मराठी लेजेंड विठाबाई से 'ईठा' का क्या है कनेक्शन? डायरेक्टर ने खोली पोल!

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'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा कपूर अपनी नई फिल्म 'ईठा' लेकर आ रही हैं। फिल्म को लेकर चर्चा थी कि ये फिल्म महाराष्ट्र की लावणी क्वीन विठाबाई की जिंदगी पर बनी है, जिनकी लावणी ने एक समय महाराष्ट्र में धूम मचा दी थी। फिल्म को उनकी जिंदगी पर आधारित बताया गया था।

अब इस पूरी कन्फ्यूजन पर फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने एक ऐसी सफाई दी है, जिसने सबको सोच में डाल दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि 'ईठा' विठाबाई की बायोपिक नहीं है। हां, आपने सही सुना! हम भी थोड़ा चौंक गए!

ये मामला नया नहीं है। कुछ टाइम पहले तो फिल्म के टाइटल को लेकर भी बवाल कटा था। लोगों ने पूछा कि अगर फिल्म विठाबाई पर है, तो नाम 'विठा' की जगह 'ईठा' क्यों रखा? तब डायरेक्टर ने विठाबाई के परिवार को आश्वासन दिलाया, जिसके बाद मामला ठंडा हुआ। लेकिन अब उनका कहना है कि ये फिल्म विठाबाई की कहानी है ही नहीं। मतलब, पहले कुछ और, अब कुछ और? कहानी तो इधर पलट गई!

ट्रेलर लॉन्च पर जब लक्ष्मण उतेकर से पूछा गया कि क्या विठाबाई के परिवार के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी, तो उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने साफ किया कि 'ईठा' विठाबाई को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं बनी है। बल्कि, ये फिल्म उनकी जिंदगी पर लिखी गई एक किताब में बताई गई कुछ घटनाओं से 'प्रेरित' है।

डायरेक्टर ने अपने शब्दों में कहा, "ये फिल्म विठाबाई को सम्मान देने के लिए नहीं बनाई गई है। ये उनकी जिंदगी पर आधारित किताब 'तमाशा: विठाबाईच्या आयुष्याचा' में बताई गई कुछ घटनाओं से प्रेरित है।" तो अब क्लियर है, ये पूरी तरह से बायोपिक नहीं, बल्कि एक 'इंस्पायर्ड' स्टोरी है। हमें तो लगता है कि ये 'प्रेरित' वाला एंगल ही सारी कन्फ्यूजन की जड़ है!

वैसे लक्ष्मण उतेकर के खाते में पिछले साल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी है – विक्की कौशल की 'छावा'। वो फिल्म हिंदी सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। 'छावा' छत्रपति संभाजी महाराज और मुग़ल शासक औरंगजेब के बीच की जंग और विद्रोह की कहानी थी, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित थी।

अब 'छावा' के बाद, लक्ष्मण उतेकर 'ईठा' लेकर आ रहे हैं, जो खुद भी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी बताई जा रही है। ये फिल्म चार दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। श्रद्धा कपूर के साथ इस फिल्म में रणदीप हुड्डा, दिवंगत एक्टर नाना पाटेकर, मोहम्मद जीशान आयुब, अनंत जोशी और सिद्धार्थ जाधव जैसे जबरदस्त कलाकार भी दिखेंगे।

तो अब देखना ये है कि ये 'प्रेरित' कहानी दर्शकों को कितना पसंद आती है और क्या ये विठाबाई के असली फैंस की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है? या फिर ये सब 'बड़ा कंफ्यूजन' ही बनकर रह जाएगा?