ताजमहल पर अदनान सामी का प्यार और ट्रांसफॉर्मेशन, पत्नी संग दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री!

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मशहूर गायक और संगीतकार अदनान सामी हाल ही में अपनी पत्नी रोया सामी खान और पूरे परिवार के साथ आगरा के ताजमहल पहुंचे. मोहब्बत की इस बेमिसाल निशानी के आगे उन्होंने जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, वो देखने लायक हैं! इन बेहद खूबसूरत तस्वीरों और यादगार पलों में एक तरफ तो उनके परिवार का अटूट प्यार साफ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ अदनान सामी का जबरदस्त शारीरिक बदलाव (वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन) भी सबकी नज़रों में आ गया है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में अदनान सामी अपनी पत्नी रोया के साथ संगमरमरी ताजमहल के आगे पोज़ देते हुए बेहद खुश और रोमांटिक मूड में दिखाई दे रहे हैं. लुक की बात करें तो अदनान ऑल-ब्लैक आउटफिट में काफी डैपर लग रहे थे, वहीं उनकी पत्नी रोया ग्रे स्वेटर, नीली जींस, सनग्लासेस और बेज कलर की कैप में कमाल की स्टाइलिश नज़र आईं.

इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अदनान ने अपने दिल की बात भी लिखी. उन्होंने कैप्शन में बताया कि वे इस हफ्ते की शुरुआत में आगरा गए थे. 'प्यार' की इस ऐतिहासिक और शानदार निशानी, ताजमहल को इंसान चाहे जितनी बार भी देख ले, यह हर बार उतनी ही खूबसूरत और खास लगती है. उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब वह अपने प्यारे परिवार के साथ होते हैं, तब इस जगह की खूबसूरती उनके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है.

इन फैमिली फोटोज के सामने आते ही अदनान सामी का शारीरिक बदलाव एक बार फिर चर्चा में आ गया है. एक वक्त था जब अदनान का वजन करीब 230 किलो हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी फिटनेस पर जो काम किया है, वह वाकई हैरान करने वाला है. उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर अपना लगभग 120 से 130 किलो वजन घटाया है, जिसे देखकर हर कोई दाँतों तले उंगली दबा लेता है!

अदनान ने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई है. इसकी शुरुआत दिग्गज गायिका आशा भोंसले के साथ एल्बम 'कभी तो नज़र मिलाओ' से हुई थी. इसके बाद उनके एल्बम 'तेरा चेहरा' ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया, जिसमें 'लिफ्ट करा दे' और टाइटल ट्रैक 'तेरा चेहरा' जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं. उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई, जिसमें 'अजनबी' फिल्म का गाना 'महबूबा महबूबा', 'साथिया' का 'ऐ उड़ी उड़ी' और 'माई नेम इज़ खान' का 'नूर-ए-खुदा' जैसे गाने शामिल हैं. 2015 में, उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में एक कव्वाल के रूप में भी विशेष भूमिका निभाई, जहां उन्होंने बहुत पसंद की जाने वाली कव्वाली 'भर दो झोली मेरी' गाई थी.

तो बताओ, अदनान सामी का ये 'लव और वेट लॉस' वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा?