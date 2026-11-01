वरुण ने सिद्धार्थ को कहा 'भाई', कियारा को 'भाभी जी'! पुरानी राइवलरी भूली या बस बातें?

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शुक्रवार को वरुण धवन ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के साथ एक सेल्फी शेयर कर अपने फैन्स को चौंका दिया। तस्वीर में वरुण सेल्फी ले रहे हैं और कियारा दोनों एक्टर्स के बीच खड़ी दिख रही हैं। इस तस्वीर के साथ वरुण ने कैप्शन में लिखा, “हीटेड, हां, लेकिन अपने भाई के साथ कभी राइवलरी नहीं रही। हॉस्पिटैलिटी के लिए शुक्रिया, भाभी जी।”

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भाई, वरुण हमेशा उनकी पहली पसंद रहेंगे। ये दोनों एक्टर्स, जो 2012 में करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ में एक साथ दिखे थे, उनकी इस तस्वीर ने पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं। फैन्स इस 'रीयूनियन' को देखकर काफी एक्साइटेड हैं।

पुरानी यादें और "भाभी जी"

इस सेल्फी पर करण जौहर का रिएक्शन भी आया। उन्होंने अपनी स्टोरी में दोनों को ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ के उनके किरदारों रोहन और अभिमन्यु के नाम से संबोधित करते हुए लिखा, “रोहन और अभिमन्यु! कैसी टक्कर है! लेकिन दोस्ती जिंदगी भर की है।” फैन्स भी इस मुलाकात पर खूब मजे ले रहे हैं। फैन्स ने इसे 2012 जैसा रीयूनियन बताया और कई ने दोनों को बड़े पर्दे पर फिर साथ देखने की इच्छा जताई। एक फैन ने ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिटर्न्स’ की मांग भी की।

"हीटेड राइवलरी" की कहानी

वरुण की पोस्ट में 'हीटेड' शब्द का जिक्र उनके पुराने बयान की ओर इशारा करता है। हाल ही में ‘कॉफी विद करण’ सीजन 9 में, करण जौहर ने वरुण से पूछा था कि वह फेमस टेलीविजन सीरीज ‘हीटेड राइवलरी’ के भारतीय रूपांतरण में किस पुरुष एक्टर को चुनेंगे। वरुण ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम लिया। मजाक में उन्होंने यह भी कहा कि वे दोनों ही इस भूमिका को निभा सकते हैं, क्योंकि ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ में भी उन दोनों के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री थी।

अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये ‘हीटेड राइवलरी’ क्या है, तो बता दें कि यह कनाडा की एक रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज है, जो रेचल रीड की ‘गेम चेंजर्स’ बुक सीरीज पर आधारित है। जैकब टियरनी द्वारा बनाई गई इस छह एपिसोड की सीरीज में शेन हॉलैंडर और इल्या रोजानोव नाम के दो स्टार हॉकी खिलाड़ियों की कहानी है। मैदान पर तो वे एक-दूसरे के धुर प्रतिद्वंद्वी होते हैं, लेकिन उनकी यह राइवलरी बाद में एक गुप्त रोमांस में बदल जाती है। तो क्या वरुण-सिद्धार्थ के बीच भी कुछ ऐसा ही है, वो भी 'गुपचुप' वाला?

वरुण की पुरानी इनसिक्योरिटी

हालांकि, वरुण का “कभी राइवलरी नहीं रही” वाला स्टेटमेंट सुनकर कुछ लोगों को पुरानी बातें याद आ गई होंगी। एक पॉडकास्ट में शुभंकर मिश्रा के साथ बातचीत के दौरान वरुण धवन से पूछा गया था कि वह सिद्धार्थ मल्होत्रा से क्यों जलते थे। इस पर एक्टर ने बताया था कि सिद्धार्थ लंबे, चौड़े और गुड लुकिंग थे। दो हीरो वाली फिल्म में उन्हें डर था कि लोग सिद्धार्थ को ही देखेंगे और उन्हें नोटिस भी नहीं करेंगे। उनके मुताबिक नेपोटिज्म को लेकर थोड़ी नेगेटिविटी भी शुरू हो गई थी।

तो अब जब वरुण ने खुद ही कह दिया कि कोई राइवलरी नहीं थी, और भाभी जी का भी शुक्रिया अदा कर दिया, तो ये सब पुरानी बातें सिर्फ एक "हीटेड" याद बनकर रह जाएंगी? या अभी भी पर्दे के पीछे कुछ 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' वाला मुकाबला चल रहा है?