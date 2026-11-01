ओरी ने दिखाया हॉरर अवतार: 'तुम्बाड' के हस्तर बनकर चौंकाया सबको!

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हैलोवीन का नाम आते ही अजीबोगरीब और डरावने रूप दिमाग में घूमने लगते हैं, और जब बात ओरहान अवात्रामणि यानी ओरी की हो, तो उनके फैंस कुछ हटकर देखने की उम्मीद तो रखते ही हैं. इस साल भी ओरी ने अपनी क्रिएटिविटी से सबको हैरान करते हुए हॉरर का ऐसा तड़का लगाया कि देखने वाले दंग रह गए.

वह किसी विदेशी भूत या पिशाच के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की चर्चित हॉरर फिल्म 'तुम्बाड' के सबसे खौफनाक और आइकॉनिक किरदार 'हस्तर' के रूप में नजर आए. ओरी ने इस लुक को पूरी शिद्दत के साथ रीक्रिएट किया है, जिसे देखकर फिल्म 'तुम्बाड' की यादें ताजा हो जाती हैं.

उनके पूरे शरीर पर लाल रंग का लेप, डरावना मेकअप, आंखों के चारों ओर काला घेरा और सिर पर पहना गया प्राचीन मुकुट इस गेटअप को एकदम सटीक बना रहा था. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ओरी ने लाल रंग के शरीर के साथ कमर में एक पुराना और फटा हुआ भूरे रंग का कपड़ा लपेटा हुआ था. उनके हाथों और पैरों की लंबी नुकीली नाखूननुमा उंगलियां इस रूप को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थीं.

इसके अलावा, उन्होंने बाजूबंद और पैरों में कड़े पहन रखे थे, जो बिल्कुल 'हस्तर' के मूल चरित्र से मेल खाते हैं. अब इस पूरे खौफनाक माहौल के बीच एक चीज़ थी जिसने सबका ध्यान खींचा — उनके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन और उसका कवर! ये कंट्रास्ट ओरी के अंदाज़ को पूरी तरह परिभाषित करता है.

जैसे ही ओरी अपने इस अवतार में घर के बाहर कैमरे के सामने आए, वहां मौजूद लोग और पैपराजी भी हैरान रह गए. आम तौर पर स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़ों में दिखने वाले ओरी ने हैलोवीन पार्टी के लिए इस देसी हॉरर किरदार को चुनकर साबित कर दिया कि वह ट्रेंड सेट करना बखूबी जानते हैं. उनके इस खौफनाक अवतार ने इस साल के हैलोवीन जश्न में एक रोमांचक और डरावना मोड़ ला दिया है, जिसकी चर्चा फिलहाल हर जगह हो रही है. तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें ओरी का ये 'हस्तर' वाला स्वैग?