विशाल मिश्रा ने मुंबई में 22 करोड़ से ज़्यादा के चार अपार्टमेंट खरीदे, एक साथ तीन पार्किंग भी मिली!

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बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विशाल मिश्रा ने मुंबई के अंधेरी इलाके में चार अपार्टमेंट खरीदे हैं, जिनकी कुल कीमत 22.25 करोड़ रुपये है। क्या बात है! ये चारों अपार्टमेंट 4,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं और इनके साथ उन्हें तीन पार्किंग स्पेस भी मिले हैं। इस डील के लिए विशाल ने करीब 1.33 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी भी चुकाई है, जिसका रजिस्ट्रेशन 26 अक्टूबर, 2026 को हुआ था।

ये सभी प्रॉपर्टीज अंधेरी वेस्ट के ओशिवारा स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में 'ओबेरॉय स्काई हाइट्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' में हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि विशाल ने ये चारों अपार्टमेंट अलग-अलग लोगों से खरीदे हैं।

इस डील में सबसे महंगा एक डुप्लेक्स है, जो दो अपार्टमेंट को मिलाकर दो मंजिलों में बना है। इस डुप्लेक्स का एरिया करीब 1,640.63 स्क्वायर फुट है और इसे खरीदने के लिए उन्होंने 9.30 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बाकी के दो अपार्टमेंट भी कम नहीं हैं: एक 880.27 स्क्वायर फुट का है, जिसकी कीमत 4.27 करोड़ रुपये है, और दूसरा 971 स्क्वायर फुट का है, जो 4.02 करोड़ रुपये में खरीदा गया है। इन डॉक्यूमेंट्स में दो छतों का जिक्र भी है। लगता है अब विशाल मिश्रा मुंबई के स्काईलाइन से अपना अगला हिट गाना कंपोज़ करेंगे!

विशाल मिश्रा अपने कई हिट गानों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें फिल्म 'कबीर सिंह' का 'कैसे हुआ', 'एनिमल' का 'पहले भी मैं', 'जानिए', 'मांझा', 'स्त्री 2' का 'खूबसूरत' और 'आरआरआर' का 'नाचो नाचो' जैसे गाने शामिल हैं।

सिर्फ विशाल ही नहीं, दूसरे कई सिलेब्रिटीज ने भी हाल ही में मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट में पैसा लगाया है। अक्टूबर 2026 में ही, सलीम मर्चेंट ने चार और लोगों के साथ मिलकर मुंबई के सांताक्रूज़ (वेस्ट) में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसकी कीमत 12.85 करोड़ रुपये थी। वहीं, अगस्त 2026 में सिंगर शान और उनकी पत्नी राधिका मुखर्जी ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट में 47.64 करोड़ रुपये में तीन फ्लैट खरीदे थे। अप्रैल 2026 में श्रेया घोषाल ने अपनी मां शमिष्ठा घोषाल और पिता बिस्वजीत घोषाल के साथ मिलकर मुंबई के वर्ली में 29.70 करोड़ रुपये का एक अपार्टमेंट खरीदा था, जिसमें तीन कार पार्किंग की जगह भी थी।

लगता है मुंबई में घर खरीदना अब सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, बल्कि सेलेब्रिटी स्टेटस सिंबल भी बन गया है! अब देखना ये है कि इन आलीशान अपार्टमेंट्स में विशाल मिश्रा का अगला कौन सा बड़ा प्लान है?