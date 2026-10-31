'बालिका वधू' की सुमित्रा ने शादी के 25 साल पूरे होने पर फिर दुल्हन बनकर गोवा में रचाई व्हाइट वेडिंग!

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टीवी की मशहूर एक्ट्रेस स्मिता बंसल, जिन्हें हम सब 'बालिका वधू' में सुमित्रा सिंह के किरदार से जानते हैं, आजकल अपनी निजी जिंदगी के एक बेहद खास पल को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। नहीं-नहीं, कोई नया शो या फिल्म नहीं, बल्कि शादी के पूरे पच्चीस साल पूरे होने का धमाकेदार जश्न मनाते हुए, स्मिता ने अपने पति अंकुश मोहला के साथ एक ऐसी व्हाइट वेडिंग की है कि इंटरनेट पर प्यार ही प्यार बरस रहा है! इस कपल ने प्यार के इस सिल्वर जुबली को इतना खास बना दिया है कि हर कोई इनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। हमें तो भई इनकी तस्वीरें देखकर बस एक ही बात सूझ रही है — नजर न लगे इस खूबसूरत और एवरग्रीन जोड़ी को!

गोवा में प्यार के पच्चीस साल का सेलिब्रेशन

स्मिता और अंकुश ने अपनी शादी की पच्चीसवीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए गोवा में एक बेहद इंटीमेट और खूबसूरत सेरेमनी रखी थी। यहां उन्होंने अपने प्यार भरे सफर को फिर से जीते हुए, एक बार फिर से एक-दूसरे के साथ जीवनभर साथ निभाने के वचन लिए। सोचिए, पच्चीस साल बाद फिर से दुल्हन बनना! इस व्हाइट वेडिंग की थीम पर हुए पूरे समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे छा गए हैं कि फैंस तो इस जोड़ी पर अपना दिल ही लुटा रहे हैं। इस खास मौके पर टीवी इंडस्ट्री के कई दोस्त भी शामिल हुए, जिन्होंने इस खूबसूरत दिन की झलकियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर पूरे माहौल को और भी खास बना दिया, जिससे हमें भी इस जश्न का हिस्सा बनने का मौका मिला।

ब्राइडल गाउन में स्मिता, सूट में अंकुश: इनकी केमिस्ट्री तो 'वाह!' है

तस्वीरों में स्मिता बंसल और अंकुश मोहला एक-दूसरे के साथ बेहद खुश और रोमांटिक दिख रहे हैं। एक फोटो में तो अंकुश अपनी पत्नी के गाल पर प्यार से किस करते नजर आ रहे हैं, और स्मिता आंखें बंद करके उस पल को महसूस करती और मुस्कुराती दिख रही हैं — इससे ज्यादा क्यूट और दिल जीत लेने वाला पल और क्या हो सकता है भला? इस खास दिन पर एक्ट्रेस ने एक बहुत ही प्यारा सफेद ब्राइडल गाउन पहना था, जिसमें वो एकदम मॉडर्न दुल्हन लग रही थीं। वहीं, अंकुश गहरे रंग के सूट में एकदम डैशिंग और परफेक्ट दूल्हे राजा लग रहे थे। दोनों की केमिस्ट्री और एक-दूसरे के लिए उनका गहरा प्यार इन तस्वीरों में साफ-साफ झलक रहा है, जो हमें भी प्यार में पड़ जाने को मजबूर कर रहा है!

यह खूबसूरत समारोह गोवा में एक खुली जगह पर हुआ था, जहां समुद्र के शानदार नज़ारों ने पूरे माहौल में चार चांद लगा दिए। सोचिए, समंदर किनारे, हल्की हवा और प्यार भरे वचन! वेडिंग वेन्यू को क्रीम कलर की कुर्सियों और ढेर सारे खूबसूरत फूलों से सजाया गया था, जो व्हाइट वेडिंग की थीम को एकदम परफेक्ट और किसी परी कथा जैसा बना रहा था। सामने आए एक वीडियो में स्मिता अपनी ब्राइड्समेड्स के साथ वेडिंग आइल की तरफ बढ़ती दिख रही हैं। उनके दोस्त खुशी से झूमते और उनका उत्साह बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, समारोह स्थल पर 'अंकुश और स्मिता' नाम और '26 अक्टूबर' की तारीख वाला एक सजावटी बोर्ड भी लगा था, जिसने इस खास दिन की यादों को और भी पक्का कर दिया।

टीवी इंडस्ट्री के दोस्तों का जमावड़ा और 'बालिका वधू' कनेक्शन

स्मिता बंसल के इस खास जश्न में टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े नाम भी शामिल हुए। 'बालिका वधू' में उनके साथ काम कर चुकीं नेहा मर्दा, जिन्होंने गहना का किरदार निभाया था और शो में स्मिता की देवरानी थीं, वो भी इस मौके से जुड़ी नजर आईं । इसके अलावा, संगीता घोष और जयति भाटिया समेत कई और कलाकारों ने भी इस समारोह की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिससे सोशल मीडिया पर एक अलग ही धूम मच गई। इन झलकियों से फैंस को स्मिता और अंकुश के इस निजी लेकिन बेहद खास जश्न की एक झलक देखने को मिली, । वैसे, 'बालिका वधू' में सुमित्रा और गहना का देवरानी-जेठानी का रिश्ता आज भी दर्शकों को याद है, और उन्हें रियल लाइफ में साथ देखना उनके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था।

शादी के पच्चीस साल और दो प्यारी बेटियों का साथ

स्मिता बंसल और अंकुश मोहला की शादी साल 2002 में हुई थी। अंकुश भी एक्टिंग और टेलीविजन डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं, तो उनका रिश्ता कहीं न कहीं इंडस्ट्री से जुड़ा रहा है। इस प्यारी जोड़ी की दो बेटियां हैं, जिनका नाम स्टाशा और अनाघा है। शादी के बाद से ही दोनों ने अपनी निजी और प्रोफेशनल लाइफ को बखूबी संभाला है, जो अपने आप में एक मिसाल है। साल 2012 में स्मिता और अंकुश डांस रियलिटी शो 'नच बलिए 5' में भी साथ नजर आए थे, । उस वक्त स्मिता ने अपनी दूसरी बेटी के जन्म के करीब तीन महीने बाद ही डांस फ्लोर पर वापसी करके सबको चौंका दिया था और उनके इस जज्बे और मेहनत की दर्शकों ने खूब तारीफ की थी। स्मिता बंसल ने 'अमानत', 'आशीर्वाद' और 'कसौटी जिंदगी की' जैसे कई टीवी शोज में काम किया है, लेकिन 'बालिका वधू' में सुमित्रा सिंह का उनका किरदार आज भी उनकी सबसे चर्चित भूमिकाओं में से एक है, और वो आज भी अपने फैंस के दिलों में बसी हुई हैं।

अब ये कपल गोल्स देने वाली जोड़ी, इतनी प्यारी व्हाइट वेडिंग के बाद, क्या अपनी अगली एनिवर्सरी पर भी कुछ ऐसा ही धमाकेदार सरप्राइज़ प्लान करेगी, या कोई और रिकॉर्ड तोड़ेगी?