'मिर्जापुर: द मूवी' अब OTT पर, पूरे 'एक्सटेंडेड कट' के साथ!

फ़िल्म

भाईसाब, 'मिर्जापुर: द मूवी' ने तो बॉक्स ऑफिस पर सही में भौकाल मचा दिया था, और अब फाइनली ये OTT पर आ चुकी है! सितंबर में सिनेमाघरों में जो धमाल मचाया था, वो तो सबने देखा ही, अब घर बैठे इसका मजा लेने का टाइम आ गया है.

जितने लोग बेसब्री से इसका OTT पर आने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मेकर्स ने एक और तगड़ा सरप्राइज दिया है! ये सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि 'एक्सटेंडेड कट' के साथ आई है. मतलब, थिएटर में जो सीन काट दिए गए थे, वो सारे अब देखने को मिलेंगे! सोचो, कितना मजा आने वाला है! गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म, मिर्जापुर की गद्दी के लिए हुई पुरानी जंग को फिर से परदे पर लाती है,

तो ये भौकाल देखने को मिलेगा प्राइम वीडियो पर. हिंदी और अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ. बस, आपका प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन एक्टिव होना चाहिए, और फिर हो जाओ तैयार! ये OTT रिलीज, प्राइम वीडियो के फेस्टिव लाइनअप का हिस्सा है. प्राइम वीडियो ने खुद इंस्टाग्राम पर ऐलान करते हुए लिखा है, "भौकाल आ चुका है प्राइम वीडियो पर अभी देखें मिर्जापुर द मूवी।" मतलब, उन्होंने भी समझ लिया कि जनता कितनी बेताब है!

कास्ट की बात करें तो पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फजल ने तो मेन रोल में आग लगा दी है. इनके साथ जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल और मोहित मलिक जैसे कमाल के एक्टर्स भी अहम भूमिकाओं में हैं. मतलब, एक से बढ़कर एक कलाकार!

वैसे, 'मिर्जापुर' का सफर एक वेब सीरीज से शुरू हुआ था. पहला सीजन 2018 में आया था, और फिर क्या! उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि 2020 में दूसरा और 2024 में तीसरा सीजन भी आ गया. अब मूवी के साथ तो मजा डबल हो गया है!

बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने झंडे गाड़ दिए थे. 'मिर्जापुर द मूवी' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी. पहले दिन 30.90 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 38.40 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 43.05 करोड़ रुपये की कमाई की. पहले हफ्ते में फिल्म ने कुल 148.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 339.84 करोड़ रुपये है. मतलब, ये भौकाल सिर्फ कहने का नहीं था, आंकड़ों में भी दिख रहा है! अब आप घर बैठे इस भौकाल का पूरा मजा लेने के लिए तैयार हैं क्या?