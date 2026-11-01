स्टेज पर आया स्टूडेंट, चीख पड़ीं सुनंदा शर्मा! जयपुर के कॉलेज कॉन्सर्ट में मचा हंगामा

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जयपुर के आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में शनिवार रात पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान एक ऐसा मोमेंट आया, जिसने सबको चौंका दिया. एक स्टूडेंट सिक्योरिटी तोड़कर सीधा स्टेज पर चढ़ आया! इसे अचानक अपने सामने देखकर बिचारी सुनंदा शर्मा घबरा गईं और उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई.

मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभाली. इस घटना के बाद कुछ देर के लिए कॉन्सर्ट को रोकना भी पड़ा. पर हमारी सुनंदा शर्मा भी कहां पीछे हटने वाली थीं! उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और थोड़े ही देर बाद पूरे जोश के साथ फिर से मंच पर लौटीं. क्या शानदार कमबैक था! उन्होंने अपने पॉपुलर गानों जैसे 'जानी तेरा ना', 'मम्मी नू पसंद', 'सैंडल', 'पागल नहीं होना', 'चोर्री चोर्री' और 'तेरे नाल नचना' से स्टूडेंट्स का दिल जीत लिया, और फिर से रंग जमा दिया.

वहीं, जयपुर में ही मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) में संगीत का मिजाज़ कुछ और ही था. सिंगर सलीम-सुलेमान की जोड़ी ने अपने एनर्जी से भरपूर अंदाज से पूरे माहौल को एक ग्रैंड म्यूज़िक फेस्टिवल में बदल दिया. उन्होंने बॉलीवुड के कई हिट गानों जैसे ‘चक दे इंडिया’, ‘ओ रे पिया’, ‘आजा नचले’, ‘हौले हौले’, ‘ऐनवयी ऐनवयी’ और ‘शुक्रान अल्लाह’ पर परफॉर्मेंस दी, जिस पर स्टूडेंट्स भी झूमने पर मजबूर हो गए.

सबसे बढ़िया मोमेंट तो तब आया जब सलीम मर्चेंट हाथ में तिरंगा लेकर ‘चक दे इंडिया’ गाते हुए नज़र आए. गाने की धुन और तिरंगे के साथ उनकी यह परफॉर्मेंस देखकर स्टूडेंट्स का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने भी सिंगर्स के साथ सुर में सुर मिलाकर खूब एंजॉय किया.

तो बताओ, ऐसे कॉन्सर्ट में जब कोई फैन सीधा स्टेज पर आ जाए, सिंगर को घबराना तो बनता है ना?