श्रद्धा कपूर ने 'स्त्री 2' की बंपर कमाई के बाद क्यों ठुकराए बड़े ऑफर्स? दिल की सुनी और चुनी 'ईठा'!

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बॉलीवुड की चुलबुली और सबकी फेवरेट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'ईठा' की तैयारी में ज़ोर-शोर से लगी हैं। लेकिन इस बीच, उन्होंने अपने करियर के एक ऐसे बड़े और हिम्मत वाले फैसले पर बात की है, जो उन्होंने 'स्त्री 2' की धमाकेदार सफलता के ठीक बाद लिया था। श्रद्धा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए एक मजेदार Q&A सेशन रखा था, जहाँ उन्होंने अपने चाहने वालों को करियर को सही दिशा देने के बारे में कुछ प्रैक्टिकल और दिल को छू लेने वाली सलाह दी। उनकी इस बातचीत से पता चला कि सही कहानी चुनने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी बाज़ी लगाई है!

'स्त्री 2' की बंपर कमाई, फिर भी श्रद्धा का 'नूरानी फैसला': पैसे को किया बाय-बाय!

बात तब शुरू हुई जब एक फैन ने श्रद्धा से पूछा कि यंग लड़कियों को अपने करियर के बारे में क्या खास सलाह देनी चाहिए, । इस पर हमारी श्रद्धा ने कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि अपने खुद के एक्सपीरियंस का किस्सा सुनाया, जो आज के टाइम में हर किसी के लिए एक सीख है। श्रद्धा ने बताया कि 'स्त्री 2' के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले और काफी पैसे भी ऑफर किए गए। लेकिन श्रद्धा ने अपने दिल की सुनी और एक पक्का इरादा कर लिया था। उन्होंने बताया, "मैंने तय कर लिया था कि जब तक मुझे कोई एकदम परफेक्ट कहानी नहीं मिल जाती तब तक मैं कोई फिल्म साइन नहीं करूंगी।"

सोचो, इतने बड़े-बड़े ऑफर्स को ठुकराना और सिर्फ 'परफेक्ट कहानी' का इंतजार करना, ये तो बॉस जिगर का काम है! श्रद्धा का कहना था कि बेशक, जिस चीज को आप सच में पाना चाहते हो, उसके लिए इंतजार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें आज इस बात पर गर्व है कि उन्होंने उस वक्त 'सब्र' का दामन नहीं छोड़ा। उनकी सलाह है कि अपने दिल की आवाज सुनें। मतलब, शॉर्टकट लेने की बजाय, श्रद्धा ने लंबी रेस का घोड़ा बनना पसंद किया। अब बताओ, बॉलीवुड में कौन इतनी हिम्मत दिखाएगा, जहाँ हर कोई फटाफट पैसा और फेम बटोरना चाहता है? श्रद्धा ने तो अपनी मिसाल कायम कर दी है!

'ईठा' ने कैसे जीता श्रद्धा का दिल? लावणी क्वीन बनने को हैं तैयार!

तो आखिर कौन सी थी वो 'परफेक्ट कहानी' जिसने श्रद्धा कपूर का इंतजार खत्म किया और उनका दिल जीत लिया? वो है उनकी मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'ईठा'। श्रद्धा ने 'ईठा' चुनने पर अपनी खुशी को खुलकर जाहिर किया है और बताया है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उन्होंने इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर भी बताया था कि आखिर क्यों उन्होंने 'स्त्री 2' जैसी सुपरहिट फिल्म के बाद 'ईठा' में काम करने का फैसला लिया था।

फिल्म 'ईठा' में श्रद्धा कपूर एक दमदार और जीवंत लावणी कलाकार, विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं। इस चैलेंजिंग रोल को लेकर श्रद्धा का कहना है, "यह एक ऐसी महिला की कहानी है, जिसकी कला, साहस और उसकी एक अलग पहचान उसे अविस्मरणीय बनाती है।" उन्होंने ये भी बताया कि जैसे-जैसे डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर उन्हें इस किरदार के बारे में बताते गए, वो उसकी दुनिया से और ज़्यादा जुड़ती गईं। उनके लिए यह भूमिका निभाना बेहद रोमांचक अनुभव रहा है और वह बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि दर्शक बड़े पर्दे पर विठाबाई के इस इंस्पायरिंग सफर को देख पाएं।

एक और बात, 'स्त्री' और 'स्त्री 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ मैडॉक फिल्म्स का ट्रैक रिकॉर्ड तो हम सब जानते हैं। तो उनके साथ फिर से काम करना श्रद्धा के लिए एक खास अनुभव है। उन्होंने बताया कि ये पुनर्मिलन बेहद रोमांचक है और पूरी टीम ने इस फिल्म के लिए दिल लगाकर बहुत कड़ी मेहनत की है। अब तो हमें भी 'ईठा' की दुनिया का अनुभव करने का बेसब्री से इंतजार है, खासकर जब श्रद्धा जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस ने इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया हो!

'स्त्री 2' का जलवा: जब बॉक्स ऑफिस पर बरसा 'करोड़ों' का जादू!

जिस फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता ने श्रद्धा कपूर को इतना बड़ा और बोल्ड फैसला लेने की हिम्मत दी, वो कोई मामूली फिल्म नहीं, बल्कि 'स्त्री 2' थी। साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनकर उभरी 'स्त्री 2' ने मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। डायरेक्टर अमर कौशिक के धांसू निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने लीड रोल में जो कमाल किया, वो आज भी लोगों को याद है। साथ ही, पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी अहम किरदारों में थे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से फिल्म में चार चाँद लगा दिए।

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की, बिल्कुल रॉकेट की तरह। पेड प्रिव्यू को मिलाकर, इसने अपने पहले ही दिन लगभग 55 करोड़ की शानदार कमाई कर डाली थी, उसके बाद तो फिल्म का जलवा ऐसा चला कि रिलीज के कुछ ही दिनों के भीतर इसने दुनिया भर में 500 करोड़ का हैरतअंगेज आंकड़ा पार कर लिया। और 'स्त्री 2' ने दुनिया भर में कुल 857 करोड़ की कमाई की और भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मतलब, अगर फिल्म इतनी बड़ी हिट हो और उसकी एक्ट्रेस को दुनिया भर से ऑफर्स आ रहे हों, तो फिर थोड़ा 'चूजी' होना तो बनता है बॉस! तभी तो श्रद्धा ने वो 'पैसे को बाय-बाय' वाला फैसला लिया और अपने दिल की सुनी।

तो देखा आपने, बॉलीवुड में सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, कभी-कभी दिल की बात भी सुन लेनी चाहिए, भले ही उसमें थोड़ा इंतजार क्यों न करना पड़े! श्रद्धा कपूर ने तो सुन ली, अब देखते हैं 'ईठा' बड़े पर्दे पर क्या धमाल मचाती है! क्या आपको लगता है उनका ये 'इंतजार' वाकई रंग लाएगा और ये फिल्म 'परफेक्ट कहानी' के टाइटल पर खरी उतरेगी?