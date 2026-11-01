नेटफ्लिक्स पर आया एक्शन से लेकर कॉमेडी तक का ज़बरदस्त मसाला! ये 8 फिल्में और सीरीज़ कर लो ऐड टू वॉचलिस्ट!

मनोरंजन

इस लिस्ट में ऐसी फिल्में भी शामिल हैं जो सिनेमाघरों में पहले रिलीज हो चुकी हैं, और सीरीज भी। जो तुम्हारे वीकेंड को 'एकदम बवाल' बना देगा।

कॉमेडी का मज़ेदार तड़का

1. बत्ता (Batta)

'बत्ता' की कहानी 1986 के मद्रास की पृष्ठभूमि में रची गई है। ये तमिल कॉमेडी फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब सीधा नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। ज़रा सोचो, एक आठ साल का बच्चा और एक खूंखार गैंगस्टर, दोनों स्कूल के टॉयलेट में बंद! गलती से हुए इस 'लॉकडाउन' के बाद जो अनूठी दोस्ती पनपती है, वो तुम्हारी हंसी नहीं रोकेगी। IMDb पर 9 की धमाकेदार रेटिंग मिली है, तो समझ जाओ, ये 'मस्ट वॉच' लिस्ट में टॉप पर क्यों है। ये फिल्म दिखाती है कि दोस्ती उम्र या हालात देखकर नहीं होती, बस हो जाती है। क्या कहते हो, इस अजीबोगरीब दोस्ती की कहानी देखने को तैयार हो?

2. ढिंढोरा (Dhindora)

भुवन बाम के फैंस, ख़ुश हो जाओ! उनकी धमाकेदार कॉमेडी सीरीज़ 'ढिंढोरा' अब नेटफ्लिक्स पर आ गई है। ये सीरीज़ पहले यूट्यूब पर धूम मचा चुकी है और अब OTT पर भी लोगों को हंसाने आ गई है। एक ऐसा परिवार जिसकी 11 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो सोचो क्या-क्या हो सकता है! लॉटरी लगने के बाद उनके साथ जो 'अजीबो-गरीब' चीज़ें होनी शुरू होती हैं, वो तुम्हें पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देंगी। IMDb पर 8.7 की शानदार रेटिंग के साथ, ये सीरीज़ तो पक्की 'बिंज-वॉच' है। और हां, इसका सीज़न 2 भी नेटफ्लिक्स पर ही आने वाला है, तो अभी से तैयारी कर लो!

3. मटरगश्ती (Matargasti)

ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और 'दिल को छू लेने' वाली कहानी लेकर आई है। पत्नी के निधन के बाद एक पिता और उसकी बेटी की कहानी, जहां पिता पर बेटी की सारी ज़िम्मेदारी आ जाती है। कैसे वो दोनों मिलकर ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसका अभी एक ही सीज़न आया है, तो देर किस बात की? IMDb पर 7.7 रेटिंग वाली इस सीरीज़ में इमोशन और कॉमेडी का सही संतुलन देखने को मिलेगा। ज़िंदगी की खट्टी-मीठी मटरगश्ती में कब खो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा!

4. एकन सरजी पुरलिया में (Ekon Shoroji Purulia Mein)

अगर बंगाली कॉमेडी सीरीज़ देखने का मन है, तो 'एकन सरजी पुरलिया में' तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है! IMDb पर 7.4 की अच्छी-ख़ासी रेटिंग मिली है। इस सीरीज़ की कहानी एकन बाबू के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक शाकाहारी आश्रम में ठहरते हैं और एक गुमशुदा पन्ना की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ पन्ने की तलाश नहीं, इसमें एक बड़ी साज़िश की गुत्थी भी सुलझती है। सोचो, एक शांत आश्रम, एक खोया हुआ पन्ना और एक बड़ी साज़िश... ये तो पूरा पैकेज है मनोरंजन का! क्या तुम एकन बाबू के साथ इस मिस्ट्री को सुलझाने को तैयार हो?

5. नोबडी वॉन्ट्स दिस (Nobody Wants This)

थोड़ा इंटरनेशनल तड़का चाहते हो? तो अमेरिकी कॉमेडी सीरीज़ 'नोबडी वॉन्ट्स दिस' का सीज़न 3 हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आ गया है। इस सीरीज़ को एरिन फॉस्टर ने प्रोड्यूस किया है। कहानी दो बिल्कुल अलग-अलग पर्सनालिटी वाले लोगों के बीच पनपते 'लव कनेक्शन' को दिखाती है। सोचो, जब दो ऑपोजिट लोग मिलते हैं तो क्या होता है? धमाकेदार कॉमेडी, थोड़ी नोकझोंक और ढेर सारा प्यार! IMDb पर 7.7 रेटिंग के साथ, ये सीरीज़ तुम्हारे वीकेंड को और भी 'फन' बना सकती है। क्या लगता है, क्या इन दोनों की 'अजीब' लव स्टोरी सच में काम कर पाएगी?

एक्शन और थ्रिलर का धांसू पैकेज

6. द पैराडाइज (The Paradise)

एक्शन के दीवानों के लिए, तेलुगू भाषा की एक्शन फिल्म 'द पैराडाइज' आ चुकी है। इसकी कहानी 1980 के दशक के सिकंदराबाद में सेट है, जहां एक शोषित कबीला अपनी पहचान और नागरिकता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। IMDb पर 5.9 की रेटिंग के साथ, ये फिल्म उन लोगों की कहानी बताती है जिनकी आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है। अगर तुम्हें दमदार एक्शन और एक सामाजिक मैसेज वाली कहानी पसंद है, तो इसे मिस मत करना। क्या ये कबीला अपना हक़ पा पाएगा?

7. मैडम इंस्पेक्टर (Madam Inspector)

क्राइम थ्रिलर के शौकीनों, तैयार हो जाओ! 'मैडम इंस्पेक्टर' एक ऐसी सीरीज़ है जो तुम्हें अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। ये कहानी उन महिलाओं की हत्याओं के इर्द-गिर्द घूमती है जो तलाकशुदा हैं और दोबारा शादी करने की तैयारी कर रही हैं। पहले ये सीरीज़ मूल रूप से बंगाली भाषा में 'बिरंगना' नाम से 2025 में रिलीज़ हुई थी और अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। IMDb पर 6.1 की रेटिंग है, लेकिन कहानी का प्लॉट इतना सस्पेंसफुल है कि तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। क्या मैडम इंस्पेक्टर इन हत्याओं की गुत्थी सुलझा पाएंगी? देखने लायक है!

रोंगटे खड़े करने वाला हॉरर

8. अनजाव सायं (Anjaav Saayam)

रात को अकेले देखने की हिम्मत है तो 'अनजाव सायं' तुम्हारे लिए है! ये बंगाली हॉरर सीरीज़ है, जिसके दो सीज़न हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुए हैं, कुल 12 एपिसोड्स के साथ। कहानी एक सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर से शुरू होती है, जहाँ से अचानक रहस्यमयी तरीके से शव गायब होने लगते हैं। पुलिस जब इस मामले की जांच करती है, तो उन्हें एक खतरनाक तांत्रिक के बारे में पता चलता है। IMDb पर 6 की रेटिंग है, पर हॉरर सीरीज़ में रेटिंग से ज़्यादा डर ज़रूरी होता है! तो, क्या तुम मुर्दाघर के इन रहस्यों को सुलझाने की हिम्मत रखते हो?