फिल्ममेकर संजय गुप्ता अब नहीं रहे, 57 साल की उम्र में सिर की चोट से हुआ निधन

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बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दर्दनाक और दुखद खबर सामने आई है। इंडस्ट्री के जाने-माने और अपने अनूठे फिल्ममेकिंग स्टाइल के लिए मशहूर फिल्ममेकर संजय गुप्ता अब हमारे बीच नहीं रहे। 57 साल की उम्र में उनके अचानक निधन से पूरे फिल्म जगत में गहरा शोक छा गया है। उन्होंने अपनी शानदार फिल्मों 'कांटे', 'शूटआउट एट वडाला' और 'काबिल' के जरिए हिंदी सिनेमा में एक खास जगह बनाई थी। खासकर क्राइम, गैंगस्टर और एक्शन फिल्मों को एक नए और स्टाइलिश अंदाज में बड़े पर्दे पर पेश करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

संजय गुप्ता को हिंदी सिनेमा में एक ऐसे दूरदर्शी फिल्ममेकर के तौर पर देखा जाता था, जिनकी फिल्मों में केवल कहानियां नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव होता था। उनका निर्देशन दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाता था, जहां दमदार डायलॉग, शानदार एक्शन सीक्वेंस और स्टाइलिश विजुअल्स उनकी फिल्मों की पहचान थे। उन्होंने अपनी सिनेमाई यात्रा में कई यादगार कृतियां दीं, जिन्होंने उन्हें दर्शकों के बीच एक विशेष पहचान दिलाई।

मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, संजय गुप्ता वर्सोवा स्थित अपने बंगले में बुधवार देर रात गिर पड़े थे, जिससे उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी। बताया जा रहा है कि संतुलन बिगड़ने की वजह से वह अचानक गिर पड़े थे, जिससे उनके सिर में काफी चोट लग गई और अत्यधिक खून बहने से उनकी मौत हो गई। हालांकि, इस दुखद घटना का पता किसी को अगली सुबह ही चल पाया। घटना के समय उनके परिवार के सदस्य, जिनमें उनकी पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं, घर में मौजूद थे, लेकिन वे सभी रात में सो रहे थे और इस हादसे से अनजान थे। परिवार ने इस मामले में किसी तरह का संदेह या शिकायत नहीं जताई है,

फिल्म इंडस्ट्री से उनके करीबी दोस्त और फिल्ममेकर अशोक पंडित ने संजय गुप्ता के निधन पर सोशल मीडिया के जरिए अपना गहरा दुख व्यक्त किया है। अशोक पंडित ने अपनी पोस्ट में लिखा, "यह सच में चौंकाने वाला और दुखद है। अभी खबर मिली कि हमारे प्यारे दोस्त, एक जाने-माने डायरेक्टर संजय गुप्ता अब नहीं रहे। घर पर सिर में चोट लगने से उनका निधन हो गया।" उन्होंने आगे कहा कि संजय एक बेहतरीन कहानीकार, जिंदगी से भरपूर पर्सनैलिटी और एक जुनूनी फिल्ममेकर थे। अशोक पंडित ने इस क्षति को इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बताया और अपने दोस्त को याद करते हुए उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

क्राइम ड्रामा के मास्टरमाइंड

संजय गुप्ता ने साल 1994 में फिल्म 'आतिश: फील द फायर' के साथ बतौर निर्देशक अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत की थी। इस एक्शन से भरपूर फिल्म में संजय दत्त और आदित्य पंचोली ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। इस सफल शुरुआत के बाद, उन्होंने कई ऐसी फिल्में बनाईं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल किया ही, साथ ही दर्शकों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई। उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक साल 2002 में रिलीज हुई मल्टी-स्टारर 'कांटे' थी। इस फिल्म में बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार जैसे अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर, लकी अली और कुमार गौरव एक साथ नजर आए थे। फिल्म की अनोखी कहानी, दमदार एक्शन और स्टाइलिश प्रेजेंटेशन को दर्शकों ने बेहद पसंद किया, जिसने इसे धीरे-धीरे एक कल्ट क्लासिक का दर्जा दिला दिया।

इसके अलावा, संजय गुप्ता ने 'मुसाफिर', 'शूटआउट एट वडाला', 'काबिल' और 'मुंबई सागा' जैसी कई अन्य सफल फिल्मों का भी कुशलता से निर्देशन किया। वे केवल निर्देशक ही नहीं थे, बल्कि 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्मों से बतौर निर्माता भी जुड़े रहे। उनकी फिल्मों की खासियत अक्सर मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया, अपराध और गैंगस्टर की पेचीदा कहानियों को एक विशेष और रोमांचक अंदाज में पेश करना था। उनका निर्देशन स्टाइलिश होता था, डायलॉग इतने दमदार होते थे कि दर्शकों की जुबान पर चढ़ जाते थे और एक्शन सीक्वेंस इतने प्रभावशाली कि सिनेमाघरों में तालियां बटोर लेते थे।

आखिरी फिल्म और प्रोडक्शन हाउस

संजय गुप्ता का योगदान सिर्फ निर्देशन तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस 'व्हाइट फेदर फिल्म्स' के माध्यम से भी कई फिल्म प्रोजेक्ट्स को साकार किया। डायरेक्शन के साथ-साथ, उन्होंने एक सफल प्रोड्यूसर और स्क्रीनराइटर के रूप में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 'दस कहानियां', 'प्लान', 'वुडस्टॉक विला', 'एसिड फैक्ट्री' और 'पंख' जैसी कई उल्लेखनीय फिल्मों का निर्माण उन्होंने किया। उनके आखिरी ज्ञात कामों में 'द मिरांडा ब्रदर्स' नामक फिल्म शामिल है, जो साल 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और मीजान जाफरी जैसे उभरते सितारे नजर आए थे।

संजय गुप्ता का निधन हिंदी सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने एक ऐसे फिल्ममेकर के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, जिनकी रचनात्मकता और विजन हमेशा भीड़ से अलग दिखती थी। उनकी फिल्मों का अनूठा अंदाज हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। इंडस्ट्री ने एक प्रतिभाशाली सितारा खो दिया है, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा चमकती रहेंगी।