रजनीकांत की 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 17वें दिन भी जलवा बरकरार!

फ़िल्म

रजनीकांत की 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर ऐसी छाई हुई है कि हटने का नाम ही नहीं ले रही! फिल्म ने रिलीज के 17वें दिन भी कमाल कर दिया है, जब इसने ₹9.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। सोचो जरा, एक फिल्म इतने दिन बाद भी ₹10.90 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस कर रही है, और वो भी 70% की ग्रोथ के साथ! मतलब ये तो सीधा 'तूफानी' प्रदर्शन है। दुनियाभर में तो फिल्म ने ₹790 करोड़ का आंकड़ा छूकर सबका मुंह खुला ही छोड़ दिया है। भाई, इसे कहते हैं असली 'थालायवा' पावर!

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी 'जेलर 2' का जलवा कम नहीं हुआ है। फिल्म ने अब तक ₹444.75 करोड़ का नेट कलेक्शन और ₹520.35 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। 17वें दिन फिल्म को 22.9% ऑक्यूपेंसी और पूरे 8,738 शोज मिले, जो साफ बताता है कि जनता इसे अभी भी देखने उमड़ रही है।

सबसे ज्यादा कमाई तो तमिल भाषा में हुई है, जहां फिल्म ने ₹6.70 करोड़ बटोरे, 30.4% ऑक्यूपेंसी और 4,199 शोज के साथ। हिंदी बेल्ट में भी रजनीकांत का जादू चला, ₹1.45 करोड़ की कमाई के साथ 13% ऑक्यूपेंसी मिली 3,549 शोज में। तेलुगू में ₹90 लाख और कन्नड़ में ₹30 लाख की कमाई हुई है। मतलब हर जुबान पर 'जेलर 2' का नाम है!

और तो और, 'जेलर 2' ने 17वें दिन ही कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। लिस्ट में 'दृश्यम 3' (₹6.25 करोड़), 'बॉर्डर 3' (₹7.25 करोड़), 'मिर्जापुर: द मूवी' (₹5 करोड़), 'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट' (₹8.10 करोड़), 'पेद्दी' (₹1.95 करोड़) और 'जन नायकन' (₹2.55 करोड़) जैसी फिल्में शामिल हैं। लग रहा है बाकी फिल्मों को रजनीकांत सर ने 'गेम ओवर' कर दिया है, वो भी अपने स्टाइल में!

फिल्म की शुरुआत से ही धूम मची हुई थी। पहले दिन ₹59.70 करोड़ की धांसू ओपनिंग मिली थी। दूसरे दिन ₹37.10 करोड़, तीसरे दिन ₹47.25 करोड़ और चौथे दिन ₹55.85 करोड़ का कलेक्शन हुआ। पांचवें दिन ₹42.35 करोड़, छठे दिन ₹46.80 करोड़, सातवें दिन ₹28.15 करोड़ और आठवें दिन ₹17.15 करोड़ की कमाई दर्ज की गई। पहले हफ्ते में ही 'जेलर 2' ने ₹334.35 करोड़ कमा लिए थे और दूसरे हफ्ते में ₹95.55 करोड़ का कलेक्शन किया। 16वें दिन फिल्म ने ₹5.50 करोड़ कमाए थे, और फिर 17वें दिन सीधा ₹9.35 करोड़ पर छलांग लगा दी। ये तो कमाल की वापसी है भाई!

नेलसन दिलीपकुमार ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, और रजनीकांत के साथ-साथ इसमें विद्या बालन, मोहनलाल, ऋतिक रोशन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं। इतने बड़े स्टार्स और ऐसी कहानी, फिर तो बॉक्स ऑफिस पर आग लगनी ही थी!