शाहरुख खान की 'किंग' का खूंखार टीजर: दांतों में पत्ता, खून से सने, 'पिक्चर अभी बाकी है!'

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बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर आग लगाने को तैयार हैं! उनकी मच-अवेटेड एक्शन फिल्म 'किंग' का 17 सेकंड का नया टीजर आ गया है और इसमें शाहरुख का लुक देखकर फैंस तो अभी से क्रेजी हो गए हैं. ये लुक बस खूंखार नहीं, बल्कि एक अलग ही लेवल का रफ एंड टफ वाइब दे रहा है.

इस नए वीडियो में शाहरुख खान के बाल सफेद-काले हैं, होंठ से खून बह रहा है और उन्होंने अपने दांतों के बीच 'किंग ऑफ स्पेड्स' यानी हुकुम का इक्का कार्ड दबा रखा है. टीजर के आखिर में वही आइकॉनिक डायलॉग लिखा आता है – 'पिक्चर अभी बाकी है!' जो सीधा उनकी फिल्म 'ओम शांति ओम' की याद दिलाता है और बता रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है.

टीजर की शुरुआत में जैसे-जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक तेज होता है, दस्ताने पहने एक हाथ फटे हुए कार्ड को ऊपर उठाता है और टैगलाइन आती है – 'किंग अकेला काफी है!' इसके बाद कई स्टाइलिश शॉट्स देखने को मिलते हैं. एक सीन में तो शाहरुख बर्फ से ढके एक शानदार पहाड़ की चोटी के किनारे खड़े नजर आ रहे हैं और स्क्रीन पर '2 महीने बाकी हैं!' लिखा आता है. यानि फिल्म की रिलीज में अब सिर्फ दो महीने बचे हैं.

'किंग' के इस काउंटडाउन वीडियो में कई धमाकेदार पल हैं – लाल मलबे के बीच टूटता हुआ कांच, खून से सनी सफेद शर्ट में बुरी तरह घायल शाहरुख खान का लुक और एक जेल जैसे सेट के बाहर पीले जैकेट और चश्मे में उनका स्वैग भरा अंदाज. वीडियो के अंत में 'किंग' टाइटल का दमदार खुलासा होता है और 24 दिसंबर 2026 की थिएटर रिलीज डेट पक्की कर दी गई है. वीडियो के साथ कैप्शन में कहा गया है, 'इंतजार की घड़ियां कम हो रही हैं। दहाड़ और तेज हो रही है। #KING 24.12.2026 को सिनेमाघरों में। #2MonthsToGo।'

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन और सह-लेखन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और राघव जुयाल जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे. गौरी खान, सिद्धार्थ आनंद और ममता आनंद ने इसे 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' और 'मार्फ्लिक्स पिक्चर्स' के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.

क्रिसमस 2026 पर रिलीज होने वाली 'किंग' का मुकाबला हॉलीवुड की कुछ बड़ी फिल्मों से होने वाला है, जिनमें 'जुमांजी', 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून 3' शामिल हैं. मतलब बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा. शाहरुख का ये रफ एंड टफ लुक बता रहा है कि इस बार 'किंग' सबको पीछे छोड़ने वाला है, आप क्या कहते हैं?