IIFA 2026: 'धुरंधर' का जलवा, रणवीर सिंह और अनीता पड्डा ने जीते बड़े अवॉर्ड!

मनोरंजन

इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी (IIFA) अवार्ड्स के 26वें संस्करण के विजेताओं की घोषणा हो गई है। अवार्ड्स पेज के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये विनर्स लिस्ट सामने आई, और बॉस, कुछ फिल्मों ने कई अवॉर्ड जीते हैं। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी और रणवीर सिंह स्टारर स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म 'धुरंधर' ने तो एकदम धागा खोल दिया। इस फिल्म ने कई बड़ी कैटेगरी में अवॉर्ड्स अपने नाम किए। इसके अलावा, 'सैयारा' और 'छावा' ने भी खूब अवॉर्ड जीते, पर 'धुरंधर' का जलवा अलग ही था! ओटीटी कैटेगरी में आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने भी अपना दबदबा दिखाया,

लोकप्रिय श्रेणियां

बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड ज्योति देशपांडे, आदित्य धर और लोकेश धर की 'धुरंधर' को मिला। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का खिताब 20th सेंचुरी स्टूडियोज, जॉन लैंडौ और जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने जीता, अब ये तो एक्सपेक्टेड ही था! बेस्ट निर्देशक का अवॉर्ड फिर से आदित्य धर को ही गया, 'धुरंधर' के लिए। लग रहा है इस फिल्म ने तो सारे अवॉर्ड्स का कोटा ही पूरा कर लिया!

बेस्ट एक्ट्रेस (लीड रोल) का अवॉर्ड 'सैयारा' के लिए अनीता पड्डा ने अपने नाम किया। रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' के लिए बेस्ट एक्टर (लीड रोल) का खिताब जीता, सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्ट्रेस रहीं हुमा कुरैशी को 'जॉली LLB 3' के लिए मिला, और बेस्ट एक्टर (सपोर्टिंग रोल) संजय दत्त को 'धुरंधर' के लिए दिया गया। नकारात्मक भूमिका में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड 'धुरंधर' के अक्षय खन्ना को मिला। मतलब 'धुरंधर' की टीम ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी।

बेस्ट संगीत निर्देशन शाश्वत सचदेव ने 'धुरंधर' के लिए जीता। बेस्ट कहानी (ओरिजिनल) का अवॉर्ड भी आदित्य धर को 'धुरंधर' के लिए मिला, क्या बात है! वहीं बेस्ट कहानी (रूपांतरित) बशारत पीर, सुमित रॉय और नीरज घेवान की 'होमबाउंड' ने जीती। बेस्ट गीत का अवॉर्ड इरशाद कामिल को 'सैयारा' के लिए, बेस्ट पार्श्व गायक (पुरुष) फहीम अब्दुल्ला को 'सैयारा' के लिए और बेस्ट पार्श्व गायिका (महिला) श्रेया घोषाल को 'सैयारा (रीप्राइज - महिला)' के लिए मिला। 'सैयारा' का म्यूजिक भी खूब चला!

टेक्निकल श्रेणियां

टेक्निकल साइड में भी 'धुरंधर' ने झंडे गाड़े। बेस्ट सिनेमैटोग्राफी विकाश नौलखा को 'धुरंधर' के लिए, बेस्ट पटकथा आदित्य धर को 'धुरंधर' के लिए और बेस्ट संवाद भी आदित्य धर को 'धुरंधर' के लिए मिला। बेस्ट संपादन शिवकुमार वी. पणिक्कर को 'धुरंधर' के लिए, बेस्ट ध्वनि डिजाइन बिश्वदीप चटर्जी को 'धुरंधर' के लिए... बाप रे, 'धुरंधर' ने तो टेक्निकल कैटेगरी भी अपने नाम कर ली!

बेस्ट कोरियोग्राफी बॉस्को लेस्ली मार्टिस को 'आवां जावन, वॉर 2' के लिए मिली। बेस्ट साउंड मिक्सिंग आलोक डे को 'छावा' के लिए और बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर ए. आर. रहमान को 'छावा' के लिए दिया गया। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स असेंबलेज एंटरटेनमेंट और रीडिफाइन ने 'छावा' के लिए जीते। 'छावा' की टेक्निकल टीम को भी ढेर सारी बधाइयां!

डेब्यू और डिजिटल श्रेणियां

डेब्यू कैटेगरी में भी नए टैलेंट ने अपनी जगह बनाई। बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवॉर्ड राशा थडानी को 'आजाद' के लिए मिला, और बेस्ट मेल डेब्यू अहान पांडे को 'सैयारा' के लिए दिया गया। इन यंगस्टर्स को देखकर लगता है बॉलीवुड का फ्यूचर ब्राइट है!

डिजिटल फिल्म कैटेगरी में बेस्ट पिक्चर 'बाराओरिजिनला' को मिली, और बेस्ट स्टोरी (ओरिजिनल) भी इसी फिल्म की रही। बेस्ट डायरेक्शन करण तेजपाल को 'स्टोलन' के लिए, बेस्ट परफॉरमेंस (लीड रोल - पुरुष) अभिषेक बनर्जी को 'स्टोलन' के लिए और बेस्ट परफॉरमेंस (लीड रोल - महिला) सान्या मल्होत्रा ​​को 'मिसेज' के लिए मिला। सपोर्टिंग रोल में बेस्ट परफॉरमेंस (महिला) मोनिका पंवार को 'निशांची 2' के लिए और बेस्ट परफॉरमेंस (पुरुष) अविनाश तिवारी को 'द मेहता बॉयज' के लिए मिला। ओटीटी पर भी कमाल का काम चल रहा है।

डिजिटल सीरीज कैटेगरी में बेस्ट सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रही। बेस्ट निर्देशन का अवॉर्ड आर्यन खान को 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए मिला, क्या एंट्री है! सपोर्टिंग रोल में बेस्ट परफॉरमेंस (महिला) अन्या सिंह को 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए और बेस्ट परफॉरमेंस (पुरुष) राघव जुयाल को 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए मिला। इस सीरीज ने तो डिजिटल दुनिया में धूम मचा दी है!

लीड रोल में बेस्ट परफॉरमेंस (पुरुष) जयदीप अहलावत को 'पाताल लोक 2' के लिए और बेस्ट परफॉरमेंस (महिला) तिलोत्तमा शोम को 'पाताल लोक 2' के लिए दिया गया। बेस्ट ओरिजिनल कहानी भी 'पाताल लोक 2' की रही। बेस्ट डॉक्यूसीरीज/डॉक्यूफिल्म नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया एलएलपी, राकेश रोशन और शशि रंजन की 'द रोशन' रही। बीबीसी स्टूडियोज, ऑल3मीडिया और प्राइम वीडियो की 'द ट्रेटर्स' को बेस्ट रियलिटी/नॉन-स्क्रिप्टेड का अवॉर्ड मिला। बेस्ट टाइटल ट्रैक उज्ज्वल गुप्ता को 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए मिला।

इतनी लंबी लिस्ट देखकर लग रहा है, इस बार IIFA वालों ने किसी को नाराज नहीं किया! पर एक बात तो है, 'धुरंधर' ने तो सबको धो डाला! आपकी फेवरेट फिल्म या एक्टर को कोई अवॉर्ड मिला या नहीं, कमेंट्स में बताओ!