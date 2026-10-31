जियो IPO डिनर में नीता अंबानी का रॉयल लुक, बेटी ईशा भी दिखीं कमाल!

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रिलायंस समूह के जियो आईपीओ की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग के बाद अंबानी परिवार ने एक जबरदस्त डिनर पार्टी होस्ट की थी. इस इवेंट में बड़े-बड़े बिज़नेस दिग्गजों और रिलायंस से जुड़े लोगों का जमावड़ा लगा था. पर सच कहें तो, सारी लाइमलाइट लूट ली नीता अंबानी के लुक ने, जो हमेशा की तरह इस बार भी बेहद क्लासी और ग्रेसफुल दिख रही थीं. साथ में उनकी बेटी ईशा अंबानी भी किसी से कम नहीं थीं, अपने स्टाइलिश अनारकली सूट में वो भी गजब ढा रही थीं! ये कहना गलत नहीं होगा कि अंबानी परिवार जब भी पब्लिक में आता है, फैशन गेम तो ऑन पॉइंट रखता ही है!

नीता अंबानी: हरी साड़ी में शाही अंदाज़, आँखों पर जादू

इस खास मौके पर नीता अंबानी ने एक पन्ना-हरे रंग की रेशम की साड़ी पहनी थी. और हाँ, ये कोई मामूली साड़ी नहीं थी, बल्कि उनकी इंडियन अटायर, बारीक कढ़ाई और शानदार जूलरी के प्रति दीवानगी का जीता-जागता सबूत थी. हमें तो लगता है, उनके वार्डरोब में एक से बढ़कर एक ट्रेडिशनल वेयर का खज़ाना होगा! जिस तरह उन्होंने इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ इतनी खूबी से कैरी किया था कि उनका लुक हमेशा की तरह सबसे अलग और रॉयल लग रहा था, मानो कोई महारानी दरबार में पधारी हों.

उनकी ये गहरे हरे रंग की रेशमी साड़ी देखने वालों का दिल जीत रही थी. इस पर हाथीदांत के रंग जैसी फूलों की बारीक कढ़ाई की गई थी, जिसने साड़ी की भव्यता को एक नया ही आयाम दे दिया था. ये कंट्रास्ट इतना शानदार था कि कपड़ा और कढ़ाई मिलकर एक मास्टरपीस लग रहे थे! साड़ी के किनारों पर लगी सुनहरी लेस ने तो जैसे पारंपरिक कारीगरी को एक नया मुकाम दे दिया, जिसने साड़ी को एक उत्सव वाला, बिल्कुल दिवाली से पहले वाला वाइब दिया. वाकई, नीता जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सादगी और एलिगेंस का कॉम्बो कैसे कमाल करता है.

जूलरी और मेकअप: कम पर दमदार

नीता अंबानी ने अपनी इस सुंदर हरी साड़ी के साथ जो जूलरी पहनी थी, वो भी कुछ कम खास नहीं थी. उन्होंने एक स्टेटमेंट डायमंड चोकर पहना था, जिसके बीच में एक बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन था और साथ ही उसमें पन्ने का खूबसूरत काम भी किया गया था. ये चोकर सिर्फ जूलरी नहीं, बल्कि पूरे लुक का फोकस पॉइंट था! इसने साड़ी के पूरे लुक को और भी ज़्यादा निखार दिया, जैसे चांद को चांदनी मिल गई हो. इसके साथ उन्होंने मैचिंग इयररिंग्स, शानदार चूड़ियां, ब्रेसलेट और पन्ने की एक अंगूठी भी पहनी थी. उनकी जूलरी ने उनके पूरे आउटफिट को एक शाही टच दिया, जिसे देखकर आप बस 'वाह' ही कहेंगे.

मेकअप की बात करें तो, नीता अंबानी का मेकअप काफी सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट था. उन्होंने बालों को बीच से मांग निकालकर खुला छोड़ा था, जो उनके क्लासिक लुक को और बढ़ा रहा था. आंखों में गहरा काजल, अच्छी तरह से डार्क की हुई आइब्रो, एक छोटी सी बिंदी और होठों पर पिंक लिपस्टिक... बस! उन्होंने किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स हेयरस्टाइल या ड्रामेटिक मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बजाय, अपनी साड़ी और गहनों को ही मेन अट्रैक्शन बनाए रखा. और ईमानदारी से कहें तो, ये डिसीजन बिलकुल ऑन पॉइंट था! जब आउटफिट इतना शानदार हो, तो मेकअप को मिनिमल रखना ही समझदारी है, है ना?

ईशा अंबानी: आइवरी सूट में स्टाइल क्वीन

जहां मां नीता अंबानी ने ट्रेडिशनल साड़ी से सबका दिल जीता, वहीं बेटी ईशा अंबानी ने अपने आइवरी (ऑफ-व्हाइट) अनारकली सूट से स्टाइल स्टेटमेंट दिया. उनके सूट का कट इतना शानदार था कि वो देखते ही बन रहा था. फुल स्लीव्स और सामने की तरफ नकली बटनों की डिटेलिंग ने इस सूट को एक मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड लुक दिया. ये सूट देखकर आप भी कहेंगे, "भाई, ऐसी ड्रेस तो अपने वार्डरोब में होनी चाहिए!"

इस ड्रेस की सबसे खास बात थी इस पर की गई बारीक चिकनकारी जैसी कढ़ाई. इसने ड्रेस को एक बेहतरीन टेक्सचर दिया, पर उसे ज़रा भी ज़्यादा सजावटी या भड़कीला नहीं बनाया. एकदम मिनिमल पर मैजिकल! ईशा ने इस कुर्ते के साथ मैचिंग फ्लेयर्ड ट्राउजर और एक कढ़ाई वाला दुपट्टा पहना था, जिससे उनका पूरा लुक आइवरी शेड में एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था. एक ही रंग के शेड्स इस्तेमाल करने से ड्रेस को एक सादगी भरी खूबसूरती मिली, जबकि बारीक कारीगरी ने यह पक्का किया कि यह बिल्कुल भी साधारण न लगे. वाकई, क्लासिक और कंटेम्पररी का क्या गजब का ब्लेंड था ये!

ईशा ने इसके साथ शानदार डायमंड इयररिंग्स और एक आकर्षक डायमंड रिंग पहनी. उनकी जूलरी ने ड्रेस की कढ़ाई को दबाए बिना, उसमें बस एक हल्की सी चमक जोड़ दी. मेकअप की बात करें तो ईशा ने बालों को बीच से बांटकर आधा पीछे की तरफ बांधा था, जिससे कुछ लटें उनके चेहरे के आसपास हल्की सी फ्लर्ट कर रही थीं. हल्का स्मोकी आईशैडो, अच्छी तरह से सेट की गई भौहें, गालों पर हल्का ब्लश और होंठों पर मॉव रंग की लिपस्टिक के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया. अब आप ही बताओ, जब भी ये मां-बेटी इवेंट में आती हैं, तो बी-टाउन की बाकियों का तो पत्ता साफ हो जाता है, है ना?