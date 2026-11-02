रश्मिका मंदाना की 'मैसा' का पहला गाना 'ओ मैसा रे' आज होगा रिलीज़, टीज़र ने पहले ही मचाया था धमाल!

फ़िल्म

रश्मिका मंदाना की फिल्म 'मैसा' का पहला गाना 'ओ मैसा रे' आज यानी 2 नवंबर को रिलीज होने वाला है! बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इस गाने के साथ, एक एकदम नए अंदाज़ में नज़र आने को तैयार हैं. उनकी ये पैन-इंडिया फिल्म 'मैसा' 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रही है.

'मैसा' का नया फ्लेवर: बाप-बेटी की अनोखी कहानी

लेकिन ये फिल्म सिर्फ तारीखों की बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी का वादा भी है. जहाँ अब तक हमने 'बाहुबली' और 'केजीएफ' जैसी बड़ी एक्शन फिल्मों में माँ-बेटे के रिश्ते की भावनात्मक गहराई को पर्दे पर देखा है, वहीं 'मैसा' इन सभी से बिल्कुल अलग एक नए ट्रैक पर चलने वाली है. भारत की पहली फीमेल-लेड पैन-इंडिया फिल्मों में शुमार ये प्रोजेक्ट एक आदिवासी कहानी और बाप-बेटी के अटूट रिश्ते पर आधारित है. डायरेक्टर रवींद्र पुल्ले इस अनोखी कहानी के ज़रिए दर्शकों को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देने वाले हैं जो हिंदी और साउथ सिनेमा में नया मील का पत्थर साबित हो सकता है.

टीज़र ने मचाया था धमाल, रश्मिका का नया अवतार

फिल्म का टीज़र तो पहले ही आग लगा चुका है! जब मेकर्स ने इसका टीज़र दुनिया के सामने पेश किया था, तब से ही इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. क्रिटिक्स और आम दर्शकों, दोनों ने ही इसकी 'रॉ एनर्जी', 'ग्रैंड स्केल' और 'इंटेंस एटमॉस्फियर' की खुलकर सराहना की है. टीज़र में रश्मिका मंदाना का एक ऐसा रूप देखने को मिला है, जिसे उन्होंने अपने अब तक के करियर में कभी नहीं अपनाया था. उनकी इस खौफनाक और दमदार परफॉर्मेंस ने फिल्म के प्रति उम्मीदें कई गुना बढ़ा दी हैं. बड़े परदे पर इस तरह के विजुअल्स देखना वाकई सिने प्रेमियों के लिए एक अलग अनुभव होने वाला है.

'ओ मैसा रे' से बढ़ेगी हलचल

अब बारी है 'ओ मैसा रे' गाने की, जिसके रिलीज का इंतज़ार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं. मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा की है कि फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग 'ओ मैसा रे' आज 2 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. इसके पोस्टर में आग के बीच एक दिलचस्प सिल्हूट नज़र आ रहा है, जो इसकी 'तेज एनर्जी' की एक बेहतरीन झलक पेश करता है. फेमस संगीतकार जैक्स बिजॉय ने इस गाने को अपनी धुनों से सजाया है, जो फिल्म के 'देसी' और 'रॉ' माहौल को और ज्यादा प्रभावी बनाएगा. सोचो, जब टीज़र इतना दमदार था, तो गाना कितना फाड़ू होगा!

तो बस, तैयार हो जाइए आज 'ओ मैसा रे' की धुन पर झूमने के लिए और फिर 27 नवंबर 2026 को 'मैसा' के जादू को बड़े परदे पर देखने के लिए. क्या ये फिल्म सच में भारतीय सिनेमा में एक नया मील का पत्थर साबित होगी?