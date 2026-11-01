‘भाग्यलक्ष्मी’ की माएरा मिश्रा के घर आई ‘लक्ष्मी’, सोशल मीडिया पर शेयर की नन्ही परी की पहली झलक!

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‘भाग्यलक्ष्मी’ वाली हमारी फेवरेट एक्ट्रेस माएरा मिश्रा और उनके हस्बैंड राजुल की लाइफ में फ़ुल-ऑन खुशियां आ गई हैं! ये कपल हाल ही में पेरेंट्स बने हैं और उन्होंने ये गुड न्यूज़ सोशल मीडिया पर शेयर करके सबके होश उड़ा दिए हैं. उनके घर में 'लक्ष्मी' जी खुद चलकर आई हैं, यानी एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है. उन्होंने अपनी नन्ही परी का स्वागत इतने रॉयल अंदाज़ में किया कि देख के दिल खुश हो गया, और उन्होंने फैन्स के साथ अपनी लिटिल एंजेल की पहली झलक भी शेयर की है. क्या कहें, आजकल सेलेब्स भी पेरेंटिंग गोल्स दे रहे हैं बॉस!

माएरा ने अपनी न्यू बॉर्न बेबी के क्यूट से पैरों की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसे देखकर कोई भी 'आह' किए बिना नहीं रह पाएगा. सच कहें तो, ये तस्वीर इतनी प्यारी है कि हमारे चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई. माएरा ने अपने दिल की फीलिंग्स को शब्दों में पिरोते हुए लिखा, "एक सपना जिसे हमने संजो कर रखा था, अब हमारी बांहों में है. हमारा हमेशा के लिए साथ शुरू हो गया है और यह एक बेटी है." ये पढ़कर तो ऐसा लगा जैसे कोई फ़िल्मी सीन चल रहा हो! कितनी प्यारी बात कही है यार, हमारी आँखों में भी हल्की नमी आ गई.

अपनी उस सुपर-क्यूट पोस्ट में, माएरा ने व्हाइट हार्ट इमोजी के साथ कैप्शन में और भी प्यार उड़ेलते हुए लिखा है, "बेबी गर्ल का आशीर्वाद मिला है और बहुत सारा प्यार. मायरा और राजुल." अरे हां, साथ में एक इविल आई इमोजी भी डाला है, भई आजकल के पेरेंट्स भी बहुत सतर्क रहते हैं, कोई बुरी नज़र न लग जाए लाडली को! जैसे ही माएरा ने ये खुशखबरी शेयर की, सोशल मीडिया पर तो बधाईयों की लाइन लग गई. सेलेब्स, दोस्त और उनके डाई-हार्ड फैन्स, सब उन्हें मदरहुड के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं. माएरा के फैंस उनके इस नए जीवन-पड़ाव के लिए सुपर एक्साइटेड हैं, और हम भी दिल से उन्हें ढेरों दुआएं देते हैं.

माएरा मिश्रा को टीवी इंडस्ट्री में उनके काम के लिए बहुत लोग जानते हैं, पर सच कहें तो 'भाग्यलक्ष्मी' सीरियल ने उन्हें घर-घर का फेवरेट बना दिया था. अब जब वो खुद रियल लाइफ में 'लक्ष्मी' की मां बनी हैं, तो सोचो उनके फैंस का उत्साह कितना बढ़ गया होगा!

अब थोड़ा उनकी लव स्टोरी की बात करें तो, माएरा और राजुल यादव ने फरवरी 2025 में शादी की थी. उनकी लव स्टोरी भी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है! दोनों की पहली मुलाकात 2022 में मुंबई में एक शादी में हुई थी. माएरा अपनी एक दोस्त की शादी अटेंड करने पहुंची थीं, और वहीं राजुल की नज़र उन पर पड़ गई. मतलब फर्स्ट साइट पर लव वाला सीन! फिर अगले ही दिन एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में दोनों फिर आमने-सामने आए. बस, यहां से उनकी बातचीत शुरू हुई और ये दोस्ती इतनी तेज़ी से प्यार में बदली कि क्या कहने! दो साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, फाइनली उन्होंने एक-दूसरे को अपना जीवनसाथी बना लिया. और अब उनकी जिंदगी में ये नन्ही परी आकर उनकी खुशियों को चार चांद लगा चुकी है.

क्या कहते हो दोस्तों, इनकी लव स्टोरी और अब ये बेबी न्यूज़, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना?