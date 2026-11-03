समीरा रेड्डी का गोवा वाला घर: 4000 स्क्वेयर फीट में हरियाली और सुकून का डबल डोज़!

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बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर, एक्ट्रेस समीरा रेड्डी आजकल गोवा में अपनी फैमिली के साथ एक सुपर सिंपल और सुपर चिल लाइफ जी रही हैं। मुंबई की भागदौड़ को अलविदा कहकर, समीरा ने गोवा के सुकून में अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है। और क्या ठिकाना ढूंढा है यार! उनका तीन मंजिला आलीशान बंगला देखकर तो हर किसी का मन करेगा, 'काश मेरा भी ऐसा घर होता!'

समीरा ने अर्चना पूरन सिंह के व्लॉग में अपने इस घर का पूरा टूर करवाया, । उनका बंगला चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ है, मानो सीधे किसी जंगल के बीचों-बीच बना हो, पर सारे लग्जरी फीचर्स के साथ। घर के बाहर ही नारियल, एवोकाडो, चीकू, नीम जैसे कई तरह के पेड़ लगे हैं। सोचो, सुबह उठो और बालकनी से सीधे ताजी हवा के साथ इन सब पेड़ों को देखो, क्या फील आती होगी! समीरा ने बताया कि उनका यह खूबसूरत बंगला करीब चार हजार स्क्वायर फीट में फैला है। अब इतनी जगह में तो एक छोटा-मोटा गार्डन भी बन जाए!

यह मूव भी बड़ा दिलचस्प है। समीरा ने बताया कि कोविड के दौरान वे सिर्फ दस दिनों के लिए यहां रहने आई थीं। लेकिन गोवा की हवा, वहां का सुकून और नेचर ने उन्हें ऐसा भाया कि उन्होंने सोचा, 'चलो, अब यहीं बस जाते हैं!' और बस गए! अब वो अपने परिवार के साथ वहीं हैप्पी-हैप्पी लाइफ जी रही हैं। मुंबई की भीड़भाड़ से सीधा गोवा की हरियाली में, ये तो बेस्ट डिसीजन निकला!

बंगले के अंदर का नजारा भी किसी फाइव-स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं। उनका लिविंग रूम एकदम आलीशान है, जहां बढ़िया सोफा सेट और बीच में एक क्लासी लकड़ी की सेंटर टेबल रखी है। पूरा माहौल देखकर लगता है कि यहां बैठो तो बस दुनिया की सारी टेंशन दूर हो जाए। डाइनिंग एरिया भी कुछ कम नहीं, लकड़ी और मार्बल का डाइनिंग टेबल और साथ में मैचिंग लकड़ी की चेयर्स, एकदम परफेक्ट। और मजे की बात ये है कि डाइनिंग एरिया से ही सीधे ओपन गार्डन का व्यू मिलता है, जो देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि खाना खाते-खाते नेचर को एंजॉय कर सकते हो।

बच्चों के लिए तो समीरा ने एक पूरा प्ले रूम ही बना रखा है। वहां दो सिंगल बेड और ढेरों खिलौने, मतलब बच्चों की मौज ही मौज। प्ले रूम में बड़ी-बड़ी खिड़कियां हैं, जिससे भरपूर रोशनी और ताजी हवा आती रहती है। समीरा और उनके पति का मास्टर बेडरूम भी काफी बड़ा और एलीगेंट है। सिंपल लेकिन स्टाइलिश लकड़ी का बेड, साइड टेबल और बड़ी-बड़ी अलमारियां। यहां भी खिड़कियां ऐसी हैं कि कमरे में हमेशा नेचुरल हवा और सूरज की रोशनी आती रहे। बेटे के लिए तो उन्होंने एक स्पेशल व्हाइट थीम वाला कमरा बनवाया है, जो उसके ढेर सारे खिलौनों से सजा है।

घर के कोने-कोने में समीरा ने अपने बच्चों और पति के साथ की प्यारी-प्यारी तस्वीरें लगा रखी हैं, जिससे पूरे घर में एक पर्सनल और वॉर्म टच आता है। हरियाली तो घर के अंदर भी है, कई इन्डोर प्लांट्स लगे हैं जो घर की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। बंगले में चारों तरफ बड़ी-बड़ी बालकनियाँ हैं, जहां से सिर्फ और सिर्फ हरियाली और पेड़-पौधे ही दिखते हैं। क्या नजारा होता होगा, सुबह की चाय बालकनी में बैठकर पीने का!

और सबसे मस्त बात? घर के ठीक बराबर में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। समीरा छत से सीधे ताजे नारियल तोड़कर इस्तेमाल करती हैं! मतलब, फ्रेश नारियल पानी के लिए मार्केट जाने की टेंशन ही नहीं। यह बंगला सच में आलीशान और रॉयल है, जहां समीरा अपने दो बच्चों, पति और सास के साथ एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी गुजार रही हैं। ऐसी जिंदगी कौन नहीं चाहेगा, है ना?