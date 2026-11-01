अमिताभ बच्चन के संडे दर्शन में 'बुलेटप्रूफ' सुरक्षा, फैंस को मिला अलग ही नजारा!

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हर रविवार की तरह, इस बार भी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने घर 'जलसा' के बाहर अपने चाहने वालों से मिलने पहुंचे. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस की भारी भीड़ हमेशा की तरह उनके बंगले के बाहर जमा थी. पर इस बार का 'संडे दर्शन' सच में कुछ अलग ही लेवल पर था! बिग बी ने अपने फैंस को निराश तो नहीं किया, पर उनसे मिलने के लिए वह सीधे एक खास बुलेटप्रूफ ग्लास केबिन में आकर खड़े हुए.

सुपरस्टार ने इस पारदर्शी बुलेटप्रूफ घेरे के अंदर से ही अपने फैंस का गर्मजोशी से अभिवादन किया और उन्हें उनकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया कहा. उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में हाथ जोड़े और फैंस की शुभकामनाएं स्वीकार कीं. पर एक बात तो साफ थी, इस बार उनकी सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा कड़ी और अलग दिख रही थी.

इस पूरे मामले में उनके साथ बेटे अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे. जलसा के गेट पर सामने आए वीडियो में देखा गया कि जब बिग बी फैंस का अभिवादन कर रहे थे, अभिषेक पूरी तरह चौकन्ने होकर आसपास के माहौल पर पैनी नज़र रख रहे थे. लग रहा था जैसे वो अपने पिता की सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हों! वहीं जलसा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी इतनी भारी भीड़ को कंट्रोल करने में लगे थे.

दरअसल, हाल ही में उनके बंगले 'जलसा' पर बम से हमले की धमकी भी मिली थी. मुंबई मेयर कार्यालय को एक ईमेल मिला था, जिसमें 31 अक्टूबर को बांद्रा स्थित अमिताभ बच्चन के आवास 'जलसा' पर ग्रेनेड हमले की धमकी दी गई थी. इन तमाम गंभीर धमकियों को देखते हुए ही बिग बी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और यह बुलेटप्रूफ केबिन उसी का हिस्सा है.

पिछले हफ्ते तक, अमिताभ बच्चन बिना किसी बुलेटप्रूफ ग्लास केबिन के अपने फैंस से खुले में मिल रहे थे. लेकिन इस बार उन्हें सुरक्षा कारणों से यह नया, बेहद सुरक्षित तरीका अपनाना पड़ा. एक बात तो माननी पड़ेगी, धमकियां चाहे कितनी भी हों, बॉलीवुड के 'महानायक' अपने फैंस को कभी निराश नहीं करते और अपनी परंपरा निभाते रहते हैं. लेकिन बुलेटप्रूफ केबिन से 'संडे दर्शन' का ये नया ट्रेंड फैंस को कितना पसंद आया, क्या लगता है?