तब्बू के आगे समय भी हार मान गया? जूही चावला ने बताई दिल की बात!

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अभिनेत्री तब्बू का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? उनकी कमाल की अदाकारी, उनका क्लासी अंदाज़ और वो सच्चाई कि उम्र का उन पर कोई असर होता ही नहीं। और अब इस बात को हमारी फेवरेट जूही चावला ने भी कन्फर्म कर दिया है!

4 नवंबर को तब्बू के 55वें जन्मदिन पर जूही ने उन्हें खास अंदाज़ में विश किया और कहा कि कुछ लोग बूढ़े होते हैं, कुछ विकसित होते हैं, और फिर एक तब्बू हैं, जो चुपचाप हर चीज़ में बेहतर होती जा रही हैं! माइक्रो-ब्लॉगिंग ऐप पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए, जिसमें दोनों एक-दूसरे को गले लगाए दिख रही थीं, जूही ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो तब्बू..!! कुछ लोग बूढ़े होते हैं, कुछ लोग विकसित होते हैं... और फिर आप हैं, जो चुपचाप हर चीज में बेहतर होती जा रही हैं और हमें बताने से इनकार करती हैं कि कैसे.. ढेर सारा प्यार..!!"

हमें तो लगता है, जूही ने एकदम सही बात पकड़ी है! इन दोनों ने 2001 की कॉमेडी फिल्म 'आमदानी अठ्ठानी खर्चा रुपैया' में साथ काम किया था। के. राघवेंद्र राव के निर्देशन में बनी उस फिल्म में उनके साथ गोविंदा, चंद्रचूड़ सिंह, जॉनी लीवर, ईशा कोप्पिकर, विनय आनंद और केतकी दवे जैसे स्टार्स भी थे। यह फिल्म वी. शेखर द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म 'विरालुक्केथा वीक्कम' का रीमेक थी।

और जन्मदिन पर एक और बड़ा सरप्राइज़ मिला। तब्बू की आने वाली फिल्म 'किंग 100' से उनका फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी हुआ, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। पोस्टर में तब्बू 'महंती झांसी रानी' के एक दमदार पॉलिटिकल अवतार में नज़र आ रही हैं। लाल साड़ी और सफेद ब्लाउज में उनका लुक, गरिमा और पॉवर से भरा है। पोस्टर पर टैगलाइन है, "इस बार, यह प्यार नहीं… यह युद्ध है", जो 'किंग 100' में नागार्जुन और तब्बू के बीच एक नए और अलग रिश्ते की कहानी बयां कर रही है।

उनके सह-कलाकार नागार्जुन अक्किनेनी ने भी अपने आधिकारिक हैंडल पर तब्बू को जन्मदिन की विशेष शुभकामनाएं दीं और उनकी नई भूमिका 'महंती झांसी रानी' की झलक साझा की।

लगभग तीन दशक बाद, डायरेक्टर आर ए कार्तिक की इस फिल्म में तब्बू और नागार्जुन एक बार फिर साथ आ रहे हैं। इस रियूनियन के लिए तो हम बहुत एक्साइटेड हैं! तो क्या आपको भी लगता है कि तब्बू ने सच में उम्र को एक कॉर्नर में बिठाकर रखा है, और वो 'हाउ टू बी एवरग्रीन' का सीक्रेट किसी को बताती ही नहीं?