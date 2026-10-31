'कृष्णा जी' को भी चाहिए 'रामायणम्' में तुलसीदास की चौपाइयां!

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नितीश भारद्वाज, जिन्होंने बी आर चोपड़ा के मशहूर शो 'महाभारत' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाकर लाखों दिलों पर राज किया था, अब रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायणम् पार्ट 1' पर अपनी राय खुलकर रख रहे हैं। उनका हर बयान फैंस के बीच तुरंत चर्चा का विषय बन जाता है। अब उन्होंने एक बार फिर इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं।

नितीश भारद्वाज ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर 'रामायणम् पार्ट 1' के गाने 'मंगल रंग' के बोल 'मैं बांसुरी, सांस तू' का एक स्क्रीनशॉट शेयर करके धमाल मचा दिया। स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने अपने फैंस से एक मजेदार सवाल पूछा कि क्या कोई 'पंक्तियों के बीच पढ़ सकता है?' असल में, वो अपने उस पुराने पोस्ट को याद दिला रहे थे, जहां उन्होंने खुले तौर पर उम्मीद जताई थी कि दर्शक साई पल्लवी को सीता के रूप में खुले दिल से स्वीकार करेंगे। पर उनकी असली मांग कुछ और थी – वो चाहते हैं कि फिल्म में मृदंगम और मंजीरा जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों के बीच कहीं न कहीं तुलसीदास की अमर चौपाइयां भी सुनने को मिलें। अब जब 'कृष्णा जी' खुद ये कह रहे हैं, तो बात में वजन तो होगा ही!

'कृष्णा जी' की ख्वाहिश: साई पल्लवी और चौपाइयों का तड़का!

नितीश भारद्वाज ने अपनी इस ख्वाहिश पर जोर देते हुए लिखा, “मैं रामायणम् को लेकर अपने पिछले पोस्ट की इन पंक्तियों पर जोर देना चाहता हूं, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि भारतीय लोग साई पल्लवी को सीता के रूप में स्वीकार करेंगे और मुझे फिल्म में कहीं न कहीं मृदंगम और मंजीरा के बीच तुलसीदास की चौपाइयां भी सुनने को मिलेंगी।” उन्होंने इसे महाकाव्य की ध्वनि पहचान बताया, जो हर भारतीय की आत्मा में बसी है।

'मंगल रंग' का जादू और पब्लिक का प्यार

फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी एआर रहमान ने संभाली है। इस गाने को अलग-अलग भाषाओं में भारत के कई बड़े सिंगर्स ने गाया है, ताकि यह हर कोने तक पहुंच सके। हिंदी में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है, तो तमिल में अभय जोधपुरकर और सैंधवी, तेलुगु में राघव कौशिक और वैशाली सामंत, कन्नड़ में अरमान मलिक और बेला शेंडे और मलयालम में नरेश अय्यर और अमृता राजन ने अपनी मधुर आवाज दी है। हिंदी बोलों को डॉ. कुमार विश्वास ने लिखा है, वहीं तमिल के लिए कार्तिक नेथा, कन्नड़ के लिए कार्तिक सरगुर और मलयालम के लिए विनायक शशिकुमार ने अपनी कलम का कमाल दिखाया है।

नितीश के इस पोस्ट पर फैंस ने खूब प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा कि जब कृष्णा जी ने इसे स्वीकार कर लिया है, तो जाहिर है यह फिल्म सभी को पसंद आएगी। एक अन्य यूजर ने रणबीर कपूर के अभिनय को बेहतरीन बताया और रामायणम् के विश्व स्तर पर ब्लॉकबस्टर रहने और ऑस्कर मिलने की उम्मीद जताई। वहीं, एक और फैन ने 'मां सीता' के रूप में साई पल्लवी और 'भगवान राम' के रूप में रणबीर कपूर को 'एकदम सही' और 'शानदार' बताया। पब्लिक का जोश तो सातवें आसमान पर है, और नितीश जी के कमेंट्स ने तो आग में घी डालने का काम किया है!

ऑस्कर के सपने और रणबीर को 'लाइफ लेसन'

नितीश भारद्वाज ने 'रामायणम्' पर अपनी बेबाक राय पहले भी कई बार दी है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे 'ऑस्कर जीतने वाली फिल्म' घोषित कर दिया था। उन्होंने नमित मल्होत्रा को ढेरों बधाई दी और नितेश तिवारी को सत्यजीत रे और शेखर कपूर जैसे महान फिल्ममेकर्स के बाद 'वर्ल्ड सिनेमा को भारत का अगला गिफ्ट' बताकर उनकी खूब तारीफ की। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि रणबीर कपूर अब रणवीर सिंह के बराबर हैं,

पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। नितीश ने रणबीर कपूर को एक खास 'लाइफ लेसन' भी दिया। उन्होंने सलाह दी कि अब वे 'एनिमल' जैसी फिल्में न करें, क्योंकि 'भगवान राम' जैसा बड़ा और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील किरदार निभाने के बाद एक्टर की समाज के प्रति जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उनके हिसाब से रणबीर को अपनी भाषा या छवि को 'मैला' नहीं करना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो, 'कृष्णा जी' ने रणबीर को अपनी नई जिम्मेदारी का एहसास करा दिया! उन्होंने यह भी कहा था कि इस महाकाव्य के प्रति सम्मान जताने के लिए वे 'रामायण' को कम से कम पांच बार सिनेमाघरों में देखेंगे। अब इसे कहते हैं असली फैन फॉलोइंग और अटूट श्रद्धा!

'रामायणम्' की स्टार कास्ट और रिलीज का इंतजार

फिल्म के दमदार कास्ट की बात करें तो, नमित मल्होत्रा की इस मेगा फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। खलनायक रावण के रोल में यश, हनुमान के शक्तिशाली किरदार में सनी देओल और लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे दिखेंगे। फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है, और दूसरा भाग 2027 में दिवाली पर रिलीज करने की प्लानिंग है। अब इंतजार है कि यह फिल्म 'कृष्णा जी' की सभी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है और दर्शकों को कितना पसंद आती है! क्या आप भी तैयार हैं इस दिव्य गाथा को बड़े पर्दे पर देखने के लिए?