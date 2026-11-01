करवा चौथ पर गीता बसरा का डबल धमाका, भज्जी के नाम की मेहंदी और 11वीं सालगिरह!

मनोरंजन

करवा चौथ का त्योहार हर महिला के लिए खास होता है, लेकिन 29 अक्टूबर 2026 को एक्ट्रेस गीता बसरा के लिए यह दिन और भी यादगार बन गया. उन्होंने अपने पति, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए व्रत रखा, साथ ही अपनी शादी की 11वीं सालगिरह भी मनाई. यानी इस बार उनके घर में त्योहार के साथ एनीवर्सरी की खुशियां भी थीं!

इस खास मौके को और खास बनाने के लिए गीता ने अपने हाथों में खूबसूरत मेहंदी लगवाई और इसकी झलक सोशल मीडिया पर शेयर की. उनकी मेहंदी का डिजाइन इतना बारीक और प्यारा था कि बस देखते ही बन रहा था. इसमें गोलाकार मंडला और कमल के फूल के डिजाइन थे, साथ ही कलाई के पास ट्रेडिशनल पैटर्न भी थे, जो इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे.

लेकिन इस मेहंदी में सबसे खास चीज़ थी हरभजन सिंह के लिए उनका प्यार. गीता की हथेली पर उनके पति हरभजन का निकनेम ‘BHAJJI’ लिखा साफ नजर आ रहा था. इस तस्वीर के साथ उन्होंने ‘हैप्पी करवा चौथ’ लिखकर हरभजन को टैग किया और एक रेड हार्ट इमोजी भी बनाया. इसे देखकर साफ पता चलता है कि वह कितनी एक्साइटेड थीं!

हरभजन सिंह और गीता बसरा 29 अक्टूबर 2015 को शादी के बंधन में बंधे थे, और इस दिन उनकी शादी को 11 साल पूरे हो गए. यह मौका उनके लिए करवा चौथ के व्रत की रौनक के साथ-साथ अपने खूबसूरत शादी के सफर को याद करने का भी था.

सिर्फ मेहंदी ही नहीं, करवा चौथ पर गीता बसरा का ट्रेडिशनल अंदाज भी खूब ध्यान खींच रहा था. हरे रंग की खूबसूरत साड़ी, गोल्ड जूलरी, कानों में झुमके और बालों में लगा लाल गुलाब उनके एथनिक लुक को चार चांद लगा रहे थे. उनका यह अंदाज सादगी और खूबसूरती का शानदार कॉम्बिनेशन लगा. सच कहूं तो, ऐसा डबल सेलिब्रेशन तो सबको चाहिए!