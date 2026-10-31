अभिजीत दीपके ने दिलजीत दोसांझ से कहा, 'छोटा भाई समझकर मिट्टी डालो'

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सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के बीच चल रही तकरार पर अब ब्रेक लग गया है, क्योंकि अभिजीत दीपके ने दिलजीत से पब्लिकली माफ़ी मांग ली है. ये माफ़ी तब आई, जब शुक्रवार शाम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपने कंसर्ट के दौरान दिलजीत ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी थी.

तो, इस पंगे की शुरुआत कैसे हुई?

ये पूरा मामला जून में तब गरमाया, जब दिल्ली में NEET पेपर लीक के बाद छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. इंस्टाग्राम लाइव के दौरान एक प्रशंसक ने दिलजीत से पूछा कि क्या वो इन प्रोटेस्ट्स में शामिल होंगे, तो उन्होंने सीधे-सीधे ना कर दी. दिलजीत ने तब कहा था, "मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखिए. भाई, मैं एक कलाकार हूँ. मैं कोई राजनेता नहीं हूँ. पता नहीं आप मुझे क्या समझते हैं."

कसम से, दिलजीत की इस 'मैं सिर्फ़ एक कलाकार हूँ' वाली लाइन पर सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ी थी! कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने दिलजीत के इस स्टैंड की तुलना 2020 के किसान आंदोलन से की, जहां वो किसानों के सपोर्ट में खुलकर सामने आए थे. इसी बीच, अभिजीत दीपके ने भी दिलजीत को घेरा. उनका आरोप था कि दिलजीत दोहरे मापदंड अपना रहे हैं — एक तरफ तो वो 'सतलुज' जैसी पॉलिटिकल फ़िल्मों में काम करते हैं, और दूसरी तरफ छात्र प्रदर्शनों का साथ नहीं देते. माहौल तो भई, पूरा गरम हो गया था!

दिलजीत का कंसर्ट वाला जवाब

शुक्रवार शाम दिल्ली के कंसर्ट में दिलजीत दोसांझ ने इस विवाद पर बिना किसी का नाम लिए अपना जवाब दिया. उन्होंने सीधा कहा कि पंजाबियों को कोई लड़ाई सिखाने की ज़रूरत नहीं है. साथ ही, उन्होंने यह भी सवाल उठा दिया कि उनके स्टेज पर उनकी फ़िल्म 'सतलुज' का मज़ाक क्यों उड़ाया गया. उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर बनी उनकी फ़िल्म 'सतलुज' के लिए उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया है.

फिर आई माफ़ी की गुहार

दिलजीत के इस 'कूल' अंदाज़ वाले जवाब के बाद, अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर माफ़ी मांगी. दीपके ने दिलजीत से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें "छोटा भाई समझकर इस विवाद को ख़त्म कर दें." उन्होंने लिखा कि जून में प्रदर्शन के दौरान दिलजीत की टिप्पणी से उन्हें थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन इसका कारण कोई व्यक्तिगत भावना नहीं थी. दीपके ने ये भी बताया कि वो हमेशा से दिलजीत के बड़े फैन रहे हैं, और तो और इसी साल मई में वो शिकागो में दिलजीत के कंसर्ट में भी गए थे. उन्होंने दिलजीत के "साहस, उनकी असलियत और अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुँचाने के उनके प्रयासों" की जमकर तारीफ़ की.

अपनी पोस्ट के एंड में दीपके ने सुलह का मैसेज देते हुए लिखा, "बाकी पाजी, छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिए. और आख़िर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा- 'गबरू ता वैरी नूं वी मिठा बोलदा, नी तू तां फेर जट्ट दा प्यार गोरिए.'" (इसका मतलब है कि मेरा दुश्मन है, उसके साथ भी मैं प्यार करता हूँ, तुम तो मेरा प्यार है.)

'सतलुज' फ़िल्म का क्या है पूरा माजरा?

जिस फ़िल्म 'सतलुज' को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, वो मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है. खालड़ा ने 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में पंजाब में कथित तौर पर हुई ग़ैर-क़ानूनी हत्याओं और गुप्त तरीके से शवों के अंतिम संस्कार के मामलों को उजागर किया था. सीबीएफ़सी की ओर से कथित तौर पर प्रमाणपत्र नहीं दिए जाने के कारण इस फ़िल्म को रिलीज होने में क़रीब तीन साल लगे थे. ज़ी-5 पर कुछ समय के लिए रिलीज़ होने के बाद, सरकार ने देश की सुरक्षा को खतरा होने और फिल्म का इस्तेमाल विरोधी तत्वों द्वारा किए जाने की आशंका का हवाला देते हुए इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया था. अब समझ आया, दिलजीत इस फ़िल्म पर क्यों इतना अड़े थे!

तो बताओ, भाईचारे की जीत हुई या फिर अभी भी कोई 'ट्विस्ट' बाकी है? तुम्हारा क्या सोचना है?