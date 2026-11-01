संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार में उमड़ा बॉलीवुड, सितारों ने दी आखिरी विदाई

फ़िल्म

फिल्म निर्माता-निर्देशक संजय गुप्ता के अचानक निधन ने पूरे बॉलीवुड को झकझोर दिया है। ‘कांटे’, ‘मुसाफिर’, ‘जिंदा’, ‘शूटआउट एट लोकंडवाला’ और ‘काबिल’ जैसी यादगार फिल्मों के लिए जाने जाने वाले संजय गुप्ता को आखिरी विदाई देने के लिए उनका परिवार, दोस्त और फिल्म जगत से जुड़े कई लोग उनके घर पहुंचे।

संजय गुप्ता के निधन की खबर सुनकर उनके करीबी दोस्त और सहयोगी निशब्द रह गए। बॉलीवुड और टेलीविजन के कई सितारे उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने संजय गुप्ता को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े नज़र आए।

अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया संजय गुप्ता के घर पर ही संपन्न हुई। इस दौरान अभिनेता राजपाल यादव भी फिल्ममेकर के घर देखे गए। करीबी के अचानक चले जाने से राजपाल बेहद भावुक दिखाई दिए। अहमद खान भी दुख के इन पलों में संजय गुप्ता के परिवार के साथ खड़े नज़र आए। उनका उदास चेहरा साफ बता रहा था कि वे संजय के जाने से कितने हैरान हैं।

कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, भूषण कुमार और फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने भी अंतिम संस्कार में शामिल होकर दिवंगत फिल्ममेकर को अंतिम विदाई दी। अभिनेता गुलशन ग्रोवर, रोनित रॉय और रोहित रॉय भी संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। रोनित रॉय तो संजय गुप्ता के निधन के बाद बच्चे की तरह फूट-फूटकर रोते देखे गए। उनकी आंखों में आए आंसू उनके गहरे रिश्ते की कहानी बयां कर रहे थे।

संजय गुप्ता का जाना उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के लिए एक बेहद दुखद समय है। लोग उनकी फिल्मों और सिनेमा के प्रति उनके बेजोड़ प्यार को याद कर रहे हैं। इस दुखद घड़ी में, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।