34 साल पहले दीवाली पर अजय देवगन की इस ब्लॉकबस्टर ने उड़ाया था गर्दा, आज भी है कल्ट

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दीवाली का फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है और इस बार अभिनेता रणबीर कपूर की 'रामायणम्' दीवाली रिलीज़ के तौर पर आने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि 34 साल पहले दीवाली के मौके पर अजय देवगन ने बॉक्स ऑफिस पर कैसे गर्दा उड़ाया था? हम बात कर रहे हैं उनकी कल्ट एक्शन थ्रिलर 'जिगर' की, जिसने तब दीवाली पर शानदार कमाई की थी और जिसे आज भी हिंदी सिनेमा की कल्ट मूवीज़ में गिना जाता है।

सिनेमा जगत में दीवाली के फेस्टिव सीज़न का इंतज़ार हर फिल्ममेकर को रहता है, ताकि वह अपनी फिल्मों को रिलीज़ कर सकें। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था साल 1992 में, जब निर्देशक फारूख सिद्दीकी ने अजय देवगन और करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म 'जिगर' को सिनेमाघरों में उतारा था। मज़े की बात ये है कि ये फिल्म दीवाली से ठीक दो दिन पहले धनतेरस पर रिलीज़ हुई थी, लेकिन दीवाली के मौके पर इसने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर डाली।

और कमाई भी ऐसी-वैसी नहीं! 2.5 करोड़ के बजट में बनी 'जिगर' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। इतना ही नहीं, वर्ल्डवाइड ये मूवी 9 करोड़ से अधिक का कलेक्शन करने में सफल रही थी। सोचो, 34 साल पहले ये आंकड़े किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं थे। सही मायनों में, अजय देवगन की इस फिल्म ने दीवाली पर कामयाबी का नया इतिहास लिखा था।

फिल्म में सिर्फ अजय और करिश्मा ही नहीं थे, परेश रावल, फिरोज खान, अजित, अरुणा ईरानी, हुसैन खान और गुलशन ग्रोवर जैसे दमदार कलाकारों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म के गाने और उसकी कहानी ने उस दौर में सबका दिल जीत लिया था, यही वजह है कि 'जिगर' को आज भी हिंदी सिनेमा की कल्ट मूवीज़ में गिना जाता है।

क्या आपको पता था कि 'जिगर' अभिनेत्री करिश्मा कपूर और अजय देवगन की साथ में पहली फिल्म थी? इस जोड़ी को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि इसके बाद ये दोनों 'सुहाग', 'गोपी-किशन' और 'संग्राम' जैसी कई और फिल्मों में भी साथ नज़र आए। ये जोड़ी पर्दे पर आग लगा देती थी, है ना?

तो अगली बार जब कोई दीवाली रिलीज़ देखने जाओ, याद करना कि कैसे 34 साल पहले अजय देवगन ने अपनी 'जिगर' से बॉलीवुड में दीवाली धमाका किया था। कौन सी पुरानी दीवाली रिलीज़ आपकी फेवरेट है, बताना ज़रूर!