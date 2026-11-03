लता-किशोर का यह गाना 54 साल बाद भी है सुपरहिट, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे फैंस!

मनोरंजन

यार, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, जो बस दिलों में बस जाते हैं और कभी पुराने नहीं होते? ऐसा ही एक गाना है लता मंगेशकर और किशोर कुमार का 'गुम है किसी के प्यार में'! सोचो, 54 साल हो गए इसे बने हुए, पर आज भी इसकी धुन वही जादू चलाती है. 1972 में आई बॉलीवुड की हिट फिल्म “रामपुर का लक्ष्मण” में रेखा और रणधीर कपूर पर फिल्माया गया ये ट्रैक, सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं, बल्कि एक पूरा वाइब है!

70 के दशक में ये गाना रेडियो पर खूब बजता था. 70 के दशक में तो हर कोई इसे गुनगुनाता था, और कमाल की बात ये है कि पिछले पांच दशकों से इसने अपनी जगह बनाई रखी है. आज भी जब आप ट्रक ड्राइवर्स को लंबी दूरी तय करते हुए इसे बड़े चाव से सुनते देखते हो, तो लगता है कि ये सिर्फ एक गाना नहीं, एक इमोशन है जो जनरेशन-टू-जनरेशन पास होता रहता है. इसकी पॉपुलैरिटी 54 साल बाद भी जरा भी कम नहीं हुई है, यार! क्या गजब की बात है ना?

और इस सदाबहार धुन के पीछे जो टैलेंट था, उसे कैसे भूल सकते हैं? गाने के दिल छू लेने वाले बोल लिखे थे हमारे लीजेंड मजरूह सुल्तानपुरी जी ने, जिनकी कलम से निकले सैकड़ों गाने आज भी लोगों के फेवरेट हैं. और हां, इसके मधुर संगीत के जादूगर थे आरडी बर्मन जी. उनका म्यूजिक सुनकर आज भी कानों को ऐसा सुकून मिलता है कि सारे स्ट्रेस गायब! सच कहूं तो, 'गुम है किसी के प्यार में' एक टाइमलेस मास्टरपीस है जो हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें हमेशा क्लासिक रहती हैं. तो अगली बार जब मन करे कुछ पुराना और सुकून भरा सुनने का, तो यही चला लेना, क्या कहते हो?