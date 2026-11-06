राजेश खन्ना को किस बात का था 'पछतावा'? केसी बोकाडिया ने खोला राज, रेखा के किस्से ने भी चौंकाया!

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फिल्ममेकर केसी बोकाडिया ने हाल ही में अपने करियर और पुराने दिनों को याद किया, जहाँ उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज, राजेश खन्ना और रेखा से जुड़े कुछ अनसुने और बेहद खास किस्से शेयर किए. ये बातें सुनकर आपको भी लगेगा कि अरे वाह, उस दौर की स्टोरीज तो आज के रील्स से कहीं ज्यादा मजेदार थीं!

केसी बोकाडिया ने बताया कि राजेश खन्ना अपने करियर के उस मोड़ पर थे जहाँ उन्हें तकलीफ हो रही थी. सुपरस्टार होने के बावजूद, वह अंदर से परेशान थे. बोकाडिया ने राजेश खन्ना के बारे में कहा, 'वो शेर आदमी थे, लेकिन उनको तकलीफ हो रही थी.' राजेश खन्ना को इस बात का पछतावा था कि उन्होंने प्रोड्यूसर्स को नजरअंदाज किया. उन्होंने माना, 'ये मेरी ही गलती है, मैंने प्रोड्यूसर्स को इग्नोर किया. आज मुझे सजा मिल रही है.'

उनके मुंबई के लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में कभी फिल्ममेकर्स की लाइन लगी रहती थी, लेकिन जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाईं, तो लोगों ने धीरे-धीरे उनसे दूरी बना ली. बोकाडिया ने उस अकेलेपन को याद करते हुए बताया, 'आखिरी दौर में कोई नहीं आता था. वह पूरे दिन खड़े रहते थे... पूरे दिन सिगरेट पीते रहते थे. कोई नहीं आता था.' उन्होंने ये भी कहा कि ये बात सबने कही और खुद उन्होंने भी देखा. राजेश खन्ना के लिए यह बहुत तकलीफदेह था कि उनकी फिल्में फ्लॉप होने के बाद कोई प्रोड्यूसर उनसे मिलने नहीं आता था. सोचो ज़रा, जिसकी एक झलक पाने को लोग तरसते थे, वो अकेला खड़ा सिगरेट पी रहा था!

काका का एक अनमोल शौक: खाना बनाना और पार्टियां

इन मुश्किल भरे दिनों की बातों के बीच, केसी बोकाडिया ने राजेश खन्ना से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा सुनाया, जो उनकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा था. उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना को खाना बनाने का बहुत शौक था! एक बार उन्होंने बोकाडिया को खाने पर बुलाया और बड़े ही प्यार से फोन कर कहा, 'मिस्टर बोकाडिया, देखिए, मैंने आपके लिए कढ़ी और गट्टे की सब्जी बनाई है.' मतलब, सुपरस्टार होकर खुद किचन में कढ़ी-गट्टे बनाना, ये तो सच में 'वाओ' मोमेंट है!

बोकाडिया ने आगे बताया कि राजेश खन्ना को न सिर्फ खाने का, बल्कि खाना बनाने का भी शौक था. इसके अलावा, वह अक्सर बड़ी-बड़ी पार्टियां देने के लिए भी जाने जाते थे. हालांकि, बोकाडिया ने साफ किया कि वह कभी उनकी उन पार्टियों में शामिल नहीं हुए. हमें तो लगता है, अगर आज के एक्टर्स ऐसे पार्टी देते तो इंस्टाग्राम स्टोरीज की बाढ़ आ जाती!

राजेश खन्ना और बोकाडिया की फ़िल्मी जोड़ी

केसी बोकाडिया ने राजेश खन्ना के साथ तीन फिल्मों में काम किया था. उन्होंने साल 1989 में आई फिल्म 'मैं तेरा दुश्मन' को प्रोड्यूस किया था, जिसमें राजेश खन्ना एक स्पेशल अपीयरेंस में थे. इसी साल आई 'पाप का अंत' को उन्होंने को-प्रोड्यूस किया था, जिसमें भी राजेश खन्ना खास भूमिका में थे. इन दोनों की सबसे खास फिल्म थी 'प्यार जिंदगी है', जो साल 2001 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को भी केसी बोकाडिया ने ही प्रोड्यूस किया था. इसमें राजेश खन्ना ने हृदयनाथ नाम के एक ऐसे पिता का किरदार निभाया था, जो अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करता है और हमेशा उनकी ढाल बनकर खड़ा रहता है.

जब रेखा घोड़े से गिरीं, फिर भी नहीं मानी हार!

केसी बोकाडिया ने साल 1991 में आई अपनी फिल्म 'फूल बने अंगारे' से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला किस्सा भी सुनाया, जिसमें एक्ट्रेस रेखा का जज्बा देखकर कोई भी उनका फैन बन जाए. बहुत कम लोगों को शायद याद होगा, कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा घोड़े से गिर गई थीं! लेकिन उनकी हिम्मत और काम के प्रति उनका समर्पण देखकर डायरेक्टर भी दंग रह गए थे.

बोकाडिया ने बताया कि फिल्म का एक क्लाइमैक्स सीन था, जहाँ रेखा को करीब पचास हजार लोगों की भीड़ के सामने घोड़े पर सवार होकर एक्टर प्रेम चोपड़ा पर हमला करना था. शॉट के दौरान घोड़ा भीड़ के बीच चला गया और रेखा नीचे गिर गईं. सब लोग डर गए थे! उन्हें लगा कि कहीं कुछ गलत न हो जाए. ये घटना उदयपुर के एक स्टेडियम में हुई थी और पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया था. लेकिन रेखा, वो तो रेखा हैं! बोकाडिया ने कहा, 'रेखा बेहद बहादुर महिला हैं. वह एक मिनट के अंदर उठीं, अपने पैरों पर खड़ी हुईं और बोलीं, 'सब लोग तैयार हो जाइए। चलिए, दोबारा शॉट लेते हैं।' 'फूल बने अंगारे' में रजनीकांत भी अहम भूमिका में थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी.

केसी बोकाडिया आज भी रेखा की बहादुरी की तारीफ करते नहीं थकते. उन्होंने आगे कहा, 'मुझे बताइए, आज कितने कलाकार ऐसा कर पाएंगे? क्या आज की अभिनेत्रियां इतना जोखिम उठाएंगी? यही बात रेखा को रेखा बनाती है. इसीलिए कोई दूसरी रेखा नहीं बन सकता.' सच कहूं तो इस जज्बे के आगे आज के रीटेक और नखरे तो फीके पड़ जाते हैं, क्यों?