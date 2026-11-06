सिगरेट पीतीं अनन्या पांडे: फैंस को लगा झटका, बोले - चंकी जी नाराज़ हो जाएंगे?

मनोरंजन

बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ की लाइफ सच में एक खुली किताब होती है, जहां उनकी हर छोटी से छोटी बात पर फैंस की पैनी नजर रहती है. फिलहाल अनन्या पांडे कुछ ज़्यादा ही चर्चा में हैं, क्योंकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया है. इस वीडियो में अनन्या सिगरेट पीती हुई दिख रही हैं और ये क्लिप उनकी कजिन अलाना पांडे की मेहंदी सेरेमनी का बताया जा रहा है. वीडियो में अनन्या एक कोने में खड़े होकर सिगरेट का कश ले रही हैं.

अब यहां पूरा खेल पलटा, जब फैंस को वो पुराना किस्सा याद आया! याद है उनकी फिल्म ‘खो गए हम कहां’ के एक सीन के लिए अनन्या ने बताया था कि सिगरेट जलाने के शॉट के लिए उनके हाथ कांप रहे थे और वह यह काम करने में असहज थीं? तो बस, जैसे ही ये नया वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें "डबल स्टैंडर्ड" के आरोप लगाने लगे. मतलब, पर्दे पर एक्टिंग के लिए मुश्किल और असल ज़िंदगी में फुल ऑन मजे? ये तो कुछ और ही सीन लग रहा है! वैसे, ये वीडियो एक गेस्ट की इंस्टाग्राम स्टोरी पर आया था, जिसे बाद में हटा लिया गया.

वीडियो वायरल होते ही अनन्या को जमकर ट्रोल किया गया. कई यूजर्स ने तो उनकी सेलिब्रिटी इमेज और सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने के तरीके पर ही सवाल उठा दिए. वहीं, कुछ फैंस ने कहा कि ये उनकी निजी पसंद है और किसी को इसके लिए ट्रोल करना सही नहीं. एक फैन ने तो मजे-मजे में कह भी दिया, "चंकी जी गुस्सा हो जाएंगे!"

फैंस के बीच बहस सिर्फ ट्रोलिंग तक नहीं रुकी. कई लोगों ने अनन्या को सेहत का ख्याल रखने की सलाह भी दे डाली. दूसरी ओर, कुछ अनन्या फैंस उनके बचाव में उतरे और कहा कि अनन्या स्मोकर नहीं हैं और एक बार पी ली, तो क्या. कुछ यूजर्स ने तो पैपराजी पर ही सवाल उठा दिए कि उनका काम सिर्फ वीडियो वायरल करना ही है. हालांकि, इस वीडियो की जगह और समय की अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है.

देखा जाए तो यह पूरा वाकया एक बार फिर सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी और सोशल मीडिया पर उनकी हर हरकत पर निगरानी की बहस को सामने लाता है. एक तरफ स्टार्स से उम्मीद की जाती है कि वे अपने व्यवहार के प्रति ज़िम्मेदार रहें, वहीं दूसरी तरफ उनके हर पल को कैमरे में कैद कर वायरल करना उनकी गोपनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है. खैर, फिलहाल अनन्या पांडे की तरफ से इस वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. अब देखना ये है कि क्या अनन्या इस पर कुछ सफाई देंगी या मामला ऐसे ही हवा में रहेगा?