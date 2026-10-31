यामी गौतम एक्टिंग छोड़कर खेती करने वाली थीं, लेकिन 'उरी' ने बचा लिया करियर!

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आज यामी गौतम नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी हैं, वहीं उनके करियर में एक ऐसा भी दौर था जब उन्होंने हार मान ली थी. टीवी से अपना करियर शुरू करने वाली यामी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक्टिंग छोड़ हिमाचल में खेती करने वाली थीं, अगर उनकी एक फिल्म नहीं चलती तो.

यामी गौतम, जिन्होंने 2012 में आयुष्मान खुराना के साथ शूजित सरकार की 'विक्की डोनर' से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी, को पहली फिल्म से ही ज़बरदस्त पहचान मिली. स्पर्म डोनेशन जैसे सेंसिटिव विषय पर बनी इस कॉमेडी-ड्रामा को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही.

टीवी से बड़े पर्दे तक का मुश्किल सफ़र

'विक्की डोनर' की सफलता के बाद लगा था कि यामी का करियर तो अब रॉकेट की तरह उड़ेगा. लेकिन बॉलीवुड में एक हिट फिल्म लंबी पारी की गारंटी नहीं होती, बॉस! लगातार अच्छी भूमिकाएं और सफल फिल्में ही किसी कलाकार को टिकाए रखती हैं, और यामी के साथ भी यही हुआ. डेब्यू के बाद उन्हें कई फिल्में तो मिलीं, पर हर फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच नहीं पाई.

'विक्की डोनर' अप्रैल 2012 में रिलीज हुई थी, और 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जनवरी 2019 में रिलीज हुई. इन लगभग सात सालों में यामी ने कई प्रोजेक्ट्स किए, कुछ ने ठीक-ठाक कमाई की, तो कुछ ने बस उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

2014 उनके लिए दोहरी निराशा लेकर आया. अली जफर के साथ रोमांटिक कॉमेडी 'टोटल सियापा' दर्शकों का अपेक्षित सपोर्ट नहीं जीत पाई और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे 'डिजास्टर' करार दिया. इसी साल, अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा के साथ प्रभुदेवा की एक्शन फिल्म 'एक्शन जैक्सन' से भी काफी उम्मीदें थीं, पर भाईसाब, इसका प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा और यह 'फ्लॉप' साबित हुई. इन फिल्मों ने साफ कर दिया कि 'विक्की डोनर' जैसी सफलता दोहराना यामी के लिए आसान नहीं होने वाला था. फिर भी, वो लगी रहीं और अलग-अलग रोल एक्सेप्ट करती रहीं.

'बदलापुर' ने दी थोड़ी राहत, फिर संघर्ष जारी

2015 में यामी ने वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी के साथ श्रीराम राघवन की क्राइम थ्रिलर 'बदलापुर' में मिशा का किरदार निभाया. यह फिल्म बदले, अपराध और मानवीय भावनाओं की गंभीर कहानी थी, जो उनकी बाकी रोमांटिक फिल्मों से काफी अलग थी. इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे 'हिट' बताया. इस सक्सेस से यामी को थोड़ी राहत तो मिली और ये भी साबित हो गया कि वो सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी ही नहीं, बल्कि सीरियस और गहरे सब्जेक्ट्स वाली कहानियों में भी कमाल कर सकती हैं.

लेकिन 2016 फिर से चुनौतियों भरा रहा. दिव्या खोसला कुमार की 'सनम रे' में पुलकित सम्राट के साथ यामी की रोमांटिक कहानी और गाने भले ही चर्चा में रहे, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई और 'फ्लॉप' रही. उसी साल, पुलकित सम्राट के साथ उनकी एक और रोमांटिक फिल्म 'जुनूनियत' भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और 'डिजास्टर' बन गई. लगातार दो फिल्मों की असफलता ने यामी के करियर के संघर्ष को लंबा कर दिया. काम तो मिल रहा था, पर हर फिल्म उन्हें नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पा रही थी.

2017 में उन्हें ऋतिक रोशन के साथ संजय गुप्ता की 'काबिल' में सुप्रिया भटनागर का रोल मिला, जो एक अपराध के बाद बदल जाती है. 'काबिल' ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन किया, हालांकि ट्रेड वेबसाइट्स की राय इस पर बंटी हुई थी – किसी ने 'बिलो एवरेज' कहा, तो किसी ने कुछ और. उसी साल, राम गोपाल वर्मा की 'सरकार 3' में अमिताभ बच्चन के साथ यामी ने अनु करकरे का किरदार निभाया, पर यह पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा दर्शकों पर कोई खास छाप नहीं छोड़ पाया और इसे 'डिजास्टर' कहा गया. मतलब 2017 में एक फिल्म ने थोड़ी उम्मीद जगाई, तो दूसरी ने फिर से डुबो दिया.

जब एक्टिंग छोड़ हिमाचल लौटने वाली थीं

2018 में शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ उनकी फिल्म 'बत्ती गुल मीटर चालू' आई, जिसमें उन्होंने वकील गुलनार रिजवी का रोल किया. यह फिल्म बिजली की कीमतों और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ी समस्याओं पर थी. सामाजिक मुद्दे पर बनी होने के बावजूद, यह बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई और 'फ्लॉप' घोषित कर दी गई.

इस फिल्म के बाद यामी के सामने फिर सवाल था कि अब आगे क्या? 'विक्की डोनर' जैसी ज़बरदस्त शुरुआत के बावजूद, उनकी कई फिल्में असफल रही थीं. 'बदलापुर' और 'काबिल' से थोड़ी उम्मीद मिली थी, पर लगातार सक्सेस पाना मुश्किल हो रहा था. इसी दौर में यामी ने एक्टिंग छोड़कर हिमाचल प्रदेश लौटने के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दिया था. उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि उन्होंने वहां ज़मीन भी खरीद ली थी. उनका प्लान था कि अगर अगली फिल्म सफल नहीं हुई, तो वो बैग पैक करेंगी, घर लौट जाएंगी और खेती-बाड़ी करेंगी. ये बयान दिखाता है कि ग्लैमर वर्ल्ड में पर्दे के पीछे कितना संघर्ष और अनिश्चितता होती है, खासकर जब सफलता का इंतज़ार लंबा हो जाए.

'उरी' से चमका करियर, अब बन गईं नेशनल अवॉर्ड विनर

लेकिन भाईसाब, किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था! 2019 में जब 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' रिलीज हुई, तो इसने यामी के करियर को पूरी तरह पलट कर रख दिया. वो खुद कहती हैं, 'उरी' नहीं चलती तो मैं घर लौट जाती. इस फिल्म की ज़बरदस्त सफलता ने उनके करियर को एक नई दिशा दी. इसके बाद 'बाला' भी हिट हुई और यामी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. हाल ही में 'ओएमजी 2' और 'आर्टिकल 370' जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया.

और तो और, 'आर्टिकल 370' में ज़ूनी हक्सर के दमदार किरदार के लिए उन्हें 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान भी मिला. क्या धांसू कमबैक मारा है यामी ने! तो अगली बार जब आप सोचें कि एक हिट फिल्म सब कुछ बदल देती है, तो याद कर लेना यामी की ये जर्नी. क्या किसी और सेलेब की ऐसी ही अनसुनी कहानी आपको पता है?