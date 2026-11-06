माधुरी दीक्षित की दिवाली पार्टी में फैमिली का जलवा, बेटे और 'मिस्ट्री गर्ल' ने लूटा सबका दिल!

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बॉलीवुड में दिवाली पार्टीज़ का दौर ज़ोर-शोर से शुरू हो चुका है, और इसे और भी शानदार बनाने के लिए मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने 5 नवंबर को अपने घर पर एक भव्य दिवाली पार्टी रखी. इस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े-बड़े सेलेब्स शामिल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं हमारी प्यारी 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित और उनका पूरा परिवार.

माधुरी दीक्षित अपने पति डॉ. श्रीराम नेने, बेटे अरिन और उसके साथ दिखीं एक 'मिस्ट्री गर्ल' के साथ पार्टी में पहुंचीं. इस मिस्ट्री गर्ल को अरिन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है, और सच कहूँ तो, इस बार चर्चा सिर्फ माधुरी के खूबसूरत लुक की नहीं, बल्कि उनके बेटे और उनकी गर्लफ्रेंड ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. चारों एक साथ बेहद स्टाइलिश अंदाज़ में नज़र आए, और हम तो बस उन्हें देखते ही रह गए!

माधुरी का दिलकश पिंक साड़ी लुक

माधुरी दीक्षित का एथनिक फैशन हमेशा से ही उनके फैंस के दिलों पर राज करता रहा है, और इस दिवाली पार्टी के लिए भी उन्होंने ऐसा आउटफिट चुना जिसमें ट्रेडिशनल खूबसूरती के साथ ग्लैमरस का तड़का साफ दिख रहा था. माधुरी ने मनीष मल्होत्रा की इस शानदार दिवाली पार्टी के लिए हॉट पिंक शेड की साटन फिनिश वाली साड़ी चुनी, और सच कहूँ तो, इसे देखकर हमारी तो बस आँखें खुली की खुली रह गईं! साड़ी का चमकदार फैब्रिक दूर से ही अपनी चमक बिखेर रहा था, जो उनके पूरे लुक को एक रॉयल और खास टच दे रहा था. इसके बॉर्डर पर सिल्वर और सफेद धागों से की गई बारीक और नज़ाकत भरी एम्ब्रॉयडरी ने साड़ी की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया था, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने तारों को ज़मीन पर उतार दिया हो. और बात सिर्फ डिज़ाइन की नहीं, साड़ी का ड्रेप भी बहुत ही अलग और स्टाइलिश था, जिसने उनके ट्रेडिशनल अंदाज़ को एक मॉडर्न और ग्लैमरस मोड़ दिया.

उन्होंने अपनी इस दिलकश साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया था, जो उनके लुक में एक बोल्ड और मॉडर्न टच जोड़ रहा था. जूलरी की बात करें तो माधुरी ने कानों में हैवी स्टेटमेंट ईयररिंग्स और हाथों में डायमंड रिंग्स से अपने लुक को पूरा किया, जिसने उनकी चमक को और बढ़ा दिया. उनके हाथ में पर्ल और क्रिस्टल वर्क वाला खूबसूरत पोटली बैग भी नज़र आया, जो उनके पूरे आउटफिट का एक बेहतरीन हिस्सा था. खुले कर्ली बाल, सटल मेकअप और चेहरे पर हमेशा वाली प्यारी सी मुस्कान के साथ माधुरी बेहद खूबसूरत लग रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हों.

डॉ. श्रीराम नेने का क्लासी अंदाज़

माधुरी के साथ उनके पति डॉ. श्रीराम नेने भी पार्टी में पहुंचे, और उन्होंने अपने स्टाइल से भी हमें इंप्रेस किया. उन्होंने अपने आउटफिट के लिए सफेद रंग चुना और ऑल-वाइट लुक में नज़र आए. श्रीराम नेने ने एक वाइट एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने मैचिंग शर्ट और लूज फिटिंग ट्राउजर कैरी किया था. उनका पूरा लुक काफी सोबर और एलिगेंट था, जिसने उन्हें एक क्लासी और शाही अंदाज़ दिया. जहाँ एक तरफ माधुरी का पिंक आउटफिट पार्टी में रंग बिखेर रहा था और सबके दिलों को धड़का रहा था, वहीं डॉ. श्रीराम नेने का वाइट आउटफिट उन्हें एक शांत, क्लासी और सादगी भरा लुक दे रहा था. दोनों की जोड़ी साथ में काफी अच्छी लग रही थी, एकदम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट!

अरिन और उनकी गर्लफ्रेंड का मॉडर्न ट्विस्ट

इस पार्टी में माधुरी के बेटे अरिन की मौजूदगी ने भी लोगों का भरपूर ध्यान खींचा. वह अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे थे, और भाईसाहब! इस यंग कपल ने भी अपने लुक्स से खूब वाहवाही लूटी. अरिन के लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रे-सिल्वर शेड की एक शीयर और टेक्सचर वाली शर्ट पहनी थी. इस शर्ट का हल्का शाइनी लुक पार्टी के माहौल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, जिसने उन्हें एक स्टाइलिश और मॉडर्न फील दिया. इसे उन्होंने ब्लैक वेलवेट ट्राउजर के साथ पेयर किया था, जो उनके पूरे आउटफिट को एक क्लासी फिनिश दे रहा था. कर्ली बाल और कॉन्फिडेंट अंदाज़ उनके पूरे लुक को और भी कूल बना रहे थे. उनका आउटफिट ज़्यादा हैवी नहीं था, लेकिन ग्रे और ब्लैक का यह शानदार कॉम्बिनेशन उन्हें एक मॉडर्न पार्टी लुक दे रहा था, जो आज के यूथ के बीच काफी पॉपुलर है.

अरिन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी अपने आउटफिट को लेकर काफी चर्चा में रहीं. उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का एक खूबसूरत और हटके कॉम्बिनेशन चुना था, जो यकीनन सबकी नज़र में आ गया. उनका ब्लैक वेलवेट स्लीवलेस क्रॉप टॉप बेहद स्टाइलिश लग रहा था, जो उनके ट्रेडिशनल लहंगे के साथ एक परफेक्ट कंट्रास्ट बना रहा था. इसके साथ उन्होंने एक मल्टीकलर लहंगा पहना था, जिस पर रंग-बिरंगे सीक्वेंस और एथनिक मोटिफ्स बने हुए थे. लहंगे की यह रंगीन और शानदार कारीगरी ब्लैक टॉप के साथ मिलकर एक जबरदस्त विजुअल अपील दे रही थी. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक दुपट्टे के साथ कंप्लीट किया था, जिसने पूरे आउटफिट को एक बैलेंस और ट्रेडिशनल टच दिया. कानों में स्टेटमेंट ईयररिंग्स और बेहद सलीके से की गई स्टाइलिंग उनके पूरे लुक को 'पार्टी रेडी' बना रही थी. उनका यह आउटफिट उन लोगों के लिए भी फैशन इंस्पिरेशन है, जो ट्रेडिशनल कपड़ों में थोड़ा मॉडर्न और ग्लैमरस टच पसंद करते हैं. तो बताओ, इस दीवाली पार्टी में तुम्हें किसकी स्टाइलिंग सबसे ज्यादा पसंद आई?