यामी गौतम की 'नयी नवेली': बहू नई, पर फ़ॉर्मूले पुराने!

मनोरंजन

यामी गौतम की नई हॉरर-कॉमेडी, 'नयी नवेली', सिनेमाघरों में आ चुकी है, और लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सच में मनोरंजन कर पाती है? समीक्षा के मुताबिक जवाब है 'नहीं'। फिल्म कमजोर VFX और पौराणिक कहानियों के घालमेल में उलझकर रह गई है।

नाम में भले ही 'नयी नवेली' हो, लेकिन इस फिल्म में नयापन सिर्फ बहू तक ही सीमित है। बाकी सारे फॉर्मूले इतने पुराने हैं कि पर यही फ़ॉर्मूले फ़िल्म का आधार हैं।

समीक्षा के अनुसार इस हॉरर-कॉमेडी में न तो ठीक से डर पैदा हो पाता है और न ही कॉमेडी ट्रैक पर हंसी आती है।