'ढिंढोरे' में फंस गए हैं। ये सीजन पूरा मजेदार सफर होने वाला है, और हमें तो लग रहा है कि टीटू मामा अपने ही जाल में उलझेंगे!

फैंस का एक्साइटमेंट आसमान छू रहा है, क्योंकि 5 साल बाद पसंदीदा सीरीज वापस आ रही है। तो अपना पॉपकॉर्न तैयार रखो और 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर 'ढिंढोरा 2' के लिए लॉग-इन करना मत भूलना! क्या टीटू मामा इस बार भी दिल जीत पाएंगे, या खुद ही 'ढिंढोरा' बजा देंगे?