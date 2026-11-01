फराह खान और कुक दिलीप के 'झगड़े' का वीडियो हुआ वायरल, डायरेक्टर ने दी सफाई

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फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान, जो अपनी फिल्मों और डांस मूव्स के लिए जानी जाती हैं, आजकल अपने यूट्यूब व्लॉग्स के जरिए भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इन व्लॉग्स में उनके साथ उनके कुक दिलीप भी नजर आते हैं, जिनकी मजेदार बातें और किचन की मस्ती फैंस को खूब पसंद आती है। अब इनकी नोकझोक का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है, जिसके बाद हर कोई सोच रहा था कि आखिर माजरा क्या है।

फ़िलहाल, इस वायरल वीडियो पर फराह खान ने खुद चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शेयर करते हुए लोगों से अपील की है कि वे उनकी और दिलीप की प्राइवेसी का सम्मान करें और वीडियो देखकर किसी भी नतीजे पर न पहुंचे। फराह ने साफ कहा कि लोग इस मामले को लेकर कोई राय बनाने से बचें और अटकलें न लगाएं। उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया, जिससे उनकी रिक्वेस्ट साफ दिख रही थी।

वायरल वीडियो ने मचाया बवाल: फराह की अपील

दरअसल, वायरल वीडियो में फराह खान और दिलीप को बहस करते हुए देखा जा रहा है। दिलीप कहते सुनाई देते हैं, “मैंने कितनी बार आपको बोला है।” इस पर फराह तपाक से जवाब देती हैं, “तू मुझे समझाएगा?” ठीक इसी पल फराह की नजर कैमरे पर पड़ती है और वह उसे तुरंत बंद करने के लिए कहती हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस का तो सिर ही घूम गया, क्योंकि उन्होंने कभी इस जोड़ी को ऐसे नहीं देखा था।

फराह की प्राइवेसी अपील के बाद भी लोगों के मन में सवालों का मेला लगा हुआ है। यूजर्स उनकी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट पर जाकर कमेंट्स की झड़ी लगा रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि आप और दिलीप के बीच क्या हुआ, तो कोई जानना चाहता है कि दिलीप के साथ पैचअप हो गया या नहीं। लोग दिलीप के गुस्से की वजह भी पूछ रहे हैं।

कैसे बने दिलीप सोशल मीडिया स्टार?

फराह खान के यूट्यूब व्लॉग्स में सिर्फ खाना बनाने की रेसिपी ही नहीं, बल्कि उनकी और दिलीप की मजेदार बातचीत, किचन में मस्ती और उनकी सहज नोकझोक भी देखने को मिलती है। साल 2024 में शुरू हुई उनकी कुकिंग सीरीज के जरिए दिलीप भी सोशल मीडिया पर रातों-रात पॉपुलर हो गए। दर्शकों को उनका सरल स्वभाव और हाजिरजवाबी इतनी पसंद आती है कि कमेंट सेक्शन में अक्सर उनकी तारीफें ही छाई रहती हैं।

फराह के इन कुकिंग व्लॉग्स में बॉलीवुड के कई सितारे भी आ चुके हैं। अभिनेत्री काजोल के साथ खाना बनाने से लेकर युवा अभिनेत्री अनन्या पांडे और एक्टर विजय वर्मा के साथ किचन में वक्त बिताने तक, इन वीडियो में खाने के साथ-साथ सितारों से दिलचस्प बातें भी सुनने को मिलती हैं। दिलीप, इन व्लॉग्स का एक ऐसा अहम हिस्सा बन गए हैं, जिनके बिना अब शायद फराह का किचन अधूरा लगे।

फराह का बड़ा दिल: दिलीप और उनके परिवार को दी मदद

हाल ही में फराह खान ने अभिनेत्री सोहा अली खान के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी कुकिंग सीरीज कैसे शुरू हुई और कैसे दिलीप अचानक इतने मशहूर हो गए। फराह के मुताबिक, दिलीप पहले भी अच्छी कमाई करते थे, लेकिन उनके साथ इस डिजिटल सफर से जुड़ने के बाद उनकी कमाई और काम के मौके काफी बढ़ गए।

इतना ही नहीं, फराह ने दिलीप और उनके परिवार के लिए दिल खोलकर कई काम भी किए हैं। उन्होंने बताया कि अब वे उनके बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजती हैं और उनके एक बेटे को कुलिनरी (खाना पकाने से जुड़ा) डिप्लोमा कोर्स भी करवाया है। फराह दिलीप के बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर भी खूब मदद करती हैं।

फराह ने यह भी बताया कि दिलीप की जिंदगी में सब कुछ इतना आसान नहीं रहा। पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी कर्ज ले लिया था। फराह के मुताबिक, दिलीप को आर्थिक रूप से स्थिर करने में उन्हें करीब एक साल का समय लगा। इस तरह, फराह के साथ काम करने से दिलीप को न सिर्फ सोशल मीडिया पर पहचान मिली, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में भी बहुत मदद हुई। तो अब जब सब इतना बढ़िया चल रहा है, ये वायरल वीडियो वाली नोकझोक सिर्फ कैमरे का कमाल थी या घर की आम बात?